Składany czytnik e-booków wkrótce trafi do sprzedaży w Chinach. Nowość od Readmoo i E Ink może zmienić oblicze rynku

Składane smartfony są z nami obecne już od jakiegoś czasu i aktualnie nawet modele od Samsunga można kupić w przyzwoitych cenach (mowa tutaj o używanych smartfonach ze starszych generacji). Z technologią składanych ekranów można było się do tej pory spotkać także w innych segmentach, ale w przypadku urządzeń z panelami E Ink były to jedynie koncepty. Właśnie się to zmieniło, gdyż zaprezentowano pierwszy konsumencki czytnik e-booków ze składanym ekranem.

Do tej pory urządzenia z ekranem E Ink, który mógłby się złożyć na pół, nie były zbyt częstym widokiem. Wkrótce może się to zmienić, gdyż pierwszy konsumencki czytnik e-booków został właśnie przedstawiony.



Za omawiany czytnik e-booków odpowiada chińska firma Readmoo, która współpracowała z przedsiębiorstwem E Ink, aby go stworzyć. Urządzenie, a więc tytułowy mooInk V, po rozłożeniu oferuje 8-calowy panel E Ink Gallery (redakcja The Verge wspomina o "3", ale w oficjalnym źródle nie znalazłem takiej informacji, choć naprawdę wiele na to wskazuje), który wyróżnia się standardowym (dla tego segmentu) zagęszczeniem pikseli na cal (PPI) na poziomie 300. Z oficjalnych informacji wynika, że był on w stanie przetrwać 200 tys. złożeń, co można uznać za całkiem dobry wynik. Samo opracowanie tego sprzętu zajęło według dostępnych danych w sumie 9 lat, gdyż panele E Ink są grubsze od paneli OLED, więc skonstruowanie takiego urządzenia z pewnością nie należało do najłatwiejszych zadań.



Do stworzenia konstrukcji użyto stopu aluminium i magnezu, a mooInk V waży ok. 255 g. Tak naprawdę na ten moment to wszystkie informacje, jakie podano w wiadomości na portalu Readmoo - możemy się z nią zapoznać pod tym adresem. Nie wiemy więc kiedy dokładnie sprzęt ma trafić do sprzedaży, ani też w jakiej cenie. Natomiast masowa produkcja już się rozpoczęła, co wskazuje na to, że debiut rynkowy odbędzie się już niebawem, a wraz z nim poznamy resztę szczegółów. Premiera będzie miała miejsce w Chinach, natomiast jest duża szansa, że ruch ze strony wspomnianych firm zmieni oblicze tego segmentu również w innych rejonach i czasem zobaczymy więcej składanych czytników e-booków.



Koncept składanego ekranu E Ink Gallery 3 (25 kwietnia 2022 roku)

