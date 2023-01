AMD nie zaktualizowało sterowników dla kart graficznych Radeon RX 6000 od 48 dni. Priorytetem są teraz modele RX 7000

Karty graficzne AMD Radeon od dawna kojarzone są z długowiecznością. Jak wykazały nasze testy, a także różne analizy entuzjastów, układy te po pewnym czasie osiągają lepsze wyniki od konkurentów. Co więcej, powszechnie uważa się, że cieszą się długim wsparciem ze strony producenta. Mimo to posiadacze popularnych układów z serii RX 6000 mają prawo być rozczarowani. Okazuje się, że te modele od dawna nie otrzymały nowej wersji sterowników. Czy można mieć powody do niepokoju?

Mamy tylko nadzieję, że brak aktualizacji sterowników dla Radeonów RX 6000 to tylko chwilowe zaniedbanie i użytkownicy tych kart graficznych niebawem nadal będą mogli liczyć na odpowiednie wsparcie.

AMD wydało właśnie nową wersję sterowników Adrenalin 23.1.2, która - po raz trzeci z rzędu - przeznaczona jest wyłącznie kart z rodziny Radeon RX 7900. Oczywiście można zrozumieć, że w pierwszej kolejności producent chce zadbać o swoje najnowsze flagowce, jednak warto wiedzieć, że ostatnia aktualizacja dla znacznie bardziej popularnych jednostek RX 6000 pojawiła się 8 grudnia 2022 roku, a więc aż 48 dni temu. Seria RDNA 2 wcale nie jest tak wiekowa jak niektórzy mogą uważać - w końcu takie modele jak Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT czy RX 6650 XT liczą sobie ledwie kilka miesięcy, a mimo to ich użytkownicy muszą nadal zadowalać się sterownikami jeszcze z zeszłego roku.

Oczywiście nie oznacza to, że posiadacze Radeonów RX 6000 są teraz w trudnym położeniu, ale ogólnie rzecz biorąc jest czego żałować. Sterowniki Adrenalin 23.1.2 m.in. zapewniają optymalizację dla gry Forspoken, liczne ulepszenia dla API Vulkan, a także naprawiają błędy pojawiające się w niektórych grach (np. Uncharted 4, FIFA 23 czy Battlefield 4) czy w systemie operacyjnym Windows 11 22H2. Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem, który prowadzi do strony producenta. Mamy tylko nadzieję, że brak aktualizacji sterowników dla Radeonów RX 6000 to tylko chwilowe zaniedbanie i użytkownicy tych kart graficznych niebawem nadal będą mogli liczyć na odpowiednie wsparcie.

Źródło: TechPowerUp, AMD