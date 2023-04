AMD Ryzen 7040HS - pierwsze laptopy z procesorami APU Phoenix mają się pojawić pod koniec tego miesiąca

Od lat AMD prezentuje kolejne generacje procesorów APU na targach CES w Las Vegas. Prowadzi to jednak do sytuacji, w których na końcowy produkt przychodzi nam czekać bardzo długo. Taką sytuację mieliśmy chociażby przy premierze układów APU Ryzen 4000 dla laptopów (Renoir). W zeszłym roku układy Ryzen 6000 (APU Rembrandt) zaczęły się pojawiać w pierwszych laptopach w lutym, natomiast w tym roku sytuacja przypomina generację Renoir. Choć od premiery generacji Phoenix minęły już prawie cztery miesiące, w sprzedaży nadal próżno szukać jakichkolwiek modeli laptopów z nimi.

Według chińskich źródeł, pierwsze urządzenia z procesorami AMD Ryzen 7040HS zaczną pojawiać się pod koniec kwietnia. Z kolei na początku maja producent planuje ujawnienie niskonapięciowych modeli Ryzen 7040U.

Procesory AMD Ryzen 7040HS zostały zaprezentowane już na początku stycznia, w trakcie konferencji na targach CES 2023. Obecnie widać jednak, że producent nie był wówczas gotowy do wprowadzenia nowej generacji APU na rynek. Mija bowiem czwarty miesiąc, a w sprzedaży próżno szukać jakichkolwiek urządzeń bazujących na tychże jednostkach. Serwis Bilibili przychodzi natomiast z informacją, że do 30 kwietnia w sprzedaży powinny pojawić się pierwsze laptopy. Jak znamy AMD, dostępność ta będzie bardzo ograniczona, być może tylko do USA.

Procesory AMD Ryzen 7040HS oferują maksymalnie 8 rdzeni Zen 4, układy graficzne RDNA 3 oraz zintegrowane jednostki Ryzen AI, przygotowane z wykorzystaniem patentów od przejętej firmy Xilinx. Układy te mają oferować również zaawansowane algorytmy służące zwiększeniu oszczędności energii przy mało obciążającym wykorzystaniu laptopów, co ma pozwolić na osiągnięcie ponad 30 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. Źródło z Bilibili wskazuje dodatkowo, że 1 maja AMD może zaprezentować niskonapięciowe warianty Ryzen 7040U. Dotychczas w sieci pojawiły się trzy takie procesory: Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U oraz Ryzen 5 7540U. Niestety stałe opóźnianie premiery ma również wpływ na nasze testy - sampel urządzenia z Ryzen 9 7940HS nadal do nas nie dojechał (wysyłka już 2-krotnie została opóźniona).

Źródło: VideoCardz, Bilibili