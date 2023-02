AMD opublikowało wyniki finansowe za 2022 rok. Widać załamanie na rynku procesorów dla komputerów osobistych

Początek nowego roku to zazwyczaj okres podsumowań. Firma AMD opublikowała swoje najnowsze wyniki finansowe. Dane dotyczą całego 2022 roku, jak i ostatniego kwartału. Choć amerykańskiej firmie udało się wypracować rekordowy przychód, to jednocześnie bardzo mocno spadły zyski. Słabe wyniki odnotował zwłaszcza segment procesorów przeznaczonych dla komputerów osobistych. Bardzo dobrze poradził sobie za to obszar obejmujący centra danych i podzespoły osadzone.

Firma AMD zanotowała w 2022 roku rekordowe przychody, jednocześnie zyski spadły rok do roku o 58%. Jest to skutek wzrostu kosztów operacyjnych i słabej kondycji segmentu procesorów przeznaczonych na rynek PC.

W całym 2022 roku AMD odnotowało przychody na poziomie 23,6 mld dolarów. Jest to wynik o 44% lepszy niż w roku 2021. Pokaźny wzrost nie przełożył się jednak na zyski, które wyniosły 1,32 mld dolarów. Choć firma z Santa Clara nadal pozostaje na wyraźnym plusie, to w zestawieniu z rokiem 2021 odnotowano spadek o 58%. Nie lepiej wygląda sytuacja w przypadku porównania Q4 z obu lat. Choć przychody wzrosły o 16% do 5,6 mld dolarów, to zyski spadły aż o 98% i wyniosły zaledwie 0,02 mld dolarów. Niewiele zatem zabrakło, żeby firma AMD w Q4 odnotowała stratę, co może budzić pewien niepokój.

GAAP 2022 2021 Zmiana w % Przychody 23,6 mld USD 16,43 mld USD +44% Koszty operacyjne 9,44 mld USD 4,29 mld USD +120% Zysk netto 1,32 mld USD 3,16 mld USD -58% Zysk na akcję 0,84 USD 2,57 USD -67%

GAAP Q4 2022 Q4 2021 Zmiana w % Przychody 5,6 mld USD 4,82 mld USD +16% Koszty operacyjne 2,56 mld USD 1,22 mld USD +109% Zysk netto 0,02 mld USD 0,97 mld USD -98% Zysk na akcję 0,01 USD 0,80 USD -99%

Przyczyn spadku zysków należy upatrywać we wzroście kosztów operacyjnych i w pogarszającej się kondycji rynku procesorów przeznaczonych dla komputerów osobistych. Przychód netto z segmentu "Client" w całym 2022 roku wyniósł 6,2 mld dolarów i był niższy o 10% od wyniku wypracowanego w 2021 roku. Zysk operacyjny spadł o 43% rok do roku i osiągnął wartość bliską 1,2 mld dolarów. Pozostałe obszary działalności AMD odnotowały wzrost. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza obszar obejmujący centra danych ("Data Center"). W porównaniu do 2021 roku odnotowano tu wzrost przychodów netto o 64% do 6 mld dolarów i zysku operacyjnego o 86% do 1,8 mld dolarów. Bardzo dobre rezultaty w porównaniu z poprzednim rokiem odnotował także segment podzespołów osadzonych ("Embedded"). Przychody wyniosły tutaj 4,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o 1750%, a zysk operacyjny dobił do 2,25 mld dolarów, co przełożyło się na skok o wartości aż 5018%. Przyzwoicie poradził sobie także segment gamingowy. Przychody wzrosły bowiem o 21% i przekroczyły 6,8 mld dolarów. Zysk operacyjny także się zwiększył, choć już nie tak wyraźnie. Odnotowano tu wzrost o 2%, co przełożyło się na wynik rzędu 0,95 mld dolarów.

Przychód netto (GAAP) 2022 2021 Zmiana w % Data Center 6,04 mld USD 3,69 mld USD +64% Client 6,20 mld USD 6,88 mld USD -10% Gaming 6,80 mld USD 5,61 mld USD +21% Embedded 4,55 mld USD 0,25 mld USD +1750%

Zysk operacyjny (GAAP) 2022 2021 Zmiana w % Data Center 1,84 mld USD 0,99 mld USD +86% Client 1,19 mld USD 2,09 mld USD -43% Gaming 0,95 mld USD 0,93 mld USD +2% Embedded 2,25 mld USD 0,04 mld USD +5018%

Bardzo dobre wyniki finansowe segmentu obejmującego centra danych, to niewątpliwie zasługa między innymi udanej linii procesorów AMD EPYC, których czwarta generacja miała premierę w listopadzie zeszłego roku. Ten obszar rynku wydaje się najbardziej perspektywiczny, gdyż zapotrzebowanie na sprzęt wykorzystywany do zarządzania dużą ilością danych nie hamuje. Sektor gamingowy nieźle poradził sobie głównie dzięki ciągłemu zaspokajaniu popytu na podzespoły używane do produkcji konsol obecnej generacji. Można przypuszczać, że dedykowane karty graficzne miały dużo niższy udział w wypracowaniu tych wyników. Niepokojące rezultaty segmentu procesorów dla komputerów osobistych z kolei, potwierdzają ogólnoświatowy trend spowolnienia gospodarczego na rynku. Niewiele pomogła tu premiera pierwszych procesorów AMD Ryzen z serii 7000.

