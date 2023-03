AMD Ryzen 9 7945HX - producent deklaruje, że procesor Zen 4 jest wydajniejszy w grach od Intel Core i9-13950HX

W styczniu firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów Ryzen dla notebooków. Podzielono je na dwie odrębne serie - APU Phoenix (Ryzen 7040) ze zintegrowanymi układami graficznymi RDNA 3 oraz Dragon Range (Ryzen 7045), które są tymi samymi procesorami co desktopowe układy Ryzen 7000, tyle że z obniżonymi limitami energetycznymi. Po dwóch miesiącach producent chwali się dostepnością pierwszych laptopów z układami Ryzen 7045. Przy okazji wykorzystano okazję by porównać topowe procesory AMD Ryzen 9 7945HX oraz Intel Core i9-13950HX w kilkudziesięciu popularnych grach komputerowych.

AMD chwali się, że procesor Ryzen 9 7945HX jest średnio o 10% wydajniejszy w grach w porównaniu do Intel Core i9-13950HX.

AMD Ryzen 9 7945HX to topowy procesor producenta, przeznaczony dla topowych notebooków do gier. Posiada 16 rdzeni Zen 4 w dwóch chipletach z obsługą do 32 wątków jednocześnie. Jest bezpośrednim konkurentem dla takich procesorów jak Intel Core i9-13950HX czy Core i9-13980HX. Przy okazji debiutu pierwszych laptopów z układami Dragon Range (przynajmniej w USA, bo chociażby w Polsce próżno o jakąkolwiek dostępność), producent pokusił się o przygotowanie porównania wydajności Ryzena 9 7945HX z Intel Core i9-13950HX, wyposażonym w 24 rdzenie (8 typu Performance oraz 16 typu Efficient), także z obsługą 32 wątków.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Litografia TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler RAM DDR5 5200 MHz Obsługiwany RAM (maks) 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

AMD deklaruje, że średnio Ryzen 9 7945HX jest o 10% wydajniejszy (od Core i9-13950HX) w grach w rozdzielczości 1920 x 1080. Największa różnica, bo sięgająca 45%, ma być widoczna w grze Rainbow Six: Siege. Co ciekawe nowy Ryzen 9 7945HX ma być ponad 30% wydajniejszy od układów Raptor Lake-HX w grze Cyberpunk 2077. W kilku grach topowy układ Dragon Range ma być z kolei odrobinę wolniejszy od Intel Core i9-13950HX (mowa o różnicach rzędu 1-4%). Chodzi o następujące gry: Middle-Earth: Shadow of War (1%), Total War Warhammer 3 (1%), Far Cry 6 (2%) oraz Red Dead Redemption 2 (4%). Warto dodać, że do porównania wykorzystano laptopy ASUS ROG Strix SCAR 17 z GeForce RTX 4090 Laptop GPU (175 W) oraz 32 GB RAM DDR5 4800 MHz, a także notebook GIGABYTE AORUS 17X z Intel Core i9-13950HX, tym samym układem graficznym oraz również 32 GB RAM DDR5.

