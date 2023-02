HP wycofa się z rynku wirtualnej rzeczywistości? Decyzja zapadnie prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Gogle wirtualnej rzeczywistości, mimo swoich trudnych początków, zadomowiły się na dobre w sferze elektronicznej rozrywki. Znalazły swoje miejsce, które z pewnością nie jest tak eksponowane jak np. rynek kart graficznych i procesorów, jednak dla wielu stanowią niezbędną część wyposażenia swojego stanowiska komputerowego. Problemy wieku dziecięcego jak np. screen door effect to zamierzchła przeszłość, o której prawie nikt już nie pamięta.

Krótki rys historyczny. Boom na „Virtual reality” wybucha w 2016 roku, kiedy to na rynku, niemal w tym samym czasie pojawiają się zapowiadane produkty firm HTC (HTC VIVE) i Reality Labs - wykupione później przez Facebook (OCULUS RIFT CV1). Zarówno wysokie ceny, jak i problemy technologiczne nie są w stanie wystraszyć przyszłych klientów. Problemy z kontrolerami w CV1? Źle wyważone VIVE? Wszechobecny SDE, który powodował, że na obraz patrzyliśmy jak zza krat? Niska rozdzielczość? Potrzeba wymiany połowy komputera, by zagrać w VR? Te problemy przestawały nimi być, kiedy zasiadaliśmy za sterami wirtualnych samolotów, statków kosmicznych, lub nawet... smażyliśmy kotlety w wirtualnych kuchniach. Rozpoczął się szał.

Pod koniec roku 2020 na rynku pojawia się zestaw HP Reverb G2. Następca wersji G1 startuje w cenie 599$ i kompletnie deklasuje konkurencję. Rozdzielczość 2160 x 2160 „na oko”, odświeżanie 90 Hz, 4 kamery umożliwiające orientację w przestrzeni, FOV 114 stopni, świetne rozwiązanie audio i najważniejsze: krystalicznie czysty obraz, który po założeniu okularów powodował niemałe zaskoczenie nawet wśród użytkowników takich rozwiązań jak Oculus Quest 2 czy HTC Vive INDEX. Dołóżmy do tego zupełnie przyzwoite (mimo narzekań niektórych) kontrolery i późniejszą - bezpłatną - akcję serwisową wymiany okablowania, które powodowało problemy. To wszystko przyczyniło się do tego, że Reverb G2 stał się bardzo popularny wśród wielbicieli VR i do dzisiaj, jest jednym z najbardziej opłacalnych zestawów dostępnych na rynku.

Sources tell me: HP will finish VR related production by the end of the year. Device support will continue until 2026



They have big amounts of devices produced already, but they will be selling them very cheap. Including Omnicept edition



That's the end of HP in VR for now. pic.twitter.com/rHriunoQfE