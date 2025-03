Recenzja Paradox Ergo One - przewiewny fotel ergonomiczny, w którym wyregulujesz niemal wszystko. Zobacz, czy warto go kupić

Praca, czy też rozgrywka przy biurku może na dłuższą metę przynieść nam sporo szkód pod względem fizycznym, jeśli pojęcie ergonomii jest nam zupełnie obce. Nasza właściwa postura jest bowiem niezwykle istotna. Jeśli często zdarza się nam przybierać pozycję "krewetki" na krześle, czy też fotelu gamingowym, to z pewnością za jakiś czas odczujemy negatywne skutki takiego postępowania. Jednym z rozwiązań może się okazać elektryczne biurko, które umożliwi nam pracę na stojąco. W innym przypadku wybór odpowiedniego krzesła jest bardzo ważny, gdyż nierzadko fotele wydają się wygodne, ale nie dbają o prawidłową postawę, więc w rezultacie nasz kręgosłup i tak może ucierpieć. Dlatego też warto skierować się w stronę ergonomicznych foteli, które pomogą nam zachować korzystną pozycję, a przy tym będą w stanie zaoferować sporo opcji regulacji. Jednym z takich modeli jest Paradox Ergo One, który trafił w moje ręce do testów.

Autor: Natan Faleńczyk

Za stworzenie tytułowego ergonomicznego fotela odpowiada marka Paradox, która narodziła się latem 2022 roku. Mamy więc do czynienia ze stosunkowo nowym graczem na rynku (choć nie w każdym przypadku, wszak marka należy do spółki eco24, której działalność nie jest powiązana z tym segmentem). W ofercie znajdziemy nie tylko ergonomiczne fotele, ale również te przeznaczone dla graczy. Recenzowany Paradox Ergo One ma szansę okazać się dobrym wyborem dla osób, które długo przesiadują przy biurku, gdyż jak już wspomniano, będzie dbać o prawidłową postawę użytkownika, a ponadto zaoferuje przewiewną konstrukcję, która pozwoli wyregulować większość elementów. Jak jednak całość wypada w praktyce? Wszystkiego dowiemy się z tego materiału. Zanim przejdziemy do rozpakowania paczki i omówienia funkcjonalności, zapoznamy się ze specyfikacją krzesła.

Paradox Ergo One to ergonomiczny fotel, który ma się świetnie sprawdzić do pracy lub rozgrywki przy biurku. Model zaoferuje nam w pełni regulowaną, przewiewną konstrukcję, która ma dbać o prawidłową postawę naszego ciała. Fotel wyróżnia się przy tym oryginalnym wyglądem. Czy jest wart zakupu?

Konstrukcja Paradox Ergo One opiera się na tworzywie sztucznym, które połączono z materiałem siatkowym. Mamy więc do czynienia z modelem, który powinien sprawdzić się również w letnie, bardziej upalne dni. Na oparciu, którego wysokość, a także kąt nachylenia możemy ustawić w wielu pozycjach, spotkamy się też z regulowanym zagłówkiem oraz odcinkiem lędźwiowym. Pod siebie będziemy mogli dopasować także samo siedzisko, jak również podłokietniki. Ponadto krzesło zostało wyposażone w wysuwany podnóżek, co w połączeniu z odchylanym oparciem pozwoli nam zająć naprawdę wygodną pozycję. Miłym dodatkiem jest zintegrowany wieszak.

Paradox Ergo One Mechanizm TitanTilt Zalecany wzrost 165-185 cm Podłokietniki Regulowane, 4D (góra, dół, przód, tył i na boki) Materiał Siatka (AirFlow Mesh) Kółka SoftSpin 360 Zagłówek Regulowany (w pionie i poziomie)

36 x 16~23 cm Oparcie Regulacja wysokości (+/-5 cm) i pochylenia (90-135 stopni, blokada w 4 pozycjach) Siedzisko Regulacja (do przodu lub do tyłu)

52 x 48 cm Udźwig 125 kg (fotel wytrzymuje nawet wyższe obciążenie) Wymiary krzesła (zmierzone) Ok. 113~135 x 70 x 65~70 cm Waga (zmierzona) 19,5 kg Dodatkowe informacje Wysuwany podnóżek (blokada w 2 pozycjach)

Wieszak za zagłówkiem Wersje kolorystyczne Gray, Red, Black Gwarancja 2-letnia Cena 1899 zł

Do możliwości w zakresie regulacji należy również dodać, że jesteśmy w stanie ustawić opór dotyczący pochylenia oparcia (pokrętło pod siedziskiem). Paradox Ergo One będzie w stanie spokojnie poradzić sobie z osobami do 125 kg, a nawet trochę cięższymi. Tyle w kwestii samej specyfikacji. Ważniejsze bowiem od niej jest to, co faktycznie otrzymujemy po zakupie. W teorii mowa o naprawdę funkcjonalnym fotelu ergonomicznym, który prezentuje się nadzwyczaj ciekawie (choć to oczywiście kwestia gustu). Na następnych stronach dowiemy się, jak ten model od marki Paradox wypada w wielu kwestiach i czy naprawdę jest wart zakupu.

Źródło: Tło do części zdjęć (drewniane deski) - Andrey Haimin (Unsplash