AMD Ryzen 7 7840HS kontra Ryzen 7 6800H - procesor APU Phoenix przetestowano w programie Cinebench R23

Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności topowego procesora AMD z serii APU Phoenix - mowa o 8-rdzeniowym układzie AMD Ryzen 9 7940HS, wykorzystującym architekturę Zen 4 dla rdzeni oraz RDNA 3 dla zintegrowanego układu graficznego. Tym razem wracamy do tematu nowych APU poprzez kolejny test wydajności, jednak związany ze środkowym układem Ryzen 7 7840HS. Jak poradził sobie w programie Cinebench R23 i jak wypada na tle poprzednika z serii Rembrandt i konkurencyjnych procesorów Intel Core 12. generacji?

W sieci pojawił się pierwszy test procesora AMD Ryzen 7 7840HS z rodziny APU Phoenix. Test przeprowadzono w programie Cinebench R23.

AMD Ryzen 7 7840HS pojawił się w programie Cinebench R23. Według opublikowanych informacji, w teście wielowątkowym układ Zen 4 zdobył 16854 punkty, co jest o około 25% lepszy rezultatem w porównaniu do średnich wyników poprzednika w postaci AMD Ryzen 7 6800H. Dla porównania z naszą bazą wyników, przygotowaliśmy osobne wykresy dla Cinebench R23 Multi-core oraz Single-core, przy czym w tym drugim wynik jest przypuszczalny na bazie uzyskanych informacji. W teście jednowątkowym, AMD Ryzen 7 7840HS miał uzyskać około 1800 punktów, co plasuje go niemal na równi z najmocniejszymi wersjami Intel Alder Lake-H, przetestowanymi przez ostatnie miesiące na PurePC.pl.

AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 5 7640HS Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 4 Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Proces technologiczny TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Powierzchnia 178 mm² 178 mm² 178 mm² Rdzenie/wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 4,0 GHz 3,8 GHz 4,3 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 Taktowanie iGPU 3000 MHz 2900 MHz 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Maks. obsługiwany RAM 256 GB 256 GB 256 GB Cache L2 8 MB 8 MB 6 MB Cache L3 16 MB 16 MB 16 MB Cache L2 + L3 24 MB 24 MB 22 MB Overclocking rdzeni - - - Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) Tak Tak Tak Magistrala PCIe PCIe 4.0 (20 linii) PCIe 4.0 (20 linii) PCIe 4.0 (20 linii) TDP 35-45 W (cTDP do 54 W) 35-45 W (cTDP do 54 W) 35-45 W (cTDP do 54 W)

AMD Ryzen 7 7840HS to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Zen 4, którego taktowanie bazowe wynosi 3,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 5,1 GHz. Na pokładzie znajdziemy również układ graficzny Radeon 780M, oparty na architekturze RDNA 3 i pracujący z zegarem do 2,9 GHz. Usprawniony został również kontroler pamięci, obsługujący teraz moduły DDR5 5600 MHz oraz LPDDR5X 7500 MHz. Bazowe TDP procesora z serii APU Phoenix wynosi 35 W z możliwością konfigurowania do maksymalnie 54 W. Debiut pierwszych laptopów powinien nastąpić w okresie między 1 i 2 kwartałem tego roku.

Cinebench R23 Single Thread Punkty (więcej = lepiej) 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 1928 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 1913 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 1898 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 1895 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 1808 AMD Ryzen 7 7840HS

8C/16T Zen 4, Radeon 780M 1800 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 1799 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 1798 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 1751 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 1741 Hyperbook NV7

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 1679 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 1587 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 1575 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 1529 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 1521 ASUS ROG Strix G15

AMD Ryzen 7 6800H, RTX 3050 95 W 1516 ASUS ROG Flow X16

Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti 125 W 1503 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 1499 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 1495 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 1483 Dream Machines RG3060

Core i7-11800H, RTX 3060 105 W 1483 Razer Blade 14

Ryzen 9 5900HX, RTX 3060 100 W 1454 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 1432 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 1429 XMG APEX 15 Max

Ryzen 7 5800X3D, RTX 3070 115 W 1419 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 1411 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 1392 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 1369 Hyperbook GTR

Core i9-10900KF, RTX 2070 1301 ASUS ROG Zephyrus Duo

Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q 1276 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 1231 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 1182 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 1173 Lenovo Legion 7

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q 1058

Przypuszczalny wynik Core i9-12700H "Alder Lake" Ryzen 6000 "Rembrandt"

Cinebench R23 Multi Thread Punkty (więcej = lepiej) 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti 175 W 22991 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 175 W 22152 Hyperbook Liquid V17

Core i9-12900H, RTX 3080 Ti 175 W 20018 Lenovo Legion 5i Pro Gen.7

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 18806 Acer Predator Helios 300

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 150 W 18557 ASUS ROG Flow Z13, ROG XG Mobile

Core i9-12900H, RTX 3080 150 W 17177 AMD Ryzen 7 7840HS

8C/16T Zen 4, Radeon 780M 16854 Hyperbook NV7

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 16351 GIGABYTE AORUS 15

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti 130 W 16079 MSI Prestige P100X

Core i9-10900K, RTX 2080 SUPER 16049 Dream Machines RG3060

Core i7-12700H, RTX 3060 105 W 15781 Hyperbook GTR

Core i9-10900KF, RTX 2070 15353 Hyperbook SL705

Core i7-12700H, RTX 3080 Ti 155 W 14942 ASUS ROG Zephyrus M16

Core i9-11900H, RTX 3070 100 W 14441 ASUS ROG Strix G15

AMD Ryzen 7 6800H, RTX 3050 95 W 14279 Dream Machines RX3080

Core i9-11900K, RTX 3080 165 W 14016 ASUS ROG Flow X16

Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti 125 W 13791 Lenovo Legion 7-16

Ryzen 7 5800H, RTX 3080 165 W 13165 ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition

Ryzen 9 5900HX, RX 6800M 13054 Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H, RTX 3070 140 W 12832 ASUS ROG Zephyrus G14

Ryzen 9 6900HS, RX 6800S 100 W 12661 ASUS ROG Zephyrus G15

Ryzen 9 5900HS, RTX 3080 100 W 12609 XMG APEX 15 Max

Ryzen 7 5800X3D, RTX 3070 115 W 12391 ASUS ROG Flow X13, ROG XG Mobile

Ryzen 9 5980HS, RTX 3080 150 W 12378 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 5900HX, RTX 3080 130 W 12149 Razer Blade 14

Ryzen 9 5900HX, RTX 3060 100 W 11783 Acer Nitro 5

Core i7-11800H, RTX 3070 100 W 10935 Dream Machines RG3060

Core i7-11800H, RTX 3060 105 W 10863 ASUS ROG Zephyrus Duo

Core i9-10980HK, RTX 2080S Max-Q 10375 Hyperbook Pulsar V17

Core i7-10875H, RTX 3060 130 W 9947 MSI GP76 Leopard

Core i7-10870H, RTX 3070 140 W 9672 MSI GS66 Stealth

Core i7-10870H, RTX 3080 95 W 7690 Lenovo Legion 7

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q 7076 ASUS TUF Gaming Dash F15

Core i7-11370H, RTX 3070 85 W 6930

Ryzen 7 7840HS "Phoenix" Core i9-12700H "Alder Lake" Ryzen 6000 "Rembrandt"

Źródło: WCCFTech, ChipHell, PurePC (wykresy)