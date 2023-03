BeaglePlay - nowa platforma komputerowa od BeagleBoard.org dostępna do kupienia globalnie. Kolejny konkurent Raspberry Pi

BeagleBoard.org to amerykańska organizacja non-profit z siedzibą w Michigan, która powstała w 2008 roku. Od dłuższego czasu zajmuje się produkcją własnych platform komputerowych i na swoim koncie ma już wiele różnych modeli płytek SBC. To, co wyróżnia firmę to szerokie zastosowanie ich sprzętu oraz możliwości rozbudowy. Najnowsza płytka BeaglePlay z uwagi na swoją specyfikację i funkcjonalność śmiało może konkurować z Raspberry Pi 4.

BeagleBoard.org ogłosiło właśnie, że nowy komputer płytkowy (SBC) BeaglePlay jest już globalnie dostępny do kupienia. Tworzenie różnorodnych projektów właśnie stało się dużo łatwiejsze.

W zamyśle platforma BeaglePlay ma na celu ułatwić tworzenie projektów w oparciu o system Linux. Dostępna jest specjalnie zmodyfikowana wersja Debiana z preinstalowanym pulpitem, na którym będziemy mogli pracować. Jednak nowa płytka może najbardziej się pochwalić wbudowanymi interfejsami łączności. Znajdziemy tu zarówno pełny port Ethernet ze złączem RJ-45, jak i gniazdo RJ-11 (SPE). Nie zabrakło też modułu Wi-Fi obsługującego pasma 2,4 oraz 5 GHz. Od razu na start możemy uruchomić funkcję punktu dostępowego Wi-Fi oraz korzystać z technologii Beagle Connect (umożliwia ona podłączanie różnych czujników i bardzo proste sterowanie nimi, bez potrzeby pisania kodu lub instalowania dodatkowych bibliotek). Sercem sprzętu jest procesor Texas Instruments AM6254 z 4 rdzeniami o taktowaniu 1,4 GHz. Na pokładzie znajdziemy również wlutowane 2 GB pamięci RAM DDR4 oraz 16 GB wbudowanej pamięci eMMC. Zintegrowany procesor graficzny jest w stanie wyświetlać obraz w maksymalnej rozdzielczości 2048 x 1080 px przy 60 klatkach na sekundę.

BeaglePlay Procesor Texas Instruments AM6254

4 x 1,4 GHz A53 64-bit Pamięć RAM 2 GB DDR4 Procesor graficzny Obsługa rozdzielczości 2048 x 1080 px / 60 FPS

OpenGL ES 3.1 / Vulkan 1.2 Pamięć wbudowana 16 GB eMMC Łączność Wi-Fi 2,4 GHz, MIMO / 5G, SISO TI WiLink 8 WL1807

Bluetooth Low-Energy (BLE) TI CC1352P7 M4+M0

Ethernet 10 Mbit (SPE) RJ-11

Gigabit Ethernet RJ-45 Slot kart MicroSD Tak Interfejsy i inne USB typu C

USB typu A

MikroBUS

Grove Connector

SparkFun QWIIC Connect

4 anteny U.FL

Dwa 10-pinowe pola lutownicze JTAG TAG-CONNECT

RTC Złącza Pełnowymiarowe HDMI ze wsparciem dla FullHD, 24-bit RGB

22-pinowe złącze FPC (kamery MIPI CSI)

40-pinowe złącze FPC (interfejs wyświetlacza OLDI LVDS) Cena 424,15 zł / 521,70 zł z VAT

Na drukowanej płytce znajdziemy również interfejs MikroBUS. Dzięki niemu jesteśmy w stanie podłączyć ponad 1000 różnych modułów lub wiele mikrokontrolerów. Daje nam to solidny wachlarz możliwości, jeśli chodzi o podłączaniu wszelakich urządzeń. Obecne jest również 4-pinowe złącze Grove Connector, które bardzo ułatwia budowanie elektroniki bez fizycznej potrzeby lutowania lub używania dodatkowych kabli. Interfejs SparkFun QWIIC Connect pozwoli nam na dostęp do czujników, wyświetlaczy i wielu przekaźników za pomocą kabla QWIIC. Ze względu na swoją funkcjonalność BeamPlay można wykorzystać przy projektowaniu interfejsów człowiek-maszyna, dronów lub tworząc sprzęt medyczny. Kosz z wysyłką do Polski to 521,70 zł. Jest więc trochę drożej niż przy Raspberry Pi 4, ale w zamian platforma oferuje nam naprawdę mnóstwo sposobności wykorzystania.

Źródło: BeagleBoard