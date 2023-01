AMD Ryzen 7030 oraz Ryzen 7035 - specyfikacja procesorów APU Barcelo Refresh oraz Rembrandt Refresh

W nocy czasu polskiego firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów Ryzen z rodziny APU Phoenix (Ryzen 7040) oraz CPU Dragon Range (Ryzen 7045). Układy APU Phoenix wprowadzą nowe rdzenie Zen 4 oraz zintegrowane układy graficzne RDNA 3, a także usprawniony kontroler pamięci DDR5 oraz LPDDR5X, podczas gdy Dragon Range zaoferuje do 16 rdzeni Zen 4 w dwóch chipletach. Jak jednak od dłuższego czasu wiadomo, o czym sami wielokrotnie pisaliśmy, seria Ryzen 7000 to nie tylko nowa generacja, ale również zaskakująco dużo odświeżonych modeli. Przyglądamy się ich specyfikacjom.

Omawiamy specyfikację procesorów AMD Ryzen 7030 oraz Ryzen 7035, które należą do odświeżonych serii APU Barcelo oraz APU Rembrandt.

O procesorach AMD APU Mendocino pisaliśmy już w ubiegłym roku, kiedy to jednostki te zostały oficjalnie ogłoszone. Tutaj natomiast skupimy się na procesorach z rodziny Ryzen 7030 (APU Barcelo Refresh) oraz Ryzen 7035 (APU Rembrandt Refresh). Seria Ryzen 7030 składa się z trzech modeli: AMD Ryzen 7 7730U, Ryzen 5 7530U oraz Ryzen 3 7330U. Co ciekawe, pierwszy z wymienionych układów otrzyma mocniejszy układ graficzny Radeon Vega z 12 blokami CU w 7 nm litografii TSMC. Dotychczas takiej jednostki nie było, więc to pewna nowość w stosunku do APU z poprzednich lat, gdzie po przejściu na TSMC N7 mieliśmy do dyspozycji Vegę z 8 CU. Wszystkie procesory pracują z magistralą PCIe 3.0 oraz TDP 15 W.

AMD Ryzen 7 7730U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 3 7330U Architektura Zen 3 + Vega Zen 3 + Vega Zen 3 + Vega Rodzina APU Barcelo Refresh Barcelo Refresh Barcelo Refresh Litografia TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 Rdzenie / wątki 8C/16T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 2,0 GHz 2,0 GHz 2,3 GHz Zegar Turbo 4,5 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz Cache L2 4 MB 3 MB 2 MB Cache L3 16 MB 16 MB 8 MB Cache L2+L3 20 MB 19 MB 10 MB Kontroler pamięci DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz Układ graficzny AMD Radeon Vega

12 CU AMD Radeon Vega

6 CU AMD Radeon Vega

4 CU Taktowanie iGPU 2000 MHz 2000 MHz 1800 MHz Magistrala PCIe PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 TDP 15 W

Odświeżony został także Rembrandt (teraz jako Rembrandt Refresh), który w tym roku powinien trafić w końcu do tańszych urządzeń. Tutaj mamy do czynienia z maksymalnie 8 rdzeniami Zen 3+ oraz 16 wątkami w litografii TSMC N6. Układy AMD Ryzen 7 7736U oraz Ryzen 7 7735U wykorzystują zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M z 12 blokami CU RDNA 2. Duże zamieszanie pojawia się natomiast w przypadku Ryzen 5 7535U oraz Ryzen 3 7335U. Abstrahując już od samej nazwy Ryzenów, oba modele oferują iGPU o dokładnie takim samym oznaczeniu - Radeon 660M - przy czym ten pierwszy ma 6 bloków CU RDNA 2, a drugi - tylko 4. Wprowadzi to zapewne dodatkowe zamieszanie (jakby mało było przy samych nazwach procesorów). Za wyjątkiem AMD Ryzen 7 7736U, pozostałe układy Rembrandt Refresh domyślnie pracują z TDP 28 W. Przygotowując się do wyboru laptopa z AMD warto mieć przy sobie opublikowane tabelki z tego newsa oraz materiału premierowego o APU Phoenix - wówczas będziecie doskonale wiedzieć z jakim faktycznie układem macie do czynienia.

AMD Ryzen 7 7736U AMD Ryzen 7 7735U AMD Ryzen 5 7535U AMD Ryzen 3 7335U Architektura Zen 3+, RDNA 2 Rodzina APU Rembrandt Refresh Litografia TSMC N6 Powierzchnia 210 mm² Rdzenie / wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 2,7 GHz 2,7 GHz 2,9 GHz 3,0 GHz Zegar Turbo 4,7 GHz 4,75 GHz 4,55 GHz 4,3 GHz Cache L2 4 MB 4 MB 3 MB 2 MB Cache L3 16 MB 16 MB 16 MB 8 MB Cache L2+L3 20 MB 20 MB 19 MB 10 MB Kontroler pamięci DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz Układ graficzny AMD Radeon 680M

12 CU RDNA 2 AMD Radeon 680M

12 CU RDNA 2 AMD Radeon 660M

6 CU RDNA 2 AMD Radeon 660M

4 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 2200 MHz 2200 MHz 1900 MHz 1800 MHz Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 TDP 15-28 W 28 W 28 W 28 W

Źródło: AMD, PurePC