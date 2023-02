AMD Dragon Range - oficjalne porównanie wydajności układów APU Ryzen z chipami Intel Core 12. generacji

Nie dawno pisaliśmy o testach jednego z przedstawicieli nadchodzącej serii Dragon Range. Mowa rzecz jasna o AMD Ryzen 7 7745HX i jego zmaganiach w programie Cinebench R23. Dziś doczekaliśmy się oficjalnego porównania nadchodzących procesorów AMD ze starszą serią Intel Core 12. generacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że seria AMD Dragon Range to wydajne mobilne procesory zaprojektowane tożsamo z jednostkami dla komputerów PC.

APU Dragon Range to procesory z architekturą chipletową wykonaną w procesie 5 nm. Jak nowe jednostki dla graczy poradziły sobie z konkurencją w postaci serii Intel Core 12. generacji?

Nowa seria Dragon Range, czyli rodzina Ryzen 7045HX ma zawierać cztery różne jednostki, które zaoferują od 6 do 16 rdzeni. Każda z tych jednostek będzie posiadała domyślne TDP na poziomie 55 W. AMD tworząc nowe jednostki APU przyjęło ideę przeniesienia chipów z komputerów stacjonarnych do segmentu laptopów o wysokiej wydajności, o czym świadczyć ma oznaczenie HX. Produkty z tym oznaczeniem mają charakteryzować się przede wszystkim inną budową układu, gdyż zaoferują dwa chiplety z maksymalnie 16 rdzeniami, osobny blok I/O z zintegrowanym układem graficznym Radeon 610M (RDNA 2) oraz wyższą częstotliwość taktowania rdzeni niż w przypadku linii H, której TDP to maksymalnie 45 W.

Jak możemy zauważyć na powyższych wykresach AMD Ryzen 9 7945HX jest wydajniejszy od i9-12900HX o 2% w zastosowaniach jednordzeniowych i w zadaniach wielordzeniowych aż o 52%. Warto zauważyć, że różnice wydajności dla niższych w hierarchii AMD Ryzen 7 7745HX oraz Ryzen 5 7645HX są dużo większe dla wydajności jednordzeniowej od bezpośrednich konkurentów. Należy też zaznaczyć, że w teście jednostki APU czerwonych pracowały z pamięciami DDR5 5200 MHz, natomiast procesory z rodziny Intel Alder Lake z DDR5 4800 MHz, jednak ciężko jest powiedzieć, jak duży wpływ miało to na wyniki testu. Niestety nie mamy też żadnych porównań względem nowszej serii Intel Core 13. generacji, gdyż powyższe porównanie pochodzi z okresu gdy najnowsza linia Niebieskich nie była jeszcze dostępna.

Procesor Maksymalny zegar Boost Rdzenie / Wątki logiczne Cache Proces technologiczny TDP AMD Ryzen 9 7945HX 5.4 GHz 16 / 32 80 MB 5 nm 55 W AMD Ryzen 9 7845HX 5.2 GHz 12 / 24 76 MB 5 nm 55 W AMD Ryzen 7 7745HX 5.1 GHz 8 / 16 40 MB 5 nm 55 W AMD Ryzne 5 7645HX 5.0 GHz 6 / 12 38 MB 5 nm 55 W

Źródło: VideoCardz