AMD Radeon 780M - nadchodzący układ graficzny prawie tak dobry, jak NVIDIA GeForce RTX 2050

Pierwsze testy nadchodzącego układu od czerwonych Radeona 780M opartego na architekturze RDNA 3 są bardzo obiecujące. Benchmark 3DMark Time Spy ukazuje, że GPU jest blisko 26% szybsze, od poprzedniego zintegrowanego układu Radeon 680M, bazującego na RDNA 2 - jak wynika z wpisu użytkownika "Golden Pig Upgrade" na chińskim portalu Bilibili. W jaki sposób prezentują się wyniki układu?

Wiemy już, że nadchodzące układy oparte na RDNA 3 będą opierały się na dwóch modelach. Zostaną nimi Radeon 780M oraz Radeon 760M. Pierwszy z nich według serwisu WCCFTech będzie zawierał 12 jednostek CU (Bloki Obliczeniowe) i łącznie 768 SP (Procesory Strumieniowe). Częstotliwość taktowania rdzenia będzie wynosić do 3 GHz. Natomiast na drugi układ, Radeon 760M złoży się 8 jednostek CU, o całkowitej liczbie 512 SP i taktowaniu zegara, który rozpędzi się do 2,8 GHz. Układy te będą częścią świeżo wydanych APU AMD Ryzen 7040 "Pheonix". W każdym z nich ma być zawarty silnik Ryzen AI, opierający się na Xilinx XDNA. Pierwsze laptopy, w których będą zamontowane nowe Ryzeny, powinny pojawić się już w marcu tego roku.

Dość znany użytkownik Bilibili "Golden Pig Upgrade" upublicznił pierwsze wyniki testów wydajnościowych. Opierają się one na popularnym benchmarku 3DMark Time Spy. Obie konfiguracje przygotowane do testów bazowały na szybkich kościach LPDDR5X. W pierwszej z nich zostały użyte pamięci LPDDR5X-7500, a w drugiej DDR5-5600. Oczywiście wiadomo, że APU w głównej mierze robią użytek z użytych kości pamięci, więc nikogo nie powinien dziwić fakt, że test oparty na LPDDR5X-7500 wypadł dużo lepiej. Zadziwiające natomiast jest to, że zintegrowane układy od AMD osiągają bardzo zbliżoną wydajność do karty NVIDIA GeForce RTX 2050, która w tym samym teście osiągnęła wynik 3369 pkt.

Możemy się spodziewać, że kiedy AMD wypuści już nowe układy, to w połączeniu z szybkimi pamięciami będą naprawdę sensowym wyborem. Już procesory z serii Rembrandt wykorzystujące architekturę RDNA 2, oferowały zadowalającą wydajność przy dobrej cenie. W tym wypadku może być podobnie. Już niebawem wybór układu graficznego zintegrowanego z procesorem może nabrać dużo większego sensu. Czy szykuje się mała rewolucja? Jeszcze ponad miesiąc będziemy musieli poczekać na odpowiedź aż do czasu, gdy oficjalnie będzie można przetestować nowość od AMD. Poniżej tabela z laptopami o podobnych parametrach dla porównania wyników.

Asus Zenbook S13 OLED Lenovo ThinkPad Z13 Lenovo ThinkPad Z16 Procesor AMD Ryzen 7 6800U (8C/16T)

Rembrandt-U, TDP 15 W, TSMC N6

Taktowanie: 2700 - 4700 MHz AMD Ryzen 7 PRO 6850U (8C/16T Zen 3+)

2700-4700 MHz, TSMC N6 AMD Ryzen 7 PRO 6850H (8C/16T Zen 3+)

3200-4700 MHz, TSMC N6 Układ graficzny AMD Radeon 680M, 12CU RDNA 2 AMD Radeon 680M, 12 CU RDNA 2 AMD Radeon RX 6500M; 4 GB GDDR6

Obsługa SmartShift MAX oraz ECO; TGP 55 W Pamięć RAM 16GB LPDDR5 6400 MHz 16 GB RAM LPDDR5 6400 MHz 16 GB LPDDR5 6400 MHz Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

Samsung PM9A1 1 TB 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (Micron 2450 512 GB) 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (Samsung PM9A1 512 GB) TDP 20 W 30 W 55 W 3DMark Time Spy 2259 pkt 2479 pkt 4432 pkt

