Corsair TC100 Relaxed - recenzja fotela dla graczy. Jeden z wielu czy najlepszy w swojej kategorii?

Firma Corsair ma w swojej ofercie bardzo szeroką gamę różnych produktów nie tylko dla graczy. W portfolio znajdziemy przede wszystkim obudowy i różnego rodzaju rozwiązania chłodzące podzespoły, a także monitory, peryferia, zasilacze czy pamięci RAM. Co więcej, od jakiegoś czasu popularny "Korsarz" dostarcza również gamingowe fotele. Warto od razu dodać, że są to produkty z wyższej półki, które powinny zadowolić nawet najbardziej wybrednych graczy. Jak się okazuje, wszystkie aktualne modele, a więc T3 Rush (2023), T1 Race (2023) czy TC200 kosztują już ponad 1500 zł, jednak tym razem producent postanowił zaprezentować coś dla tych, którzy nie chcą dopłacać do przesadnego luksusu, a liczą na porządne, wytrzymałe krzesło. Przed państwem model TC100 Relaxed, który powinien zaoferować niezły stosunek ceny do oferowanych możliwości. Ale czy tak jest?

Fotel Corsair TC100 Relaxed został pokazany w styczniu bieżącego roku, a więc jest to stosunkowo nowy produkt. Warto jednak podkreślić już na wstępie, że omawiany model na pierwszy rzut oka nie różni się znacząco od pozostałych krzeseł tej firmy. Dobrze widać to już na głównej stronie internetowej producenta, gdzie wszystkie oferowane teraz krzesła przedstawione są tuż obok siebie. Co więcej, nawet przegląd tabelek ze specyfikacjami szybko utwierdza nas w przekonaniu, że różnice między TC100 Relaxed a droższymi modelami (nawet TC200) sprowadzają się jedynie do detali. Teoretycznie to bardzo dobra informacja - w końcu można wnioskować, że całość ostatecznie ma w sobie coś z segmentu z premium. W niniejszym artykule wykażemy więc, gdzie dokładnie poczyniono oszczędności, a które elementy z powodzeniem mogłyby sprawdzić się nawet w znacznie droższych modelach.

Firma Corsair udowodniła już, że potrafi robić wygodne i wytrzymałe gamingowe krzesła. Wiele więc wskazuje na to, że nowy, najtańszy w ofercie model TC100 Relaxed bynajmniej nie okaże się rozczarowaniem. Czas to jednak zweryfikować.

Corsair TC100 Relaxed to krzesło wyraźnie inspirowane wyścigami. Posiada ono wiele miękkich punktów podparcia i wyróżnia się całkiem szerokim siedziskiem. Całość bazuje na pneumatycznym podnośniku klasy 4, który zapewnia regulację wysokości do 100 mm. Dzięki temu fotel powinien zostać łatwo dostosowany do większego grona użytkowników o różnym wzroście. Po bokach znajdziemy podłokietniki 2D pokryte tworzywem sztucznym, które można przesuwać w górę lub dół, a także regulować na boki (odległość między nimi może wynosić od 45 do 52 cm). Warto wyróżnić też szeroki kąt rozkładania - oparcie można odchylić od 90 do nawet do 160°. Choć rama siedziska wykonana została ze stali, to jednak sama podstawa jest już nylonowa. Ponadto fotel składa się z pięciu kółek o średnicy 65 mm, a także dwóch dodatkowych poduszek (jedna pod głowę, druga pod lędźwia). Pełną specyfikację znajdziecie poniżej.

Corsair TC100 Relaxed Corsair TC200 Podnośnik gazowy klasa 4 klasa 4 Materiał skóra PU lub tkanina skóra PU lub tkanina Podłokietniki tworzywo sztuczne, regulacja 2D tworzywo sztuczne, regulacja 4D Mechanizm oparcia odchylenie + blokada odchylenia odchylenie + blokada odchylenia Regulacja głębokości siedziska tak tak Wysokość oparcia (z zagłówkiem) 81 cm 83 cm Szerokość oparcia 59,5 cm

odstęp między podparciami: 33 cm 53 cm Kąty nachylenia oparcia min. 90°, maks. 160° min. 90°, maks. 180° Szerokość siedziska 54 cm

odstęp między podparciami: 36 cm 55 cm

odstęp między podparciami: 39,5 cm Głębokość siedziska 50 cm 45,5 cm Wysokość siedziska (od podłoża) 45 - 55 cm 47 - 59 cm Odległość między podłokietnikami: 45 - 52 cm 69 - 72 cm (regulowane) Podstawa nylonowa, długość ramienia 31 cm stalowa Kółka średnica 6,5 cm średnica 7,5 cm Poduszki dwie: pod głowę i pod lędźwia jedna: pod głowę Użytkownik wzrost 160 - 190 cm, waga do 120 kg do 196 cm, waga do 120 kg Dostępne wersje kolorystyczne czarno-szary (materiałowy), czarny materiałowy lub czarny sztuczna skóra czarny lub szaro-biały (oba w wariantach ze skóry PU lub z tkaniny) Cena 1149 zł 1829 zł

Fotel Corsair TC100 Relaxed trafił do nas w wersji czarno-szarej, która pokryta została przyjemnym w dotyku materiałem z perforowanymi sekcjami. W sklepach znaleźć można też dwie wersje w pełni czarne. Jedna z nich także wyróżnia się miękką tkaniną, jednak druga posiada już tapicerkę z miękkiej sztucznej skóry. Każdy może więc wybrać wariant odpowiadający własnym preferencjom. Niezależnie od wybranej opcji, model TC100 Relaxed kosztuje w sklepach 1149 zł. To niemało, choć z drugiej strony mamy do czynienia z teoretycznie kompletnym fotelem dla graczy. Co więcej, firma Corsair udowodniła już, że potrafi robić wygodne i wytrzymałe gamingowe krzesła, więc wiele wskazuje na to, że omawiany produkt bynajmniej nie okaże się rozczarowaniem. Czas to zweryfikować.