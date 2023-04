Test AMD Ryzen 9 7945HX kontra Intel Core i9-13950HX oraz Core i9-13980HX - Starcie najmocniejszych procesorów w laptopach

W styczniu, podczas targów CES 2023 w Las Vegas, firma AMD ujawniła dwie nowe serie procesorów dla laptopów. Pierwsza to kolejna generacja APU, tym razem o kodowej nazwie Phoenix. Wykorzystano tam maksymalnie 8 rdzeni Zen 4 oraz zintegrowane układy graficzne Radeon 700M, oparte na architekturze RDNA 3. Drugą serią jest Dragon Range, będącą w rzeczywistości desktopowymi układami Raphael, tyle że dostosowanymi do notebooków. O ile na APU Phoenix wciąż czekamy, tak mieliśmy już możliwość przetestowania topowego procesora AMD Ryzen 9 7945HX, który znalazł się w laptopie ASUS ROG Zephyrus Duo 16. Sprawdzamy jak wypada na tle topowych jednostek Intela, które zdążyły już rozgościć się w topowych notebookach do gier - Intel Core i9-13950HX oraz Core i9-13980HX.

Autor: Damian Marusiak

Trzeba przyznać, że w tym roku AMD każe nam wyjątkowo długo czekać na premierę kolejnych procesorów dla notebooków. Jako pierwsze do sprzedaży trafiły laptopy z procesorami AMD Ryzen 7045HX, reprezentującymi serię Dragon Range. Najmocniejszym przedstawicielem jest układ Ryzen 9 7945HX, oferujący 16 rdzeni Zen 4 z obsługą 32 wątków. Jest to konstrukcja z dwoma chipletami, gdzie każdy CCD oferuje 8 rdzeni. Chiplety wykonano w procesie TSMC N5, natomiast osobny blok I/O (w którym umieszczono także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M z dwoma blokami CU RDNA 2) wytworzono w litografii TSMC N6. Domyślny współczynnik TDP wynosi 55 W, jednak może być on konfigurowalny - oficjalnie w specyfikacji AMD widnieje adnotacja o cTDP na poziomie do 75 W.

AMD Ryzen 9 7945HX to topowy procesor Dragon Range, przygotowany dla laptopów. Jest on w rzeczywistości odpowiednikiem desktopowego AMD Ryzen 9 7950X, tyle że z obniżonymi limitami energetycznymi.

W testowanym laptopie ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) jest jednak zainstalowane oprogramowanie Armoury Crate, które daje znacznie większe możliwości w zakresie konfigurowania TDP. Możemy je zwiększyć do maksymalnie 125 W, ale równocześnie możemy je także obniżyć do zaledwie 35 W. Tym samym możemy dostosować limity, tak aby uzyskać znacznie lepszą kulturę pracy i niższe temperatury w zadaniach, gdzie wykorzystywany jest wyłącznie procesor. Jednocześnie jednak trzeba się liczyć z obniżoną wydajnością. W dalszej części testu sprawdzimy jak AMD Ryzen 9 7945HX wypada w teście skalowania wydajności.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX Intel Core i9-13980HX Intel Core i9-13950HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Raptor Cove + Gracemont Raptor Cove + Gracemont Seria Dragon Range Raptor Lake-HX Litografia TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 24C/32T 24C/32T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,6 GHz (P-Core)

4,0 GHz (E-Core) 5,5 GHz (P-Core)

4,0 GHz (E-Core) Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Intel UHD Graphics 770

32 EU Xe-LP Kontroler RAM DDR5 5200 MHz DDR4 3200 MHz

DDR5 5600 MHz Obsługiwany RAM (maks) 64 GB 64 GB 128 GB 128 GB Cache L2 16 MB 12 MB 32 MB 32 MB Cache L3 64 MB 64 MB 36 MB 36 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 68 MB 68 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak AMD EXPO Tak Tak - - Intel XMP 3.0 - - Tak Tak Linie PCIe (CPU) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (16 linii) + PCIe 4.0 (4 linie) PCIe 5.0 (16 linii) + PCIe 4.0 (4 linie) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (PL1)

157 W (PL2) 55 W (PL1)

157 W (PL2)

Jako porównanie wzięliśmy topowe procesory konkurencji, a więc Intel Core i9-13980HX oraz Intel Core i9-13950HX, które reprezentują 13. generację Intel Raptor Lake-HX. Ze względu na to, że laptop Razer Blade 16 z Core i9-13950HX został u nas po testach, to on będzie odgrywał pierwszą rolę w kontekście porównania wydajności w grach oraz w dodatkowym pomiarze skalowania wydajności. W pozostałych aspektach porównanie będzie dotyczyło również Intel Core i9-13980HX (różnica pomiędzy nimi to wyższy o 100 MHz zegar Turbo dla maksymalnie dwóch rdzeni Performance). Oba procesory posiadają 24 rdzenie i 32 wątki, z czego 8 rdzeni to wydajniejsze rdzenie Performance (Raptor Cove), a pozostałe 16 to rdzenie Efficient (Gracemont), których zadaniem jest zwiększenie wydajności wielowątkowej, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu poboru mocy.