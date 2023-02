AMD Ryzen 9 7945HX został przetestowany - idzie łeb w łeb z 24-rdzeniowymi Intel Core i9-13900HX i Core i9-13980HX

W przyszłym miesiącu do sprzedaży powinny trafić pierwsze laptopy wyposażone nie tylko w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000, ale jednocześnie także procesory AMD Ryzen 7045 z rodziny Dragon Range. Są to w rzeczywistości desktopowe procesory Raphael, które przystosowano do mobilnych platform. Topowym układem z tej serii będzie AMD Ryzen 9 7945HX. W bazie wyników GeekBench pojawił się rzeczony procesor, a jego wyniki są bardziej niż zadowalające.

Procesor AMD Ryzen 9 7945HX został przetestowany w programie GeekBench. Jego wyniki nie odbiegają specjalnie od Intel Core i9-13900HX i Core i9-13980HX z 24 rdzeniami, a dodatkowo w przypadku platformy AMD możemy oczekiwać znacznie lepszej efektywności energetycznej.

AMD Ryzen 9 7945HX został przetestowany w popularnym oprogramowaniu GeekBench, a do pomiarów wykorzystano notebooka ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023). W bazie istnieje obecnie kilka wyników, a różnice pomiędzy nimi wynikają z zastosowania różnych trybów zasilania. Przykładowo w trybie Silent (obniżone zegary CPU i GPU, ale równocześnie lepsza kultura pracy), 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 7945HX uzyskał wyniki odpowiednio 2036 punktów dla jednego rdzenia oraz 17340 punktów w teście wielowątkowym. Jednak już w trybie Performance, wyniki tego samego układu wynoszą już odpowiednio 2127 oraz 19403 punkty. Wynik zwłaszcza z trybu zasilania "Wydajność" są porównywalne z wieloma rezultatami osiągniętymi przez konkurencyjne procesory Intel Core i9-13900HX oraz Core i9-13980HX. Przy wyższych limitach energetycznych, układy Raptor Lake-HX jednak są w stanie przekroczyć barierę 20000 punktów w teście wielowątkowym. Wszystkie wymienione procesory oferują 32 wątki, jednak w przypadku AMD mowa o 16 fizycznych rdzeniach, natomiast u Intela jest to 24.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Proces technologiczny TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz Maks. obsługiwany RAM 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

AMD Ryzen 9 7945HX to najmocniejszy przedstawiciel architektury Zen 4 dla laptopów. Jego zegar bazowy wynosi 2,5 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 5,4 GHz. Układ Dragon Range wykorzystuje dwie litografie - TSMC N5 dla chipletów oraz TSMC N6 dla bloku I/O połączonego ze zintegrowanym układem graficznym Radeon 610M (2 CU RDNA 2). Procesor posiada 2-kanałowy kontroler DDR5 5200 MHz, wspiera magistralę PCIe 5.0 a jego współczynnik TDP wynosi 55 W (podstawowy) z możliwością konfigurowania (cTDP) do 75 W. Efektywność energetyczna będzie zapewne dużo wyższa w porównaniu do konkurencyjnych procesorów Intel Raptor Lake-HX.

