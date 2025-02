AYANEO Pocket Air Retro Edition - gamingowy handheld z ekranem AMOLED oraz procesorem MediaTek Dimensity 1200

AYANEO to chińska firma, która do tej pory zajmowała się produkcją stricte gamingowych handheldów z procesorami AMD Ryzen oraz systemem Microsoft Windows na pokładzie. Nadchodzi czas małych zmian, ponieważ z najnowszych zapowiedzi wynika, że już niebawem zadebiutuje pierwszy handheld z Androidem, co jest dość zaskakującym ruchem, szczególnie patrząc na historię firmy. Mimo wszystko produkt, o którym wiemy już dość dużo, zapowiada się całkiem ciekawie.

Do oferty chińskiego producenta gamingowych handheldów wkrótce dołączy kolejny model. AYANEO Pocket Air Retro Edition jako pierwszy z serii zostanie wyposażony w system Android. Na pokładzie znajdziemy także wydajne podzespoły, pojemny akumulator i AMOLED-owy ekran.

Sam design urządzenia mocno nawiązuje do innych modeli z serii Air, choć trzeba przyznać, że tym razem pastelowe kolory idealnie współgrają z całością. Na froncie standardowo znajdziemy przyciski ABXY, pad kierunkowy oraz dwie gałki analogowe oparte o czujnik z efektem Halla (jak zapewne wiemy, eliminuje to problem z nieprawidłowym działaniem tzw. driftowaniem). Poniżej znajdziemy przyciski funkcyjne, z kolei na górze ulokowano cztery triggery. Sercem sprzętu został procesor MediaTek Dimensity 1200 z układem graficznym Mali-G77 MC9. Niestety na ten moment brakuje informacji odnoszących się do pamięci RAM oraz flash. Natomiast wiadomo, że AYANEO Pocket Air Retro Edition otrzyma 5,5-calowy ekran AMOLED, o rozdzielczości 1920 x 1080 px (prawdopodobnie).

AYANEO Pocket Air Retro Edition Procesor MediaTek Dimensity 1200 (6 nm)

1 x 3 GHz Cortex-A78 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A78

4 x 2,0 GHz Cortex-A55 Zintegrowany układ graficzny Mali-G77 MC9 Pamięć - Magazyn danych - Ekran 5,5" AMOLED, Full HD (?) Akumulator 7350 mAh Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Inne cechy Joysticki oparte o czujnik z efektem Halla, podwójny mikrofon, głośniki stereo Złącza i sloty USB typu C

Slot na karty microSD

mini-Jack 3,5 mm Wymiary 224 x 89,5 x 17 mm Waga 380 g System Android 12 (AYAHome oraz AYASpace) Cena -

Z pewnością gracze docenią sporej wielkości akumulator o pojemności 7350 mAh. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to będziemy mieli do czynienia z modułem Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Jako że urządzenie funkcjonuje na Androidzie w wersji 12 (specjalna nakładka i launcher do gier), to nie powinniśmy mieć problemu z uruchomieniem różnych platform retro gier, aż do konsoli Sony PlayStation 2. Do dyspozycji otrzymamy złącze USB typu C, audio mini-Jack 3,5 mm oraz slot na karty pamięci microSD. Wymiary sprzętu to 224 x 89,5 x 17 mm przy wadze około 380 g. W internecie możemy znaleźć materiały wideo z wczesnych, prototypowych wersji omawianego produktu i okazują się one być bardzo pozytywne. Jednak aby przekonać się o jakości urządzenia na własnej skórze, przyjdzie nam poczekać do końca tego miesiąca, kiedy to wystartują pre-ordery na Indiegogo. Natomiast wysyłka przewidywana jest na sierpień tego roku.

Źródło: AYANEO