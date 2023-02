AMD Ryzen 9 7950X3D vs Intel Core i9-13900K - Test wydajności najszybszych procesorów. Kto wygra pojedynek tytanów?

Od momentu wprowadzenia platformy AM5 wiedzieliśmy, że oprócz standardowych procesorów AMD Ryzen 7000, producent planuje również modele dysponujące pamięcią 3D V-Cache. Demonstracja technologii w wykonaniu AMD Ryzen 7 5800X3D okazała się obiecująca, natomiast dzisiaj oficjalnie debiutują nowe jednostki dopakowane 3D V-Cache, bazujące na architekturze Zen4. Bohaterem niniejszej recenzji będzie AMD Ryzen 9 7950X3D, topowy przedstawiciel długo wyczekiwanej rodziny, rzucający rękawicę Intel Core i9-13900K. Czerwoni za sprawą AMD Ryzen 9 7950X zdołali już wprawdzie uzyskać tytuł najmocniejszego desktopowego procesora w zastosowaniach profesjonalnych, ale pozostawał pewien niedosyt kiedy patrzyliśmy na wydajność w niektórych grach komputerowych. AMD Ryzen 9 7590X3D powstał żeby ostatecznie pokonać konkurenta również w takich scenariuszach...

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory AMD Ryzen 7000 występujące pod nazwą kodową Raphael, stanowią kolejny etap rozwoju architektury Zen, wprowadzając nową platformę AM5 (LGA1718) obsługującą DDR5 oraz PCI-Express 5.0. Rdzenie wykonano w procesie 5 nm (wcześniej 7 nm), natomiast I/O zawierające pozostałe elementy wykorzystuje 6 nm litografię (wcześniej 12 nm). Kolejną fundamentalną zmianą jest dodanie zintegrowanego układu graficznego Radeon bazującego na architekturze RDNA 2, których poprzednicy byli całkowicie pozbawieni poza seriami G/PRO. Budowa samych procesorów nie uległa jednak poważniejszym zmianom - nadal wykorzystywane są moduły CCD zwierające maksymalnie osiem rdzeni, a całość skomunikowana jest wewnętrzną magistralą Infinity Fabric. Niezmiennie funkcjonują także odrębne domeny zegarowe dla pamięci RAM, IMC oraz IF, które jednak tym razem mocniej odseparowano. AMD deklaruje dodatkowo 30% wzrostu IPC względem poprzedników zawdzięczane przebudowie front endu, poszerzeniu kolejki rozkazów, podwojeniu Cache L2, usprawnieniu operacji FP32, dekoderów oraz instrukcji AVX-512. Ogromny udział w poprawie wydajności mają również wysokie taktowania, natomiast w przypadku rodziny 7000X3D dodatkowa pula pamięci podręcznej 3D V-Cache.

AMD Ryzen 9 7950X3D jest doprawioną 3D V-Cache wersją AMD Ryzen 9 7950X, który dominował w programach, ale niekoniecznie w grach. Wersja z dodatkowym Cache L3 powinna zmienić stan rzeczy...

Pod względem stricte konstrukcyjnym, testowany AMD Ryzen 9 7950X3D jest praktycznie bliźniakiem AMD Ryzen 9 7590X, bowiem został zbudowany na dwóch pełnowartościowych chipletach (CCD). Każdy zawiera 8 fizycznych rdzeni, a dodatkowo wspomagany jest technologią wielowątkowości symultanicznej (SMT), zatem łącznie procesor posiada 16 rdzeni oraz obsługuje 32 wątki. Główna różnica polega na powiększeniu AMD Ryzen 9 7950X3D rozmiaru pamięci Cache L3, której bohater niniejszej recenzji posiada 128 zamiast 64 MB. Bufory Cache L1 i L2 pozostały niezmienne. Dodatkowe zasoby umieszczono nad podstawowym Cache L3 oraz skomunikowano bezpośrednio z pojedynczym blokiem CCD, wykorzystując autorskie łączenie TSVs (Through Silicon Vias) opracowane wspólnie z inżynierami TSMC. Producent od czasu premiery AMD Rzyen 7 5800X3D opracował także szereg rozwiązań zintegrowanych w sterownikach do chipsetu, mających zoptymalizować wykorzystanie właściwego chipletu, aby priorytet zawsze otrzymywał ten posiadający 3D V-Cache. Największych korzyści należy oczekiwać w grach komputerowych, wrażliwych na wydajność podsystemu pamięci, co powinno umożliwić AMD Ryzen 9 7950X3D nawiązanie rywalizacji z Intel Core i9-13900K.

Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 5950X Core i9-13900K Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 3 Raptor Lake Litografia 5 nm 5 nm 7 nm 10 nm Taktowanie 4500-5700 MHz 4200-5700 MHz 3400-4900 MHz 3000-5700 MHz Konfiguracja 16R/32W 16R/32W 16R/32W 8+16R/32W Pamięć L3 64 MB 128 MB 64 MB 36 MB Mnożnik Odblokowany Zablokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - - 3200 MHz 3200 MHz Kontroler DDR5 5200 MHz 5200 MHz - 5600 MHz Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 170 W 120 W 105 W 125 W Zintegrowane GPU Radeon 2 CU Radeon 2 CU - Intel UHD 770 Cena startowa 699 USD 699 USD 799 USD 599 USD Platforma AM5 AM5 AM4 LGA 1700 Data premiery Wrzesień 2022 Luty 2023 Listopad 2020 Październik 2022

Bazowe taktowanie AMD Ryzen 9 7950X3D ustalono na poziomie 300 MHz niższym od Ryzen 9 7950X, jednak najważniejsze są rzeczywiste częstotliwości. W przypadku obciążenia wielordzeniowego taka różnica faktycznie się utrzymuje, natomiast dla pojedynczego rdzenia zostało po staremu - 5700 MHz. Oczywiście, aby osiągnąć powyższe zegary trzeba dysponować odpowiednim systemem chłodzenia. Jest to troszeczkę łatwiejsze niż wcześniej, ponieważ współczynnik TDP wynosi 120 zamiast 170 W, natomiast testowa sztuka była chłodniejsza i pracował na niższym napięciu fabrycznym od Ryzen 9 7950X. Chociaż krążyły informacje, że Ryzeny 7000X3D pozwolą na overclocking, doszło najwyraźniej do jakiegoś nieporozumienia. Mnożnik ponownie jest zablokowany, zatem poprzez możliwości podkręcania rozumiano zapewne PBO i EXPO. Osobiście procesory testuję bez kagańców energetycznych, więc niczego ponad standardowe wyniki nie ugrałem. Zintegrowany układ graficzny, kontroler PCI-E 5.0 oraz pamięci DDR5 także pozostały niezmieniony. Oficjalnie AMD gwarantuje 5200 MHz w konfiguracji 2x Single / Dual Rank, a nieoficjalne maksimum to obecnie 6000-6200 MHz. Różnice wynikające z zastosowania szybszy pamięci możecie zobaczyć w artykule dostępnym pod TYM LINKIEM.