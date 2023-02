AMD Ryzen 7 7745HX - procesor Zen 4 z serii Dragon Range został przetestowany. Jest zauważalnie szybszy od Ryzen 9 6900HX

W styczniu tego roku, AMD zaprezentowało dwie nowe serie procesorów mobilnych. Pierwsza to APU Phoenix z maksymalnie 8 rdzeniami Zen 4 oraz zintegrowanymi układami graficznymi Radeon 700M, opartymi na architekturze RDNA 3. Druga seria to Dragon Range, gdzie producent przeniósł desktopowe układy Ryzen 7000 do notebooków. Oferują zatem maksymalnie dwa chiplety z 16 rdzeniami oraz osobny blok I/O z układem graficznym Radeon 610M (RDNA 2). W sieci pojawił się pierwszy test układu AMD Ryzen 7 7745HX z tej serii.

AMD Ryzen 7 7745HX to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Dragon Range, w którym znajdziemy rdzenie Zen 4 oraz układ graficzny RDNA 2. Bazowe taktowanie rdzeni wynosi w tym wypadku 3,6 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 5,1 GHz. Podstawowy współczynnik TDP to 55 W, który może zostać skonfigurowany do 75 W. Układ Zen 4 oferuje również 40 MB pamięci cache, w tym 32 MB cache L3 oraz 8 MB cache L2. Ryzen 7 7745HX ma również odblokowany mnożnik, jak również obsługuje funkcję AMD EXPO (OC RAM). Jak procesor poradził sobie w benchmarku Cinebench R23, gdzie został przetestowany?

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Proces technologiczny TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz Maks. obsługiwany RAM 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

W teście pojedynczego wątku, Ryzen 7 7745HX uzyskał 1828 punktów, co jest zauważalnie wyższym wynikiem od poprzedników w postaci Ryzen 7 6800H oraz Ryzen 9 6900HX. Rezultaty układów Zen 3+ oscylowały w okolicy 1500-1520 punktów. Wynik 1828 punktów sprawia, że Ryzen 7 7745HX oferuje tutaj poziom mniej więcej Intel Core i9-12900H oraz Core i9-12900HX (odpowiednio Alder Lake-H oraz Alder Lake-HX). W teście wielowątkowym, procesor Zen 4 uzyskał 18606 punktów, gdzie poprzednicy mogli liczyć na około 14500 punktów. Wynik ten jest zbliżony do naszych rezultatów Intel Core i7-12700H (14 rdzeni i 20 wątków; 18557 pkt w Acer Predator Helios 300 oraz 18806 pkt w Lenovo Legion 5i Pro Gen.7), więc jak na 8 rdzeni i 16 wątków, to rezultaty Ryzena 7 7745HX są bardziej niż zadowalające.

Cinebench R23 Single Thread Punkty (więcej = lepiej) 275 550 825 1100 1375 1650 1925 2200 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T) 2022 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T) 1928 AMD Ryzen 7 7745HX

8C/16T, Zen 4 (3,6-5,1 GHz) 1828 ASUS ROG Strix G15

AMD Ryzen 7 6800H (8C/16T) 1516 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T) 1429 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1419

Cinebench R23 Multi Thread Punkty (więcej = lepiej) 3750 7500 11250 15000 18750 22500 26250 30000 Razer Blade 16

Intel Core i9-13950HX (24C/32T) 28214 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX (16C/24T) 22991 AMD Ryzen 7 7745HX

8C/16T Zen 4 (3,6-5,1 GHz) 18606 ASUS ROG Strix G15

AMD Ryzen 7 6800H (8C/16T) 14279 Lenovo Legion 7-16

AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T) 13165 XMG APEX Max 15

AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 12391

Źródło: WCCFTech, Bilibili