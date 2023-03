AMD Ryzen 7 7840U - nadchodzący procesor APU Phoenix w pierwszym teście wypada lepiej od Ryzen 9 6980HX

Kilka dni temu omawialiśmy pierwsze informacje dotyczące niskonapięciowego procesora AMD Ryzen 5 7640U. Był to również dowód na to, że producent faktycznie pracuje nad kolejnymi układami APU Phoenix. Raptem po kilku dniach w Internecie pojawiły się ślady kolejnego procesora, tym razem 8-rdzeniowego modelu AMD Ryzen 7 7840U. Jego wydajność wypada optymistycznie, zwłaszcza na tle generacji APU Rembrandt o wyższym limicie energetycznym.

W oprogramowaniu Cinebench R23 przetestowano procesor AMD Ryzen 7 7840U. Jego wynik jest lepszy od topowego modelu z generacji APU Rembrandt, a więc Ryzena 9 6980HX.

Niskonapięciowa seria procesorów AMD Phoenix-U zaczyna się nam pomału rozrastać. Po 6-rdzeniowym i 12-wątkowym Ryzenie 5 7640U, przyszła pora na 8-rdzeniowy i 16-wątkowy model Ryzen 7 7840U. Informacje o nim pojawiły się na chińskiej witrynie Weibo z adnotacją, że przetestowany laptop należy do marki Lenovo (choć bez konkretnej informacji o nazwie modelu). Procesor ten sprawdzono w oprogramowaniu Cinebench R23. Jeśli chodzi o specyfikację, to wygląda na to że Ryzen 7 7840U będzie pracował z bazowym zegarem na poziomie 3,3 GHz. To o 500 MHz mniej w porównaniu do Ryzena 7 7840HS (3,8 GHz). Zegar Turbo nie jest znany, ale wiemy że współczynnik TDP sięga 15 W z możliwością zwiększenia do 28 W, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej generacji.

W sieci opublikowano wyłącznie wynik wielowątkowy - Ryzen 7 7840U zdobył tutaj dokładnie 14825 punktów. Jest to rezultat lepszy chociażby od układu AMD Ryzen 7 6800H z naszej bazy wyników. Przypominamy, że procesor Rembrandt w laptopie ASUS ROG Strix G15 z limitem energetycznym sięgającym 90 W, zdobył w tym samym teście 14279 punktów. Z kolei AMD Ryzen 9 6900HS o nieco niższym limicie wyciągnął 13791 punktów. Według WCCFTech, Ryzen 7 7840U wypadał również lepiej od topowego modelu poprzedniej generacji - Ryzena 9 6980HX - którego wyniki w Cinebench R23 Multi sięgają 14700 punktów. Wygląda na to, że nowy układ APU Zen 4 o obniżonym limicie energetycznym będzie w stanie uzyskać nawet lepsze wyniki w porównaniu do poprzedniej generacji, pracującej na znacznie wyższych limitach energetycznych. Do tego dochodzi jeszcze wydajniejszy, zintegrowany układ graficzny Radeon 780M (RDNA 3).

Źródło: WCCFTech