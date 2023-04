AMD Ryzen 9 7940HS z Radeon 780M - pierwszy szczegółowy test wydajności nowego APU Phoenix pojawił się w sieci

Jeszcze w tym miesiącu do sprzedaży powinny trafić pierwsze laptopy wyposażone w procesory AMD APU Phoenix - serię Ryzen 7040HS. Wyróżniają się nie tylko mikroarchitekturą Zen 4, zoptymalizowaną pod długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, ale również nowymi układami graficznymi Radeon 700M. Te wykorzystują architekturę RDNA 3 i docelowo powinny być najmocniejszymi iGPU na rynku. W sieci pojawił się pierwszy większy test Radeona 780M i zwiastuje on naprawdę dobre osiągi... przynajmniej jak na standardy iGPU.

Na kanale Eta Prime na YouTube pojawił się test zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 780M w laptopie ASUS TUF Gaming A15. Posiada on zarówno procesor AMD Ryzen 9 7940HS (APU Phoenix) jak również osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. W oficjalnej specyfikacji, zegar układu Radeon 780M wynosi 2800 MHz, jednak Eta Prime bez problemu podbił taktowanie rdzenia do 3000 MHz (a taka była pierwotna specyfikacja) z pomocą oprogramowania ASUS Armoury Crate. Okazuje się, że zintegrowany układ RDNA 3 radzi sobie całkiem nieźle z grami i jest w stanie uzyskać ponad 60 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD w takich grach jak Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare II, Horizon Zero Dawn czy Doom Eternal - w wymienionych tytułach mowa o detalach średnich lub zmieszanych detalach niskich oraz średnich.

Tytuł gry Średnia liczba klatek na sekundę i detale Cyberpunk 2077 (Full HD) ~65 FPS (detale niskie / średnie Call of Duty: Modern Warfare II (Full HD + FSR 1) ~106 FPS (rekomendowane detale) Horizon Zero Dawn (Full HD) ~69 FPS (detale performance) Doom Eternal (Full HD) ~83 FPS (detale średnie) Fortnite (Full HD) ~78 FPS (detale średnie) Forza Horizon 5 (Full HD) ~86 FPS (detale wysokie) GTA V (Full HD) ~81 FPS (detale bardzo wysokie) CS: GO (Full HD) ~138 FPS (detale wysokie)

Zintegrowany układ Radeon 780M radzi sobie bardzo dobrze w Forzy Horizon 5, uzyskując średnio 86 klatek na sekundę w Full HD przy wysokich ustawieniach graficznych. W przypadku GTA V mowa o ponad 80 klatkach na ustawieniach bardzo wysokich. Do tego dochodzi wsparcie dla AMD FSR 1 czy FSR 2. Wszystko wskazuje na to, że nowa generacja APU od AMD będzie bardzo ciekawa. Szkoda tylko, że lista laptopów z tymi układami jest bardzo skromna i tak naprawdę wciąż nie wiemy kiedy poszczególne urządzenia trafią do sprzedaży. Duża natomiast nadzieja jest z przenośnych konsolach, które również skorzystają z tych APU. W tym wypadku będzie można liczyć na całkiem przyzwoitą jakość w grach.

