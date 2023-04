ASUS ROG Ally to nie żart na Prima Aprilis - firma szykuje przenośną konsolę z opcją podłączenia np. GeForce RTX 4090

Pierwszego kwietnia wiele firm związanych z naszą branżą wypuściło zabawne materiały na temat urządzeń, nad którymi prowadzone są "zaawansowane prace". Okazuje się, że Prima Aprilis można wykorzystać w celu zmylenia ludzi i wypuszczenia filmu na temat sprzętu, który jednak faktycznie ukaże się na rynku. Taką sytuację widzimy w przypadku firmy ASUS, która potwierdziła prace nad przenośną konsolą ROG Ally. Pod pewnymi względami będzie to z pewnością wyjątkowe podejście do tematu "handheld console".

ASUS pracuje nad przenośną konsolą ROG Ally, która umożliwi podłączenie stacji eGPU ROG XG Mobile. Dzięki temu do urządzenia będzie można podpiąć np. układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

ASUS ROG Ally to przenośna konsola, która ma charakteryzować się większą mobilnością w porównaniu do chociażby Steam Deck. Urządzenie ma być zarówno mniejsze jak również lżejsze w porównaniu do konsoli wyprodukowanej przez Valve. W przypadku Steam Deck mowa o wymiarach 298 x 117 x 50,5 mm, podczas gdy ASUS ROG Ally cechuje się rozmiarami 280 x 113 x 39 mm. W przypadku wagi mowa o różnicy 669 gramów do 608 gramów.

ASUS ROG Ally bazuje na niestandardowym procesorze APU od AMD, jednak jego specyfikacja nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, że ma to być najmocniejsze APU jakie zastosowano do przenośnej konsoli. Procesor będzie współpracował prawdopodobnie z 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Chłodzenie konsoli składa się z dwóch wentylatorów, dwóch radiatorów oraz jednego ciepłowodu - ten element również wygląda na bardziej rozbudowany względem Steam Deck. Do dyspozycji oddano również 7" ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) z jasnością 500 nitów i czasem reakcji 5 ms.

To czym jednak najmocniej wyróżnia się ASUS ROG Ally względem Steam Deck to obecność złącza ROG XG Interface, które pozwala na podłączenie stacji eGPU ASUS ROG XG Mobile. W sprzedaży pojawiło się kilka wersji skrzynki, a najnowsza posiada wewnątrz obecny topowy układ graficzny dla laptopów - NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Coś takiego pozwoli na osiągnięcie znacznie wyższej wydajności i lepszej jakości obrazu, choć z drugiej strony zmniejsza to mobilność samej konsoli. Oczywiście taki sprzęt można podłączyć np. do monitora lub telewizora i cieszyć się płynną rozgrywką na większym ekranie. Na chwilę obecną nie wiemy kiedy zadebiutuje ASUS ROG Ally na rynku, ale jesteśmy przekonani że urządzenie nie będzie należało do najtańszych handheldów na rynku. Zwłaszcza w połączeniu z ROG XG Mobile...

Źródło: VideoCardz, YouTube @Dave2D, ASUS