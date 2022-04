Test procesora AMD Ryzen 7 5800X3D - Najlepszy procesor do gier? Czy pamięć 3D V-Cache to rewolucja w wydajności?

Procesory AMD Ryzen 5000 pomimo kilkunastu miesięcy służby nadal trzymają się całkiem nieźle, chociaż nie sposób zaprzeczyć, że premiera Alder Lake znacznie osłabiła pozycję Zen 3. Producent szykuje już oczywiście mocną odpowiedź w postaci Zen 4, jednak zanim to nastąpi, postanowił uraczyć posiadaczy platformy AM4 bardzo ciekawym procesorem. AMD Ryzen 7 5800X3D jako pierwszy otrzymał dodatkową pamięć 3D V-Cache, mającą znacznie podnieść wydajność przy zachowaniu wcześniejszej architektury. Zmiana pozornie wydaje się niewielka, aczkolwiek powinna przynieść wymierne korzyści w niektórych zastosowaniach. Czy faktycznie AMD Ryzen 7 5800X3D będzie najlepszym procesorem dla graczy?

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura AMD Zen 3 przeszła szereg poważnych modyfikacji względem poprzednika m.in. zwiększono wydajność pojedynczego rdzenia, zmniejszono wewnętrzne opóźnienia oraz usprawniono komunikację poprzez magistralę Infinity Fabric. Ulepszeniu poddano również przewidywanie rozkazów, zarządzanie strukturami cache, a ponadto przyspieszono jednostki FPU, przebudowano magistralę pierścieniową, usprawniono algorytmy zbierania oraz integracji danych. Poszczególne moduły CCX powstały w litografii 7 nm TSMC, natomiast cIOD posiadającym m.in. kontroler pamięci DDR4-3200 wykorzystuje 12 nm proces produkcyjny. Dodatkowo zwiększono efektywność energetyczną plus poprawiono technologię Precision Boost 2, uzyskując wyższe taktowania przy jednocześnie niższym napięciu zasilania. Jednak przede wszystkim, pojedynczy klaster CCX posiada teraz 8 zamiast 4 rdzeni, doprawionych obsługą SMT oraz 32 MB pamięci cache L3. Właśnie... Producent szczodrze sypną Zen 3 pamięcią podręczną, która odgrywa kluczowe znaczenie dla wydajności w grach. Dlatego poszerzenie oraz usprawnienie tego elementu, wydawałoby się najszybszą drogą do zwiększenia osiągów w zastosowaniach stricte rozrywkowych. AMD Ryzen 7 5800X3D poszedł właśnie w takim kierunku, będąc pierwszym konsumenckim procesorem z dodatkową pamięcią 3D V-Cache.

AMD Ryzen 7 5800X3D jest pierwszym procesorem z pamięcią 3D V-Cache, czyli dysponuje łącznie 96 MB pamięci L3. Jak to wpłynie na wydajność?

Różnice w budowie procesorów AMD Ryzen 7 5800X i 5800X3D sprowadzają się głownie do ilości pamięci podręcznej, bowiem nowszy model (Warhol) otrzymał po prostu dodatkowe zasoby. Pamięć 3D V-Cache umieszczono nad podstawowym Cache L3 i skomunikowano bezpośrednio z blokiem CCD wykorzystując łączenie TSVs (Through Silicon Vias). Każde z krzemowych połączeń ma rozmiar zaledwie 9 mikrometrów (µm), a dokonano tego dzięki technologii 3D opracowanej wspólnie z inżynierami TSMC. Sumarycznie AMD Ryzen 7 5800X3D posiada zatem 32 MB podstawowego Cache L3 oraz 64 MB dodatkowego 3D V-Cache, owocującego imponującą ilością 96 MB. Pozostałe cechy budowy procesora nie uległy natomiast zmianie tzn. wykorzystano pojedynczy moduł CCD zawierający osiem rdzeni, zachowano obsługę SMT, litografię itp. Warto wspomnieć, że recenzowany AMD Ryzen 7 5800X3D jest również jedynym procesorem posiadającym 3D V-Cache, chociaż początkowo AMD pokazywało jako prototyp AMD Ryzen 9 5900X. Obecnie priorytet w implementacji tej technologii mają serwerowe procesory EPYC Milan-X, dlatego 3D V-Cache może zostać upowszechniony dopiero po premierze Zen 4.

Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X3D Core i7-11700K Core i7-12700K Architektura Zen 3 Zen 3 Rocket Lake Alder Lake Litografia 7 nm 7 nm 14 nm 10 nm Taktowanie 3800-4700 MHz 3400-4500 MHz 3600-5000 MHz 3600-5000 MHz Konfiguracja 8R/16W 8R/16W 8R/16W 8+4R/20W Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 16 MB 25 MB Mnożnik Odblokowany Zablokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - - DDR5-4800 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 105 W 105 W 125 W 125 W Zintegrowane GPU - - UHD 750 UHD 770 Cena startowa 449 USD 449 USD 399 USD 409 USD Platforma AM4 AM4 LGA 1200 LGA 1700 Data premiery Listopad 2020 Kwiecień 2022 Marzec 2021 Listopad 2021

Implementacja dodatkowego stosu 3D V-Cache wymusiła jednak zablokowanie mnożnika, więc procesora nie można podkręcać w tradycyjny sposób. Producent tłumaczy to brakiem skalowania napięcia zasilania powyżej wartości 1,35 V, niemniej brzmi to średnio przekonująco. Co warto zauważyć, taktowania okazują się niższe od AMD Ryzen 7 5800X. Bazowe wynosi 3400 MHz, natomiast maksymalny Turbo Boost 4500 MHz, tracimy zatem 200-400 MHz względem zwykłego modelu. Wszędzie gdzie 3D V-Cache znajdzie zastosowanie, takie różnice najpewniej będą nadrobione z nawiązką, jednak w scenariuszach mniej uzależnionych od pamięci podręcznej można spodziewać się nawet lekkich spadków wydajności. AMD Ryzen 7 5800X3D posiada też standardowy dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz tradycyjnie nie doczekał się żadnego zintegrowanego układu graficznego, identycznie zresztą jak AMD Ryzen 7 5800X. Co ciekawe, cena startowa opisywanej jednostki wynosi dokładnie tyle samo, chociaż w przeliczeniu na naszą walutę oczywiście będzie wyższa, niż trzeba było zapłacić za Ryzen 7 5800X w listopadzie 2020 roku (inflacja, kursy walut, obniżka ceny Ryzen 7 5800X).