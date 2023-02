AMD Ryzen 9 7940HS z układem graficznym Radeon 780M został przetestowany na różnych limitach energetycznych

Niespełna miesiąc temu AMD zaprezentowało nową generację procesorów APU Phoenix w postaci układów Ryzen 7040 dla wydajnych i ultrasmukłych laptopów. Początkowo w skład rodziny APU Phoenix wejdą procesory Ryzen 9 7940HS, Ryzen 7 7840HS oraz Ryzen 5 7640HS. Nowe procesory dla notebooków będą pierwszymi w ofercie firmy, które zaoferują wbudowane rdzenie Ryzen AI do akceleracji obliczeń związanych z uczeniem maszynowym. Na procesory poczekamy jeszcze trochę, bowiem pierwsze laptopy będą dostępne w okolicy drugiego kwartału roku. W sieci jednak pojawia się coraz więcej testów kolejnych jednostek. Tym razem mowa o AMD Ryzen 9 7940HS.

Procesor APU AMD Ryzen 9 7940HS z układem graficznym Radeon 780M został przetestowany w 3DMark Time Spy, zarówno z limitem 54 W jak również w wersji 25 W, co docelowo ma pokazać spodziewaną wydajność energooszczędnych wersji z literką "U" w nazwie.

AMD Ryzen 9 7940HS to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Zen 4, którego taktowanie bazowe wynosi 4,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 5,4 GHz. Na pokładzie znajdziemy również układ graficzny Radeon 780M, oparty na architekturze RDNA 3 i pracujący z zegarem do 3,0 GHz. Usprawniony został również kontroler pamięci, obsługujący teraz moduły DDR5 5600 MHz oraz LPDDR5X 7500 MHz. Procesor AMD Ryzen 9 7940HS został przetestowany w popularnym benchmarku 3DMark Time Spy, a pomiary zostały wykonane zarówno TDP skonfigurowanym na poziomie 54 W, jak również na limicie obniżonym do 25 W.

AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 4 Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Proces technologiczny TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Powierzchnia 178 mm² 178 mm² 178 mm² Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 4,0 GHz 3,8 GHz 4,3 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 Taktowanie iGPU 3000 MHz 2900 MHz 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Maks. obsługiwany RAM 256 GB 256 GB 256 GB Cache L2 8 MB 8 MB 6 MB Cache L3 16 MB 16 MB 16 MB Cache L2 + L3 24 MB 24 MB 22 MB Overclocking rdzeni - - - Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) Tak Tak Tak Magistrala PCIe PCIe 4.0 (20 linii) PCIe 4.0 (20 linii) PCIe 4.0 (20 linii) TDP 35-45 W (cTDP do 54 W) 35-45 W (cTDP do 54 W) 35-45 W (cTDP do 54 W)

Do testów wykorzystano laptop z 32 GB pamięci DDR5 5600 MHz, jednak dokładny model nie jest znany. Przy limicie energetycznym 54 W, układ AMD Ryzen 9 7940HS uzyskał w teście graficznym dokładnie 2791 punktów - rezultat ten pokrywa się z opublikowanymi wczoraj wynikami. W zestawieniu z najlepszymi wariantami APU Rembrandt (Ryzen 6000), różnica na korzyść Radeona 780M (względem Radeona 680M) to około 400 punktów. Procesor uzyskał wysoki wynik w teście rdzeni procesora - rezultat CPU to 11 343 punktów, czym APU Phoenix zbliżył się do 14-rdzeniowych układów Intel Alder Lake-H. Najlepszy w naszej bazie wyników - Ryzen 9 6900HS - w tym samym teście uzyskał dokładnie 10 865 punktów. Warto dodać, że sam procesor to najpewniej wciąż wersja testowa, a finalne próbki mogą uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty, a przynajmniej tak sądzimy.

Ten sam laptop w drugim teście miał dodatkowo obniżony limit energetyczny do 25 W, co ma po części symulować to co dostaniemy w kolejnych APU Phoenix, których TDP będzie konfigurowalne w zakresie od 15 do 28 W. Tutaj układ Radeon 780M uzyskał 2486 punktów, co nadal jest odrobinę wyższym wynikiem od najlepszych rezultatów Radeona 680M z APU Rembrandt. W teście fizycznym (CPU), rdzenie Zen 4 uzyskały 8448 punktów. Najlepszy w naszej bazie model Lenovo ThinkPad Z16 1. generacji (AMD Ryzen 7 PRO 6850U z TDP około 30 W), uzyskał w tym samym teście 7981 punktów. Wyniki bez wątpienia są obiecujące, ale na finalne testy przyjdzie nam poczekać przynajmniej do przełomu pierwszego i drugiego kwartału roku.

Źródło: Twitter @9550pro