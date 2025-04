Genesis Nitro 800, Nitro 660 oraz Trit 660 RGB - nowe fotele dla graczy. Regulowane podłokietniki i poduszki Memory Foam

Do oferty marki Genesis wkroczyły w ostatnim czasie trzy nowe fotele dla graczy: dwa z nich wchodzą w skład serii Nitro, z kolei trzeci to już linia Trit. Pierwszy z nich - Nitro 800 - to najbardziej funkcjonalny model, który umożliwia pełną regulację podłokietników, a także blokowanie oparcia w danej pozycji. Stawia też nacisk na ergonomię i opiera się na tkaninie. Pozostałe dwa warianty to tańsze rozwiązania, które oferują prawie to samo, acz w mniejszym zakresie (oprócz podświetlenia RGB).

Nowe fotele od marki Genesis wkroczyły do sprzedaży. Wśród nich najbardziej wyróżnia się model Nitro 660, gdyż oferuje on większą funkcjonalność, a jest tylko niewiele droższy od pozostałych nowości. Każda opiera się na tkaninie, zapewnia kółka z powłoką CareGlide oraz dwie poduszki Memory Foam.

Omówienie zaczniemy od modelu Genesis Nitro 800, gdyż pozostałe - jak wspomniano - oferują podobne, ale mniejsze możliwości. Oparcie i siedzisko tego krzesła zostało obite tkaniną, co ma się przełożyć na lepszy komfort i mniejszą podatność na zużycie niż w przypadku ekoskóry. Do tego spotkamy się poduszką zagłówkową (magnetyczna) oraz poduszką lędźwiową, z których obie wykorzystują zapamiętującą kształt piankę Memory Foam. W kwestii regulacji możemy liczyć na podłokietniki 4D (wysokość, tył, przód, na boki), a także możliwość odchylenia oparcia i blokady w dowolnej pozycji (mechanizm Multiblock). Nie zabrakło nylonowych kółek z napomkniętą powłoką CareGlide, która ma zabezpieczać podłogę przed zarysowaniami.

Genesis Nitro 800 Materiał obicia oparcia Tkanina Materiał obicia siedziska Materiał podstawy Metal Materiał kółek Nylon z powłoką CareGlide Rozmiar kółek 60 mm Konstrukcja Metalowa Rekomendowany wzrost 160 - 195 cm Dopuszczalna waga 150 kg Zagłówek Poduszka (Memory Foam) Regulacja podłokietników 4D Regulacja wysokości podłokietników 30 - 37 cm Regulacja wysokości siedziska 47 - 53 cm Poduszka lędźwiowa Tak Maksymalny kąt odchylenia oparcia 135 ° Funkcja bujania Tak, z blokadą Mechanizm fotela Frog Podnośnik gazowy Klasa 4 Głębokość siedziska 50 cm Szerokość siedziska 52 cm Wewnętrzna szerokość siedziska 52 cm Szerokość oparcia 53,5 cm Wewnętrzna szerokość oparcia 30 cm Wysokość oparcia 83,5 cm Wysokość fotela 130 - 136 cm Waga 23,4 kg Co w zestawie? Poduszka lędźwiowa (Memory Foam), Poduszka zagłówkowa (Memory Foam), Elementy montażowe Cena 899 zł

Całość prezentuje się całkiem dobrze, a cena nie jest wygórowana. Genesis Nitro 800 jest bowiem dostępny w kwocie 899 zł, natomiast jego nabycia możemy dokonać w wielu polskich sklepach internetowych. Oczywiście warto najpierw zapoznać się z opiniami na temat danego produktu, a dopiero po tym zdecydować się na ewentualny zakup. W takim materiale jak ten można jedynie opisać cechy foteli podane przez producenta, natomiast nie da się stwierdzić tego, jak konkretny model wypada w praktyce, co też trzeba mieć na uwadze.

Kolejna dwójka, czyli Genesis Nitro 660 oraz Trit 660 RGB różnią się nieznacznie pomiędzy sobą, ale już w większym stopniu odbiegają od droższego Nitro 800. Oba modele zapewniają bowiem mniejszą regulację podłokietników (2D) i co prawda można w nich odchylić oparcie, ale nie zablokujemy jego pozycji. Wersja Nitro 660, tak jak Nitro 800, oferuje magnetyczną poduszkę zagłówkową, ale Trit 660 RGB już nie. Z kolei ten ostatni - jak sama nazwa wskazuje - oddaje nam do dyspozycji konfigurowalne (jasność, prędkość; ponad 300 efektów świetlnych) podświetlenie RGB, którym można zdalnie sterować. Jeżeli te tańsze alternatywy nas bardziej zainteresowały, to je także możemy znaleźć w polskich sklepach internetowych.

Genesis Nitro 660 Genesis Trit 660 RGB Materiał obicia oparcia Tkanina Materiał obicia siedziska Materiał podstawy Metal Materiał kółek Nylon z powłoką CareGlide Rozmiar kółek 60 mm Konstrukcja Metalowa Rekomendowany wzrost 160 - 195 cm Dopuszczalna waga 150 kg Zagłówek Poduszka (Memory Foam) Regulacja podłokietników 2D Regulacja wysokości podłokietników 29,5 - 36,5 cm Regulacja wysokości siedziska 45 - 52 cm Poduszka lędźwiowa Tak Maksymalny kąt odchylenia oparcia 135 ° Funkcja bujania Tak Mechanizm fotela Butterfly Podnośnik gazowy Klasa 4 Podświetlenie Nie Tak, RGB Tryby podświetlenia Nie dotyczy Ponad 300 Głębokość siedziska 51 cm Szerokość siedziska 54,5 cm Wewnętrzna szerokość siedziska 40 cm Szerokość oparcia 51,5 cm Wewnętrzna szerokość oparcia 30 cm Wysokość oparcia 86 cm Wysokość fotela 129 - 136 cm Waga 20,5 kg Co w zestawie? Poduszka lędźwiowa (Memory Foam), Poduszka zagłówkowa (Memory Foam), Elementy montażowe Cena 799 zł 849 zł

Źródło: Genesis