AMD Ryzen 7 7730U został dodany do rankingu PassMark. Oferuje nieznacznie wyższą wydajność od AMD Ryzen 7 5825U

Konsumenci zainteresowani zakupem notebooków wyposażonych w procesory APU z serii AMD Ryzen 7000 muszą mieć się na baczności. Przez zmiany w oznaczeniach łatwo o pomyłkę i zakup modelu, którego CPU korzysta ze starszej architektury. Dobrym przykładem jest AMD Ryzen 7 7730U - jego osiągi zostały niedawno dodane do bazy PassMark. Pod względem specyfikacji i wydajności to niemal wierna kopia Ryzena 7 5825U.

AMD Ryzen 7 7730U to nic innego jak odświeżony AMD Ryzen 7 5825U. Oba procesory APU wykorzystują architekturę Zen 3, oferują tyle samo rdzeni i wątków oraz są identycznie taktowane. Wyniki wydajności nowszego modelu zostały niedawno dodane do bazy PassMark. W teście jednowątkowym AMD Ryzen 7 7730U osiągnął 3186 pkt., z kolei w wielowątkowym - 19034 pkt. Oznacza to poprawę o odpowiednio cztery i trzy procent w porównaniu do Ryzena 7 5825U. Na uwadze należy mieć jednak dysproporcję między liczbą testów danych jednostek. Średni rezultat AMD Ryzen 7 5825U został obliczony na podstawie 257 próbek, natomiast w przypadku Ryzena 7 7730U - zaledwie dwóch. Niewielka różnica w osiągach może się jeszcze bardziej zmniejszyć, gdy do bazy programu zostaną dodane wyniki kolejnych notebooków wyposażonych w układ AMD Ryzen 7 7730U.

AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 7 5825U Architektura Zen 3 + Vega Zen 3 + Vega Rodzina APU Barcelo Refresh Barcelo Litografia TSMC N7 TSMC N7 Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 2,0 GHz 2,0 GHz Zegar Turbo 4,5 GHz 4,5 GHz Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz LPDDR4x 4267 MHz DDR4 3200 MHz LPDDR4x 4267 MHz Pamięć L2 4 MB 4 MB Pamięć L3 16 MB 16 MB Układ graficzny AMD Radeon Vega 8 AMD Radeon Vega 8 Współczynnik TDP 15 W 15 W

Zintegrowany układ graficzny to w dalszym ciągu AMD Radeon Vega 8. Szkoda, że producent nie zdecydował się na wydajniejsze iGPU bazujące na architekturze RDNA 2, gdyż notebooki wyposażone w procesor AMD Ryzen 7 7730U byłyby wówczas zdecydowanie bardziej atrakcyjnym wyborem. Aktualnie mamy do czynienia z nieco kuriozalną sytuacją, ponieważ osoby oczekujące najwyższej wydajności nie zawsze powinny decydować się na najnowszy sprzęt. Aby uniknąć rozczarowania, warto przed zakupem dokładnie sprawdzić, z jakiej architektury korzysta procesor znajdujący się w wybranym modelu laptopa.

