AYANEO Air 1S Ultra Thin & Light - lekka niczym piórko konsola z AMD Ryzen 7 7840U oraz 32 GB RAM

AYANEO szykuje się do rozpoczęcia zbiórki crowdfundingowej, w której będziemy mogli nabyć dwa nowe modele gamingowego handhelda - Air 1S oraz limitowaną edycję Air 1S Ultra Thin & Light. Dziś skupimy się na tej drugiej. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli do czynienia z naprawdę lekką i smukłą konstrukcją. Obecne urządzenia z układami AMD Ryzen na pokładzie to dla niektórych już "waga ciężka", więc wariant, który okaże się lżejszy, ma szansę odnieść sukces.

Już jutro (11.07.2023 r.) zostanie rozpoczęta zbiórka na platformie Indiegogo, w której będziemy w stanie nabyć nowy handheld od AYANEO - Air 1S Ultra Thin & Light. Urządzenie jest wyjątkowo lekkie, jak na swoją specyfikację, a przy tym oferuje nam bardzo dobrą wydajność.

O tym, że obecne handheldy są dość ciężkie, może się przekonać niemal każdy po dłuższym czasie korzystania z nich. Sam Steam Deck (SD) waży około 669 g, natomiast ASUS ROG Ally - 608 g. Tytułowy handheld waży tylko 405 g, co w połączeniu ze swoimi parametrami i bezpośrednim porównaniu z konkurencją, daje dobry obraz tego, z czym mamy do czynienia. Dla lepszego zobrazowania można dodać, że średnia waga smartfona w dzisiejszych czasach to około 200 g. Wracając więc do sprzętu: w tej niewielkiej konstrukcji udało się zmieścić 5,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu wynoszącym 60 Hz. Jasność szczytowa wynosi tu 350 nitów, a pokrycie palety barw sRGB plasuje się na poziomie 100%.

Steam Deck ASUS ROG Ally AYANEO Air 1S Ultra Thin & Light Procesor AMD APU Aerith, Zen 2

(4C/8T) 2400 - 3500 MHz AMD Z1 Extreme, Zen 4

(8C/16T) 5100 GHz AMD Ryzen 7 7840U, Zen 4 (8C/16T) 3300 - 5100 GHz Układ graficzny AMD Radeon, RDNA 2 (4 - 15 W)

1000 - 1600 MHz, 8 CU AMD Radeon, RDNA 3

(9 - 30 W), 2700 MHz, 12 CU AMD Radeon 780M, RDNA 3

(5 - 25 W), 2700 MHz, 12 CU Ekran 7", IPS, 1280 x 800 px, 60 Hz

400 nitów 7", IPS, 1920 x 1080 px, 120 Hz

500 nitów, sRGB 100% 5,5" AMOLED, 1920 x 1080 px, 60 Hz

350 nitów, 100% sRGB, 99% DCI-P3 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X (5500 MHz) 16 GB LPDDR5 (6400 MHz) 32 GB LPDDR5X Nośnik danych eMMC 64 GB

NVMe SSD 256 GB (2230)

NVMe SSD512 GB (2230 PCIe 4.0 NVMe M.2 512 GB (2230) PCIe 4x4 NVMe 2 TB Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator 40 Wh, 45 W 40 Wh, 65 W 7350 mAh (28 Wh) Wymiary i waga 298 x 117 x 49 mm, 669 g 280 x 111 x 32,4 mm, 608 g 224 x 89,5 x 18 mm, 405 g System Steam OS Microsoft Windows 11 Home Microsoft Windows 11 Home Cena 64 GB - 1899 zł

256 GB - 2499 zł

512 GB - 3099 zł 3799 zł 999 dolarów (~4060 zł)

Do dyspozycji otrzymujemy wydajny procesor AMD Ryzen 7 7840U z układem graficznym AMD Radeon 780M. Dodatkowo mamy wsparcie ze strony 32 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 2 TB dysku SSD na złączu M.2 o rozmiarze 2280. Na pokładzie znajdziemy także łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E oraz moduł Bluetooth 5.2. Akumulator w związku z mniejszą wagą (w porównaniu do podstawowej wersji Air 1S) został trochę uszczuplony - teraz spotkamy się z ogniwem 7350 mAh zamiast 10050 mAh. Wymiary handhelda to 224 x 89,5 x 18 mm, a więc możemy uznać, że sprzęt jest bardzo smukły. Dla porównania: SD ma grubość 49 mm, a sprzęt od ASUS-a 32,4 mm. Za system odpowiadać będzie Microsoft Windows 11 Home. Promocyjna cena startowa została ustalona na 999 dolarów. Jeśli jednak jesteśmy zainteresowani którymś z bazowych modeli, to kwoty ich zakupu są widoczne poniżej.

Źródło: VideoCardz