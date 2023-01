AMD niechcący przyznało, że Radeon RX 7900 XT może być mniej atrakcyjnym wyborem od Radeona RX 6950 XT

Pod względem czysto technologicznym Radeon RX 7900 XT to bardzo ciekawa karta graficzna. Jak wiemy, sama architektura RDNA 3 uchodzi za dosyć nowatorską, bowiem wykorzystuje one chiplety GCD i MCD, a dodatkowo użytkownicy mogą liczyć na względnie niskie temperatury, aż 20 GB pamięci GDDR6, obsługę DisplayPortu 2.1 czy klasyczne, bezproblemowe złącza zasilania 8-pin. Problemem jest jednak mało fortunna wycena układu, jak również fakt, że jest on tylko nieznacznie szybszy od poprzednika...

Firma AMD udostępniła właśnie zaktualizowane wykresy wydajności swoich kart graficznych opartych na architekturach RDNA 2 i RDNA 3. Można się domyślać, że producent chciał przedstawić swoje ostatnie układy RX 7900 XT / XTX jako najlepsze opcje dla graczy, jednak to nie one brylują w tych zestawieniach. Z wykresów wynika, że Radeon RX 6950 XT (699 dolarów) jest tylko nieznacznie słabszy od modelu RX 7900 XT (899 dolarów), jednak kosztuje przecież zauważalnie mniej. Mówiąc konkretniej, w rozdzielczości 1080p nowy Radeon notuje średnio 5% lepsze rezultaty (w 4K przewaga rośnie do 7%), ale kosztuje już niemal 30% więcej.

Co najciekawsze, zestawienie Radeonów mogłoby wypaść jeszcze bardziej kuriozalnie, gdyby uwzględniało ono nieco starszy model RX 6900 XT. Jak wiemy, układ ten oferuje bardzo zbliżoną specyfikację do RX-a 6950 XT, ale jest ok. 50 dolarów tańszy (jeszcze niedawno można go było spokojnie wyrwać za mniej niż 4000 zł). Szkoda tylko, że nie jest już tak łatwo dostępny... Oczywiście warto pamiętać, że przy wyborze karty graficznej należy uwzględniać nie tylko samą wydajność, ale także inne czynniki (np. energooszczędność, długość wsparcia czy obsługę nowych technologii). Choć więc same liczby na powyższych wykresach przemawiają na korzyść starszego modelu, to jednak nie ma co wyciągać pochopnych wniosków - w końcu sytuacja na rynku GPU jest jaka jest i producentom nie spieszy się do zaciętej rywalizacji cenowej. Lepsze czasy powinny nadejść dopiero wtedy, gdy w sklepach zacznie brakować kart z poprzednich generacji (GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000).

GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 6900 XT Architektura Ada Lovelace RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 2.0 Układ graficzny AD103 NAVI 31 XTX NAV 31 XT NAVI 21 XTX Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 379 mm² 533 mm² 495 mm² 520 mm² Tranzystory 46 mld 58 mld 58 mld 27 mld Jednostki SP 9728 6144 5376 5120 Jednostki TMU 304 384 336 320 Jednostki ROP 112 192 192 128 Jednostki RT 76 96 84 80 Jednostki AI 304 192 168 - Taktowanie bazowe 2205 MHz 2269 MHz 2025 MHz 2015 MHz Taktowanie boost 2505 MHz 2499 MHz 2394 MHz 2250 MHz Taktowanie pamięci 22400 MHz 20000 MHz 20000 MHz 16000 MHz Ilość pamięci 16 GB 24 GB 20 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 384-bit 320-bit 256-bit Przepustowość 717 GB/s 960 GB/s 800 GB/s 512 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 320 W 355 W 315 W 300 W Cena startowa (w momencie premiery) 1199 USD 999 USD 899 USD 999 USD

Źródło: AMD, VideoCardz