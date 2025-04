Anbernic RG 557 - handheld do gier, który oferuje chip Dimensity 8300, system Android oraz ekran AMOLED

Nowy handheld do gier od marki Anbernic wkroczył do sprzedaży. Tym razem mamy do czynienia z wydajnym modelem, na którego pokład trafił system Android. Konstrukcja ma dostęp do aktywnego układu chłodzenia, a przy tym oferuje wytrzymałe przyciski spustowe oraz podświetlane gałki analogowe. Do tego otrzymamy ekran AMOLED i dość przyzwoity (pod kątem pojemności) akumulator. Początkowo możemy liczyć na promocję, w której kupimy urządzenie trochę taniej.

Anbernic RG 557 został wyposażony w mobilny chip MediaTek Dimensity 8300, który na rynku pojawił się pod koniec 2023 roku i w odsłonie "Ultra" trafił na pokład smartfona Xiaomi 14T (ten pod względem taktowania, czy też układu graficznego nie różni się od podstawowej wersji). Do tego otrzymujemy 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 256 GB szybkiego magazynu na dane, który łatwo rozbudujemy przez slot na karty pamięci microSD. Na froncie znalazł się niemal 5,5-calowy laminowany panel AMOLED o rozdzielczości Full HD. Pojemnościowe gałki analogowe mają być odporniejsze na popularny problem (niepoprawne odczyty z biegiem czasu), ale nie mówimy tu o czujnikach z efektem Halla (te trafiły do przycisków spustowych). Wokół nich zdecydowano się umieścić konfigurowalne podświetlenie RGB, które zaoferuje nam również kilka predefiniowanych efektów.

Anbernic RG 557 Procesor MediaTek Dimensity 8300 (4 nm)

1 x 3,35 GHz Cortex-A715

3 x 3,2 GHz Cortex-A715

4 x 2,2 GHz Cortex-A510 Układ graficzny Arm Mali-G615 MC6 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 5,48" 1920 x 1080 px, AMOLED (laminowany) Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD (do 2 TB)

1 x USB typu C (DP Alt Mode - 1080p) Głośniki 2 System operacyjny Android 14 Akumulator 5500 mAh, Polimerowo-litowy Moc ładowania 27 W (5 V/9 A) Wymiary i waga 223 x 89 x 15 mm / 347 g Dodatkowe informacje 6-osiowy żyroskop, przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, aktywny system chłodzenia, wibracje, joystick z podświetleniem RGB, OTA Wersje kolorystyczne Transparent purple, White Cena Obecnie: 234,99 i 264,99 dolarów (bez karty pamięci i z kartą 256 GB)

MSRP: 249,99 i 279,99 dolarów (bez karty pamięci i z kartą 256 GB)

Nie zabrakło stosunkowo świeżych modułów łączności bezprzewodowej, portu USB typu C z obsługą sygnału wideo, a także gniazda słuchawkowego i dwóch głośników. Konstrukcja korzysta ze wspomnianego aktywnego układu chłodzenia, na który składa się wentylator oraz miedziany radiator. Akumulator ma nam zapewnić nawet 8 godzin rozgrywki, choć tę informację powinniśmy traktować z przymrużeniem oka (a najlepiej obu). Anbernic RG 557 oferuje nam Androida 14 z aktualizacjami OTA. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym modelem, to przed zakupem zapoznajmy się z dostępnymi, acz rzetelnymi recenzjami, a następnie udajmy się na oficjalną stronę tego producenta, gdzie do 28 kwietnia 2025 roku do godziny 12:00 trwa promocja, dzięki której nabędziemy urządzenie 15 dolarów taniej.

