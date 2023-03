ENDORFY Meta RD - recenzja fotela dla graczy, którzy cenią sobie minimalizm i stonowany design

Popularność gamingowych produktów ciągle rośnie i nic dziwnego, że coraz większe grono osób obawia się tego określenia. W końcu nie da się ukryć, że często kojarzy się dziś ono nie tyle z wysoką jakością, a bardziej z krzykliwym designem i sztucznie zawyżoną ceną. Na szczęście nie wszystko co stworzono z myślą o gamingu wygląda jak obiekt westchnień stereotypowego gracza. Dobrym tego przykładem jest fotel ENDORFY Meta, który prezentuje się bardzo stonowanie i z powodzeniem może służyć nawet w biurze. Dość powiedzieć, że o jego jasno określonym przeznaczeniu przypomina tu właściwie tylko czerwony kolor tkaniny, który występuje akurat wyłącznie w testowanym wariancie RD.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zanim przejdziemy do opisu testowanego produktu, należy się kilka słów wyjaśnień o marce ENDORFY. Prawdą jest, że funkcjonuje ona dopiero od niedawna, jednak w żadnym wypadku nie kryje się pod nią jakaś anonimowa firma. W październiku 2022 roku, a więc ledwie kilka miesięcy temu spółka Cooling ogłosiła, że ENDORFY scali i jednocześnie zastąpi znacznie lepiej kojarzone marki SilentiumPC i SPC Gear, które w naszym kraju zyskały nawet miano legendarnych. Jak wiemy, pod tą pierwszą kryją się m.in. zasilacze, obudowy czy chłodzenia, natomiast druga symbolizowała akcesoria i peryferia dla graczy, w tym także fotele. Nowy branding ma więc za zadanie ujednolicić ofertę producenta, dostosować ją do dynamicznie zmieniającego się rynku nowych technologii, a także skierować do zagranicznych klientów. W końcu nikt nie ukrywa, że nowa marka ma pomóc w dalszej ekspansji firmy.

ENDORFY Meta RD to fotel, który wyróżnia się bardzo prostą konstrukcją. Jak twierdzi producent, całość przypomina pasujący kawałek puzzla i została zaprojektowana tak, by dobrze przylegać do kręgosłupa i podpierać go w pięciu najważniejszych miejscach. Cena sugerowana to 999 zł.

ENDORFY Meta RD z oznaczeniem EY8A006 to stosunkowo nowy produkt (premiera miała miejsce 7 grudnia 2022 r.), który wyróżnia się bardzo prostą konstrukcją. Jak twierdzi producent, całość przypomina pasujący kawałek puzzla i została zaprojektowana tak, by dobrze przylegać do kręgosłupa i podpierać go w pięciu najważniejszych miejscach, w tym także w odcinku lędźwiowym. W skład fotela wchodzi wysokie, odchylane oparcie z maks. kątem nachylenia 125°, siedzisko z regulacją wysokości (420 - 500 mm), zagłówek z możliwością zmiany nachylenia i wysokości, dwa podłokietniki z możliwą regulacją 3D, a także stalowa podstawa z pięcioma nylonowymi kółkami o średnicy 60 mm.

ENDORFY Meta RD SPC Gear SR300 V2 Podnośnik gazowy 175 mm, klasa 4 175 mm, klasa 4 Maksymalne obciążenie 150 kg 150 kg Materiał tkanina skóra PU Regulacja zagłówka tak nie Podłokietniki skóra PU, regulacja 3D skóra PU, regulacja 2D Mechanizm oparcia odchylenie + blokada odchylenia (synchroniczny TILT) odchylenie + blokada odchylenia (synchroniczny TILT) Regulacja głębokości siedziska tak tak Wysokość oparcia (z zagłówkiem) 68,5 cm 93 cm Szerokość oparcia 47 cm 55 cm Kąty nachylenia oparcia min. 100°, maks. 125° min. 90°, maks. 170° Szerokość siedziska zew. 57,5 cm, wew. 38,5 cm zew. 56 cm, wew. 36 cm Głębokość siedziska 52 cm 48 cm Wysokość siedziska (od podłoża) 42 - 50 cm 47 - 54,5 cm Wysokość podłokietników 28,5 - 35,5 cm 27 - 34 cm Podstawa stalowa, długość ramienia 33 cm stalowa, długość ramienia 35 cm Kółka nylonowe, średnica 6 cm nylonowe, średnica 6 cm Poduszki brak lędźwiowa i zagłówkowa Użytkownik wzrost 160 - 185 cm, waga do 120 kg wzrost 165 - 185 cm, waga do 120 kg Dostępne wersje kolorystyczne czarny (Meta BK), czerwono-czarny (Meta RD) czarny (BK), biały (WH) i czerwono-czarny (RD) Cena sugerowana 999 zł 899 zł

Meta to krzesło przeznaczone dla osób o wzroście między 160 a 185 cm wzrostu i wadze do 120 kg. Warto jeszcze wspomnieć, że omawiany model wyróżnia się także siłownikiem czwartej klasy (do 150 kg obciążenia statycznego). Cena sugerowana to 999 zł. Fotel ten najprościej będzie porównać do produktów z logo SPC Gear. Za punkt odniesienia w powyższej tabeli posłużył nieco tańszy SR300 V2, który nadal pozostaje bestsellerem w wielu sklepach i ciągle jest dostępnych w magazynach. Model ten mimo nieco niższej ceny wyróżnia się podobną budową. No i de facto pochodzi od tego samego producenta...