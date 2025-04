Czytniki e-booków z serii BOOX Go 7 mogą stać się także osobistymi notatnikami. Nowości oferują Androida i wsparcie dla rysika

Marka BOOX zaprezentowała kolejne czytniki e-booków z serii Go 7, choć tylko jeden z nich jest obecnie dostępny do kupienia - ale o tym za chwilę. Możemy liczyć na model, w którym zastosowany panel wyświetla tylko odcienie szarości, a także na "kolorowy" wariant. Do tego obie edycje obsługują opcjonalny rysik, a zarazem oferują system Android, więc możliwości są tutaj całkiem spore. Nie zabrakło slotu na karty microSD i dostępnego oddzielnie magnetycznego etui.

Nowe czytniki e-booków z linii Go 7 od marki BOOX zostały przedstawione. Oba oferują przyzwoite ekrany E Ink ze wsparciem dla rysika, a zarazem na ich pokładzie działa system Android, który dodatkowo zwiększa funkcjonalność.

Obie nowości, a więc BOOX Go 7 oraz druga generacja BOOX Go Color 7, korzystają z tej samej obudowy z dwoma fizycznymi przyciskami do przesuwania stron w książkach. Całościowo mamy do czynienia z całkiem smukłymi konstrukcjami, choć w przypadku czytników e-booków jest to bardzo często spotykany aspekt. BOOX Go 7 oferuje nam 7-calowy, dotykowy ekran E Ink Carta 1300, który cechuje się standardowym (ponownie dla tego segmentu) zagęszczeniem pikseli na cal wynoszącym 300. Boox Go Color 7 drugiej generacji opiera się z kolei na panelu E Ink Kaleido 3, który także jest dotykowy, ale oprócz odcieni szarości może wyświetlać 4096 kolorów. W obu przypadkach spotkamy się z przednim podświetleniem, którego barwę można regulować.

BOOX Go 7 BOOX Go Color 7 (Gen II) Wyświetlacz 7" E Ink Carta 1300, dotykowy 7" E Ink Kaleido 3, dotykowy Rozdzielczość 1680 x 1264 px Podświetlenie Tak, ciepłe lub zimne Wsparcie dla rysika Tak (BOOX InkSense - 65 mAh, USB typu C, 12 g) Zagęszczenie pikseli 300 PPI Kolor: 150 PPI

Czarno-biały: 300 PPI Kolory Nie dotyczy 4096 Procesor 8-rdzeniowy Pamięć RAM 4 GB Pamięć wbudowana 64 GB Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.1 Automatyczne obracanie ekranu Tak System Android 13 Złącza, porty i sloty 1 x USB typu C (OTG)

1 x Slot na karty microSD Mikrofon Tak Głośnik Tak Akumulator Litowo-polimerowy, 2300 mAh Wymiary i waga 156 x 137 x 6,4 mm / 195 g Gwarancja 2 lata Cena 249,99 euro Brak informacji

Poprzednia generacja: 279,99 euro

Ponadto możemy liczyć na obsługę wspomnianego rysika BOOX InkSense, który obsługuje 4096 stopni nacisku i kosztuje 45,99 euro (na moment pisania tego materiału został wyprzedany i nie można go kupić). Urządzenia zapewniają dostęp do Androida 13 i Sklepu Google Play, więc istnieje szansa, że takie połączenie będzie niezbyt korzystne dla wbudowanego akumulatora o pojemności 2300 mAh. Do plusów można zaliczyć również wbudowany głośnik, slot na karty pamięci microSD, a także automatyczne obracanie ekranu. Aktualnie dostępny do kupienia jest tylko BOOX Go 7, ale już niebawem ma do niego dołączyć drugi z omówionych modeli. Dodatkowo możemy nabyć napomknięte magnetyczne etui w kwocie 43,99 euro. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej, europejskiej stronie internetowej (przesyłka nie jest wliczona w cenę, a jej koszt wynosi 10,99 euro).

