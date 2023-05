AMD Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U, Ryzen 5 7540U, Ryzen 3 7440U - prezentacja procesorów APU Phoenix dla ultrabooków

W styczniu, podczas targów CES 2023 w Las Vegas, firma AMD zaprezentowała pierwsze procesory APU Phoenix w postaci Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS oraz Ryzen 5 7640HS. Jednocześnie zapewniano, że w późniejszym czasie do oferty dołączą również niskonapięciowe warianty o obniżonych limitach energetycznych. W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, jakoby prezentacja tychże procesorów powinna mieć miejsce na początku maja. Tak się też stało - AMD oficjalnie zaprezentowało cztery nowe układy APU Phoenix dla smukłych laptopów. Sprawdzamy jaka jest ich specyfikacja.

AMD oficjalnie zaprezentowało niskonapięciowe procesory z rodziny APU Phoenix. Mowa o układach Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U, Ryzen 5 7540U oraz Ryzen 3 7440U. Jednocześnie producent zapewnia, że rozpoczyna się wysyłka pierwszych urządzeń z Ryzen 7040HS, a ich dostępność w sklepach powinna poprawiać się w ciągu najbliższych tygodni.

Seria procesorów AMD Phoenix-U składa się z czterech jednostek: Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U, Ryzen 5 7540U oraz Ryzen 3 7440U. Ten pierwszy jako jedyny posiada 8 rdzeni Zen 4 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 780M z 12 blokami CU RDNA 3. AMD Ryzen 5 7640U oraz Ryzen 5 7540U róznią się dwiema rzeczami: taktowaniem bazowym rdzeni Zen 4 (3,5 GHz w Ryzen 5 7640U kontra 3,2 GHz dla Ryzen 5 7540U) oraz układem graficznym. Wyżej pozycjonowany model posiada układ Radeon 760M z 8 blokami CU RDNA 3 (i zegarem do 2600 MHz), podczas gdy niższy procesor oferuje układ Radeon 760M z 4 blokami CU RDNA 3 i taktowaniem zegara rdzenia do 2500 MHz.

AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 5 7640U AMD Ryzen 5 7540U AMD Ryzen 3 7440U Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie/wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 3,3 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz 3,0 GHz Zegar Turbo 5,1 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,7 GHz Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Układ graficzny AMD Radeon 780M AMD Radeon 760M AMD Radeon 740M AMD Radeon 740M Konfiguracja iGPU 12 CU RDNA 3 8 CU RDNA 3 4 CU RDNA 3 4 CU RDNA 3 Taktowanie iGPU Do 2700 MHz Do 2600 MHz Do 2500 MHz Do 2500 MHz Cache L3 + L2 24 MB 22 MB 22 MB 12 MB Ryzen AI Tak Tak Tak Tak TDP 15-30 W 15-30 W 15-30 W 15-30 W

Na końcu pozostaje jeszcze 4-rdzeniowy i 8-wątkowy AMD Ryzen 3 7440U, także posiadający układ graficzny Radeon 740M z 4 blokami CU RDNA 3. Wszystkie procesory APU Phoenix-U pracują z domyślnym TDP 15 W, które może być konfigurowalne w zakresie do maksymalnie 30 W. Jak na niskie limity, układy AMD Ryzen 7040U oferują zaskakująco wręcz wysokie taktowania. Przykładowo Ryzen 7 7840U pracuje z bazową częstotliwością 3,3 GHz, którą można zwiększyć w trybie Turbo do nawet 5,1 GHz. Wszystkie procesory wyposażono także w akceleratory Ryzen AI, których zadaniem jest chociażby odpowiednia optymalizacja pracy rdzeni i iGPU, tak by maksymalnie wydłużyć czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

AMD chwali się również wydajnością, zwłaszcza najmocniejszego Ryzena 7 7840U, którego porównano do układu 13. generacji Intel Core i7-1360P (12 rdzeni, 16 wątków w tym 4 rdzenie Performance i 8 rdzeni Efficient). Wydajność w aplikacjach ma być wyższa od 29% (w zastosowaniach tzw. content creation) do nawet 128% (kodowanie z użyciem nowoczesnych kodeków, tj. AV1). AMD Ryzen 7 7840U ma być również o ponad 35% wydajniejszy w aplikacjach webowych. Z kolei w porównaniu do Apple M2, procesor Ryzen 7 7840U ma oferować o około 14% lepszą responsywność przy codziennym użytkowaniu. AMD zaprezentowało również wydajność iGPU Radeon 780M w porównaniu do Intel Iris Xe Graphics z Core i7-1360P. Według producenta, zintegrowana grafika RDNA 3 ma być mocniejsza od 30% (DOTA 2) do nawet 139% (Cyberpunk 2077) - mowa o niskich ustawieniach graficznych w rozdzielczości Full HD. Przy okazji prezentacji niskonapięciowych procesorów Phoenix-U, AMD potwierdziło rozpoczęcie wysyłki pierwszych laptopów z układami Ryzen 7040HS - te w sprzedaży powinny pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źródło: AMD