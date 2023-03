AMD Ryzen 5 7640U - niskonapięciowy procesor APU Phoenix-U w pierwszym teście jest wyraźnie mocniejszy od Ryzen 5 6600U

W styczniu firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów APU dla laptopów o kodowej nazwie Phoenix. W przeciwieństwie jednak do pokazów z poprzednich lat, tym razem pokazano wyłącznie układy Ryzen 7040HS, a więc te o wyższym limicie energetycznym. Podczas targów CES zasugerowano jednak, że w późniejszym czasie pojawią się także modele z literką "U" w nazwie, symbolizujące niższy limit energetyczny. Jeden z takich procesorów pojawił się w bazie programu GeekBench, gdzie został przetestowany i porównany z poprzednikiem.

Procesor AMD Ryzen 5 7640U pojawił się w programie GeekBench. W pierwszym teście układ Zen 4 jest o ponad 20% mocniejszy od Ryzen 5 6600U, zarówno pod kątem wydajności jednowątkowej jak i wielowątkowej.

AMD Ryzen 5 7640U będzie procesorem 6-rdzeniowym i 12-wątkowym. W porównaniu do ogłoszonego już Ryzena 5 7640HS, niskonapięciowy odpowiednik będzie pracował z odpowiednio niższymi zegarami. Według informacji pochodzących z bazy GeekBench, bazowe taktowanie procesora wynosi 3,5 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,9 GHz. Dla porównania zegary Ryzen 5 7640HS to odpowiednio 4,3 oraz 5,0 GHz. Konfiguracja pamięci cache jest natomiast taka sama dla obu jednostek Zen 4.

Do testu wykorzystano referencyjną platformę AMD, wyposażoną dodatkowo w 16 GB pamięci RAM (nie wiadomo jednak czy mowa o DDR5, LPDDR5 czy LPDDR5X). W teście jednego wątku uzyskano 1869 punktów, z kolei w teście wielowątkowym - 8853 punkty. Dla porównania laptop Lenovo Yoga 7 14 z AMD Ryzen 5 6600U w tym samym teście uzyskał wyniki odpowiednio 1474 oraz 7236 punktów. W teście jednowątkowym mowa zatem o różnicy na poziomie 27%, podczas gdy różnica w pomiarze wszystkich wątków sięga 22%. Są to już zauważalne różnice na korzyść układu Zen 4 i to pomimo zachowania limitu energetycznego na poziomie 15 W. Obecnie nie wiemy kiedy AMD wprowadzi niskonapięciowe procesory APU Phoenix do oferty. Wpis w GeekBench jednak jest dowodem na to, że producent faktycznie pracuje nad takimi układami.

Źródło: GeekBench, VideoCardz, WCCFTech