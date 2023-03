AMD Ryzen 9 7945HX radzi sobie w benchmarkach lepiej od topowych procesorów mobilnych Intela

Mobilny procesor AMD Ryzen 9 7945HX będzie rozwiązaniem dla osób, które potrzebują w swoich laptopach bezkompromisowej wydajności. Jednostka bazująca na architekturze Zen 4 wyposażona została w 16 rdzeni mogących obsługiwać 32 wątki równocześnie. Nowe CPU przetestował ostatnio serwis NotebookCheck i trzeba docenić osiągnięte rezultaty. Okazuje się, że rozwiązanie zaproponowane przez AMD nawiązuje równorzędną walkę z Intel Core i9-13980HX.

Procesor AMD Ryzen 9 7945HX nawiązał w benchmarkach równorzędną walkę z topowymi rozwiązaniami konkurencji. Choć w grach wypadł nieco gorzej, to i tak będzie to bardzo dobra propozycja dla osób poszukujących bezkompromisowej wydajności.

Platformą testową była najnowsza wersja laptopa ASUS Zephyrus Duo 16, który wyposażono także w mobilną odmianę układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090. Omawiany procesor oprócz imponującej liczby rdzeni, charakteryzuje się także bazową częstotliwością taktowania na poziomie 2,5 GHz. W trybie turbo rdzenie mogą osiągnąć wartość nawet 5,4 GHz. Podstawowe TDP jednostki wynosi 55 W. Wyposażono ją także w łącznie 80 MB pamięci cache. Procesor charakteryzuje się odblokowanym mnożnikiem, co umożliwia jego podkręcanie.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Proces technologiczny TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz Maks. obsługiwany RAM 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

Już w przypadku testów mierzących wydajność jednordzeniową uzyskano bardzo dobre rezultaty. Procesor AMD w uśrednionych wynikach uzyskał 95,8 pkt. Jest to niemal identyczny rezultat, co CPU Intel Core i9-13950HX i niecałe 5% gorszy od Core i9-13980HX (99,2 pkt). Choć jednostka AMD miała drobne problemy w testach Cinebench R23 i R20, to ostateczne wyniki należy uznać za w pełni zadowalające. Została bowiem nawiązana równorzędna walka z wysoko pozycjonowanymi propozycjami firmy Intel.



Uśrednione wyniki wydajności procesora AMD Ryzen 9 7945HX w testach jednordzeniowych

Prawdziwą moc APU firmy z Stanta Clara pokazuje jednak dopiero w teście wielordzeniowym. Procesorowi udało się zdetronizować najlepsze mobilne układy Intela. Według uśrednionych wyników propozycja AMD dobiła do wyniku 91,8 pkt. Z konkurencyjnych rozwiązań, z wartością 88,4 pkt, najlepiej wypadł Intel Core i9-13950HX. Nieznacznie gorszym rezultatem może poszczycić się Core i9-13980HX. Pozycja tego ostatniego może wydawać się małym zaskoczeniem. Trudno powiedzieć, czy doszło tu do jakiegoś błędu pomiarowego, czy też też wpływ miały jakieś inne czynniki. Najważniejsze z całego testu jest jednak to, że mobilny procesor firmy AMD spisał się najlepiej. APU gorzej wypadło tylko w programie Geekbench 5.4, gdzie musiało zadowolić się niższą pozycją. W pozostałych benchmarkach okazało się zwycięzcą.



Uśrednione wyniki wydajności procesora AMD Ryzen 9 7945HX w testach wielordzeniowych

Pokuszono się także o sprawdzenie wydajności nowego APU w grach. Tutaj propozycja AMD musiała uznać wyższość swoich odpowiedników Intela, ale trzeba brać pod uwagę to, że w przypadku tego typu zastosowań w grę wchodzą także inne zmienne. Całkowicie wiarygodny rezultat można byłoby uzyskać dopiero przy zastosowaniu dwóch identycznych laptopów, różniących się jedynie modelem procesora. Takiej możliwości jednak nie ma. Oczywiście Ryzen 9 7945HX nie wypadł źle. Uśrednione wyniki wydajności pokazują, że uzyskał 90,9 pkt. Dla porównania, laptop z CPU Intel Core i9-13950HX i identycznym układem graficznym może poszczycić się wynikiem na poziomie 97 pkt.



Uśrednione wyniki wydajności procesora AMD Ryzen 9 7945HX w grach

Pełne wyniki testów można znaleźć na stronie NotebookCheck. Rezultaty uzyskane przez procesor AMD należy ocenić jako bardzo dobre. Istotne przy tym jest nie tylko to, że nawiązuje równorzędną walkę z topowymi przedstawicielami Intela, ale także fakt, że cechuje się przy tym dużo lepszą efektywnością energetyczną. CPU Intela pod obciążeniem przekraczają próg 150 W, podczas gdy Ryzen 9 7945HX dobija do poziomu zaledwie 120 W. W przypadku rozwiązań przeznaczonych dla laptopów ma to ogromne znaczenie. Wiele osób jest bowiem w stanie poświęcić wydajność na rzecz mniejszego zużycia energii.

Źródło: NotebookCheck