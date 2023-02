AMD Ryzen 7040HS z niespodziewanymi zmianami w specyfikacji zintegrowanych układów graficznych Radeon 700M

Jeszcze w marcu swoją premierę będą miały mobilne procesory z serii AMD Ryzen 7040HS. Wszystko wskazuje jednak na to, że otrzymamy jednostki o nieco gorszej niż zakładano specyfikacji. Firma AMD zaktualizowała bowiem wartość taktowania rdzenia układów graficznych zintegrowanych z najnowszymi CPU. Choć zmiana nie jest kolosalna, to należy liczyć się z nieco niższą wydajnością. Oficjalne powody modyfikacji nie są znane, a cała procedura została przeprowadzona bez specjalnego rozgłosu.

Firma AMD obniżyła o 200 MHz taktowanie zintegrowanych układów graficznych we wszystkich swoich procesorach z serii AMD Ryzen 7040HS. Zmiana choć nie jest poważna, może wpłynąć na wydajność iGPU.

Procesory AMD z serii APU Phoenix będą z pewnością interesującą propozycją dla wielu użytkowników laptopów. Podczas targów CES 2023 zaprezentowane zostały trzy układy z nowej rodziny APU: Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS, Ryzen 5 7640HS. Ich cechą charakterystyczną mają być zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 3 i oferujące maksymalnie 12 bloków CU (do 768 procesorów). Do tej pory wydawało się, że znamy już ostateczną specyfikację tych układów. Niestety wiele wskazuje na to, że firma AMD bez specjalnego rozgłosu zdecydowała się obniżyć taktowanie iGPU najnowszych procesorów.

Model APU / iGPU Taktowanie iGPU przed zmianą Taktowanie iGPU po zmianie Ryzen 9 7940HS / Radeon 780M 3,0 GHz 2,8 GHz Ryzen 7 7840HS / Radeon 780M 2,9 GHz 2,7 GHz Ryzen 5 7640HS / Radeon 760M 2,8 GHz 2,6 GHz

Różnica nie jest bardzo znacząca, bo w przypadku wszystkich modeli wynosi dokładnie 200 MHz. Oznacza to, że zintegrowane układy graficzne będą pracowały na zegarach niższych o około 7% od pierwotnie zapowiedzianych. Oczywiście z pewnością przełoży się to na gorszą wydajność, ale niekoniecznie musi znacząco zaszkodzić potencjałowi układów. Trzeba zatem poczekać na oficjalne testy, które pokażą, na co tak naprawdę stać nowe APU. Przyczyn decyzji AMD może być kilka, ale najbardziej prawdopodobna wydaje się teoria, że nowe układy zbytnio nagrzewały się w przypadku niektórych konstrukcji laptopowych. Mniej prawdopodobne jest to, że przy pierwotnych taktowaniach były zbyt niestabilne.



Strona produktowa procesora AMD Ryzen 9 7940HS na dzień 29 stycznia 2023 r.



Strona produktowa procesora AMD Ryzen 9 7940HS na dzień 27 lutego 2023 r.

Ciekawostką jest fakt, że na chińskiej stronie AMD ciągle widnieje dawna specyfikacja. Z racji, że wątpliwe jest, by firma AMD planowała wypuścić na ten rynek oddzielną wersję procesorów, należy przyjąć, że po prostu dane te nie zostały jeszcze zaktualizowane. Pojawiły się też informacje, że nie jest to pierwsza zmiana specyfikacji tych CPU. Można znaleźć bowiem opinie, że jednostki pierwotnie miały obsługiwać interfejs PCIe 5.0. Jest to jednak błędne przypuszczenie, ponieważ AMD w oficjalnych komunikatach (począwszy od prezentacji na CES 2023) zapowiadało, iż omawiane procesory będą wykorzystywały magistralę PCIe 4.0. Plotki nie zawsze mają zatem potwierdzenie w rzeczywistości.

Źródło: VideoCardz