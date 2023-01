AMD może w przyszłości dodać 3D V-Cache do kart graficznych Radeon RX 7000

Tom Wassick, inżynier zajmujący się półprzewodnikami, przyjrzał się z bliska budowie karty graficznej AMD Radeon RX 7900 XT. Według udostępnionych przez niego informacji producent może w przyszłości zdecydować się na dodanie 3D V-Cache do swoich kart graficznych. Wassick w bloku MCD (Memory Cache Die) odkrył dostępne punkty połączeń TSV, które wykorzystywane są również w procesorowych architekturach AMD Zen 3 i Zen 4.

3D V-Cache okazało się dużym sukcesem w przypadku procesorów AMD Ryzen. Technologia ta pozwala znacznie zwiększyć pojemność dostępnej pamięci podręcznej. Ryzen 7 5800X3D oraz niedostępne jeszcze w sprzedaży modele Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 9 7950X3D otrzymały dodatkowo 64 MB cache L3. Przekłada się to na niebagatelny wzrost wydajności, co dobrze obrazuje test procesora AMD Ryzen 7 5800X3D. W niektórych grach, takich jak Wiedźmin 3: Dziki Gon lub Assetto Corsa Competizione, był on w stanie prześcignąć ówcześnie najdroższy konkurencyjny układ Intel Core i9-12900K. Czy użytkownicy kart graficznych mogą liczyć na podobne rezultaty?

Tom Wassick nie był w stanie jednoznacznie określić, czy odkryte punkty połączeń zostaną wykorzystane do zaimplementowania 3D V-Cache, jednak pozwala to wysnuć teorię, że Czerwoni szukają różnych sposobów na zaoferowanie graczom szybszych układów. Duży wpływ pamięci podręcznej na ostateczną wydajność mogliśmy zaobserwować już w przypadku poprzedniej generacji kart graficznych - AMD Radeon RX 6000. Producent zdecydował się wówczas na radykalne zwiększenie pojemności cache L3, nadając jej nawet specjalną nazwę Infinity Cache. Radeony RX 6900 XT i 6950 XT, mimo wyposażenia w wolniejszą pamięć GDDR6 oraz 256-bitową szynę, oferowały podobną wydajność w porównaniu do konkurencyjnych modeli NVIDII. Na ten moment trudno ocenić, czy dodanie 3D V-Cache przełoży się na dalszą poprawę osiągów w grach. Wszystko zależy od zdolności danego tytułu do wykorzystania dodatkowej pamięci podręcznej oraz tego, jak bardzo wrażliwa jest na nią architektura RDNA 3.

What else can you see? A linear array of "spots" that look remarkably like the keep out zones on X3D, and that are on the same 17-18 um pitch. Could they be considering stacked MCD functionality (or maybe they're something else)?