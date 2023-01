AYANEO NEXT II otrzyma zupełnie nową wersję z procesorami AMD Ryzen 7000 "Next-gen" oraz osobnymi układami graficznymi

W połowie ubiegłego roku firma AYANEO zdradziła pierwsze szczegóły na temat przenośnej konsoli AYANEO NEXT II, która miała oferować różne warianty - zarówno na bazie Intela (CPU Alder Lake + dGPU ARC), a także AMD (APU Rembrandt + mobilne układy RDNA 2). Było to jedno z pierwszych urządzeń tego typu, do których zdecydowano się umieścić również osobne układy graficzne. Wygląda na to, że w tym roku do sprzedaży wejdzie nowa wersja AYANEO NEXT II, co potwierdza sam producent. Czego dowiedzieliśmy się o opracowywanym urządzeniu?

AYANEO NEXT II doczeka się wersji z procesorami AMD Ryzen 7000 "Next-gen" oraz osobnymi układami graficznymi.

AYANEO zdradziła swoje wstępne plany na 2023 rok. Wynika z nich, że do sprzedaży trafi kolejna wersja przenośnej konsoli AYANEO NEXT II, tym razem z procesorami AMD Ryzen 7000 "Next-gen". Choć producent nie określił dokładnie rodziny APU, spodziewamy się że pod hasłem "Next-gen" kryje się faktycznie nowa generacja Ryzen 7040 z serii APU Phoenix. Oferują one do 8 rdzeni Zen 4 oraz zintegrowane układy graficzne Radeon 700M, oparte na architekturze RDNA 3. Taki zestaw dla tego typu urządzenia byłby z pewnością wystarczający, jednak firma podkreśla że AYANEO NEXT II otrzyma również osobne układy graficzne, najpewniej również od AMD.

Na pokładzie nie zabraknie 8" ekranu oraz zainstalowanego systemu operacyjnego Microsoft Windows 11. Niestety na chwilę obecną to wszystko, co otrzymaliśmy od firmy AYANEO. Procesory Ryzen 7040 mają być dostępne od marca, więc w przypadku faktycznego wykorzystania APU Phoenix, na szczegóły specyfikacji AYANEO NEXT II poczekamy zapewne jeszcze kilka miesięcy. W międzyczasie ma wyjść jeszcze druga konsola - AYANEO KUN, przy czym o tym urządzeniu nie wiemy już kompletnie nic konkretnego.

Exciting news that there will be NEXT II and KUN in 2023 !!

NEXT 2 brand new positioning and will have Next-gen 7000 Series CPU, new discrete graphics and 8" screen

A new series of handhelds carrying the spirit of exploration of NEXT 2 will be announced soon, this is AYANEO KUN pic.twitter.com/emQaqK1VpZ — AYANEO (@AYANEO__) January 18, 2023

Źródło: VideoCardz, Twitter AYANEO