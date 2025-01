Recenzja Corsair TC500 Luxe. Elegancki fotel gamingowy z mnóstwem miejsca, bogatą regulacją i oddychającą tapicerką

Dla części osób granie w gry to sposób na życie i zarabianie pieniędzy, ale zdecydowana większość z nas traktuje to po prostu jako przyjemność. Włączamy komputer albo konsolę, zagłębiamy się w fabule lub akcji, relaksujemy, zajmujemy głowę czymś zupełnie innym i odrywamy od codziennych obowiązków. Pewne jest tylko jedno, robimy to przede wszystkim dla frajdy. Jednak wszyscy doskonale wiemy, że sama dobra gra nie wystarczy, bo niezwykle ważną rolę odgrywają też akcesoria gamingowe, które często mają bezpośredni wpływ na komfort rozgrywki. Nikt przecież nie chce siedzieć godzinami na twardym stołku, przy niestabilnym biurku, używać nieodpowiedniej klawiatury, nieprecyzyjnej myszki, trzeszczących słuchawek i tak dalej. Solidne, ergonomiczne i funkcjonalne akcesoria może nie są absolutnie wymagane, ale z całą pewnością zalecane. Tym razem do naszej redakcji trafił najnowszy fotel dla graczy Corsair TC500 Luxe. Sprawdźmy zatem, czego można się po nim spodziewać.

Autor: Tomasz Duda

Wybór foteli obrotowych jest bardzo duży. To dobrze, bo każdy z nas ma inny gust odnośnie stylistyki, materiałów, kształtów i wielkości oraz inne wymagania dotyczące ergonomii. Przykładowo ja w zeszłym roku recenzowałem dla Was fotel Mozos Ergo-C, który kupiłem dla siebie głównie dlatego, że całe siedzisko, oparcie oraz zagłówek wykonane są z elastycznej siatki, która swobodnie przepuszcza powietrze. Mój poprzedni fotel gamingowy był wykonany z syntetycznej skóry i w gorące letnie dni części ciała, które miały z nim styczność pociły się intensywnie. Chciałem to zmienić, dlatego dokonałem takiego wyboru i jestem zadowolony. Jednak gdyby wtedy był obecny na rynku fotel Corsair TC500 Luxe, to poważnie zastanawiałbym się nad zakupem właśnie jego. Powód jest prosty: Corsair wciąż wykonany jest z materiału oddychającego, ale jest znacznie wygodniejszy i oferuje ergonomiczne ustawienia, których mój fotel po prostu nie ma.

Corsair TC500 Luxe pozytywnie zaskakuje dość rozbudowaną regulacją, przede wszystkim podłokietników i podparcia lędźwiowego, a także siedziska i oparcia. Jest ciężki i stabilny, a do tego oferuje bardzo dużo miejsca dla użytkownika i ma przyjemną w dotyku, przyczepną i oddychającą tapicerkę.

Jakie są zatem jego podstawowe cechy? Przede wszystkim jest to fotel obszerny, zapewniający bardzo dobrą wygodę siedzenia, nawet jeśli użytkownik jest duży. Po drugie: jak już wspomniałem, tapicerka tego fotela jest oddychająca, więc nie sprawia problemów w upalne dni. Ja akurat miałem okazję to sprawdzić, bo w lipcu gorących dni nie brakowało w mojej okolicy. Po trzecie: ów materiał jest też niezwykle przyjemny w dotyku, a siedzisko i oparcie są grube i miękkie, więc bardzo równomiernie rozkładają masę ciała. Ma to bezpośredni wpływ na znakomity wręcz komfort używania. Nie ważne czy ktoś pracuje 8 godzin na tym krześle obrotowym, czy spędza pół dnia na graniu, może liczyć na ponadprzeciętną wygodę.

Corsair TC500 Luxe Razer Iskur V2 Black Podnośnik gazowy klasa 4 klasa 4 Maksymalne obciążenie do 120 kg do 136 kg Rekomendowany wzrost użytkownika do 188 cm do 200 cm Materiał płótno oddychające syntetyczna skóra Regulacja zagłówka nie (zintegrowany) nie (zintegrowany) Poduszka pod głowę / szyję tak (magnetyczna) tak Wyprofilowany odcinek lędźwiowy tak tak Regulacja odcinka lędźwiowego tak (w dwóch płaszczyznach) tak (w dwóch płaszczyznach) Regulacja podłokietników tak, 4D tak, 4D Regulacja oparcia 90 - 160 stopni, odchylanie (swobodne bujanie i 10 stopni blokady) 90 - 152 stopnie Regulacja pochylenia siedziska tak (swobodne bujanie i 3 stopnie blokady) tak (swobodne bujanie i kilka stopni blokady) Całkowita wysokość fotela

(dane zmierzone) 135 cm b/d Wysokość oparcia 80 cm b/d Szerokość oparcia (maks.) 57 cm b/d Szerokość siedziska 58 cm b/d Głębokość siedziska 57 cm (użyteczna około 52 cm) b/d Wysokość położenia siedziska nad podłogą 46 - 56 cm b/d Wysokość położenia podłokietników nad siedziskiem 19 - 29 cm b/d Dostępne wersje kolorystyczne Frost (kremowy), Shadow (grafitowy), Sherwood (ciemnozielony) czarny, czarno-zielony, szary Cena 2359 zł 1900 - 2300 zł

Po czwarte: oparcie fotela można rozłożyć niemal na płasko, więc jeśli ktoś ma taki kaprys, to może na nim leżeć. Po piąte: Corsair TC500 Lux oferuje podłokietniki regulowane w kilku osiach. Mogą być podwyższane i obniżane, przesuwane w przód i tył, a także obracane. Przy czym należy dodać, że zakres obrotu wynosi aż 215 stopni. Innymi słowy, podłokietniki można obrócić nie tylko całkowicie do tyłu, ale też skierować do wewnątrz. Po szóste: w oparciu umieszczono podparcie lędźwiowe, które jest regulowane nie tylko w głąb (przód-tył), ale też w górę i w dół. Po siódme: fotel ma w komplecie magnetyczną poduszkę pod szyję. Takie rozwiązanie sprawia, że nie trzeba do przypinać, odpinać, regulować pasków itp. Po prostu przykładasz poduszkę wyżej lub niżej i tyle. Cała konstrukcja jest solidna, ciężka i stabilna. Czy znalazłem też jakieś wady? Oczywiście, że tak, choć jeśli mam być szczery, to nie ma ich wiele. Więcej informacji znajdziesz na kolejnych stronach tej recenzji. Zapraszam!