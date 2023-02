AMD Ryzen 9 7845HX pojawił się w pierwszym teście wydajności - układ Dragon Range dużo mocniejszy od Ryzen 9 6900HX

Podczas styczniowej konferencji firmy AMD w Las Vegas, producent ujawnił nie tylko nową generację APU Phoenix (Ryzen 7040) ze zintegrowanymi układami graficznymi RDNA 3, ale również drugą serię mobilnych procesorów o kodowej nazwie Dragon Range. Układy AMD Ryzen 7045 - bo o nich mowa - to w rzeczywistości desktopowe jednostki Ryzen 7000X (Raphael), które zostały dostosowane do niższych limitów energetycznych, stosowanych w laptopach. Jest to także bezpośrednia konkurencja dla układów Intel Raptor Lake-HX. Jeden z takich procesorów pojawił się w bazie programu PassMark.

W benchmarku PassMark pojawił się mobilny procesor AMD Ryzen 9 7945HX. To 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ Zen 4 z rodziny Dragon Range. Jego wyniki w popularnym programie są dużo lepsze od Ryzen 9 6900HX.

W bazie programu PassMark, sprawdzającego m.in. wydajność jednowątkową oraz wielowątkową, pojawił się procesor AMD Ryzen 9 7845HX, należący do serii Dragon Range. Wyposażony w 12 rdzeni i 24 wątki, oferuje zegar bazowy na poziomie 3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 5,2 GHz. Układ Zen 4 posiada ponadto 78 MB pamięci cache, z czego 64 MB to cache L3. W teście wielowątkowym, procesor AMD Ryzen 9 7845HX uzyskał wynik na poziomie 46791 punktów. Dla porównania rezultat AMD Ryzen 9 6900HX, czyli technicznie poprzednika, to średnio 24640 punktów. Nowy układ Zen 4 dla laptopów oferuje zatem dużo wyższą wydajność nie tylko od generacji APU Rembrandt, ale również od mobilnych jednostek 12. generacji Intel Alder Lake-HX (średnio to 32000-33000 pkt).

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Proces technologiczny TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz Maks. obsługiwany RAM 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

W teście jednowątkowym, AMD Ryzen 9 7845HX zdobył z kolei 4003 punkty. Średni wynik poprzednika (ponownie Ryzen 9 6900HX) wynosi 3428 punktów, więc mowa o około 17% różnicy na korzyść nowego układu Zen 4. Jednocześnie jednak procesor z serii Dragon Range wypada tutaj o kilka procent słabiej od 12. generacji Intel Alder Lake-HX. Niemniej do układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, taka wydajność będzie bardziej niż wystarczająca. Wysyłka pierwszych laptopów z AMD Ryzen 7045 powinna odbyć się w lutym.

Źródło: VideoCardz