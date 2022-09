Test procesora AMD Ryzen 9 7950X - Nowy król wydajności? Architektura Zen 4 rządzi w programach, ale w grach...

Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 i platformy AM5 nareszcie stała się faktem. Dzisiaj dowiecie się wszystkiego o wydajności, taktowaniach oraz potencjale podkręcania najmocniejszego układu bazującego na architekturze Zen 4. Poprzednik testowanego AMD Ryzen 9 7950X wprowadził 16 rdzeni do mainstreamu, co stanowiło donośne wydarzenie i pewnego rodzaju przełom. Warto również nadmienić, że Intel ciągle nie posiada w ofercie bezpośredniego konkurenta dla najszybszych Ryzenów, a poprzeczka została właśnie bardzo mocno podniesiona. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że topowy AMD Ryzen 9 7950X jest procesorem z innej galaktyki, jednak niekoniecznie będzie marzeniem każdego gracza...

Autor: Sebastian Oktaba

Procesory AMD Ryzen 7000 znane pod nazwą kodową Raphael, stanowią kolejny etap rozwoju architektury Zen, wprowadzając nową platformę AM5 (LGA1718) z obsługą standardów DDR5 oraz PCI-Express 5.0. Rdzenie wykonano w procesie 5 nm (wcześniej 7 nm), natomiast I/O zawierające pozostałe elementy wykorzystuje 6 nm litografię (wcześniej 12 nm). Kolejną fundamentalną zmianą jest dodanie zintegrowanego układu graficznego Radeon bazującego na architekturze RDNA 2, których poprzednicy byli całkowicie pozbawieni poza seriami seriami G / PRO. Budowa samych procesorów nie uległa jednak poważniejszym zmianom - nadal wykorzystywane są moduły CCD zwierające maksymalnie osiem rdzeni, a całość skomunikowana jest wewnętrzną magistralą Infinity Fabric. Niezmiennie funkcjonują także odrębne domeny zegarowe RAM, IMC oraz IF, niemniej tryb synchroniczny (1:1) będzie możliwy nawet z taktowaniem DDR5-6000 MHz (Intel Alder Lake potrzebuje tutaj 1:2). AMD deklaruje dodatkowo 30% wzrostu IPC względem poprzedników zawdzięczane przebudowie front endu, poszerzeniu kolejki rozkazów, podwojeniu Cache L2, usprawnieniu operacji FP32, dekoderów oraz instrukcji AVX-512. Ogromny udział w poprawie wydajności mają również wysokie taktowania sięgające 5850 MHz na jednym rdzeniu (przy odpowiednich temperaturach).

AMD Ryzen 9 7950X to procesor bliski ideału - nowoczesna architektura, niski proces produkcji, wysokie taktowania, 16 rdzeni. Czego chcieć więcej?

AMD Ryzen 9 7950X bazuje na dwóch modułach CCD, każdy zawiera 8 fizycznych rdzeni, a dodatkowo wspomagany jest technologią wielowątkowości symultanicznej (SMT). Łącznie procesor dysponuje 16 rdzeniami oraz obsługuje 32 wątki, identycznie jak poprzednik w postaci AMD Ryzen 5950X. Pojemność pamięci Cache L3 również nie uległa zmianie, ale podwojono Cache L2 dla każdego rdzenia. Znacznemu zwiększeniu uległ natomiast współczynnik TDP (105 → 170W), bowiem pomimo zmniejszenia procesu produkcyjnego radykalnie podniesiono taktowania, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku topowej jednostki. Częstotliwość bazowa AMD Ryzen 9 7950X wynosi nieskromne 4500 MHz, około 500 MHz więcej niż maksymalny All Core Boost AMD Ryzen 9 5950X (!). Rzeczywiste zegary okazują się jeszcze wyższe. Procesor przy obciążeniu wszystkich rdzeni pracuje z taktowaniem 5100-5150 MHz, podczas gdy pojedynczy rdzeń potrafi osiągnąć nawet 5850 MHz. Wymaga to jednak ekstremalnie mocnego systemu chłodzenia, aby temperatura nie przekraczała 50 stopni Celsjusza. AMD Ryzen 9 7950X wygląda zatem na absolutnego kozaka idealnie skrojonego pod niższą litografię TSMC.

Ryzen 9 7590X Ryzen 9 5950X Core i9-12900K Core i9-13900K Architektura Zen 4 Zen 3 Alder Lake Raptor Lake Litografia 5 nm 7 nm 10 nm 10 nm Taktowanie 4500-5700 3400-4900 MHz 3200-5200 MHz 3000-5700 MHz Konfiguracja 16R/32W 16R/32W 8+8R/24W 8+16R/32W Pamięć L3 64 MB 64 MB 30 MB 36 MB Mnożnik Odblokowany Odblokowany Odblokowany Odblokowany Kontroler DDR4 - 3200 MHz 3200 MHz 3200 MHz Kontroler DDR5 5200 MHz - 4800 MHz 5600 MHz Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 170 W 105 W 125 W 125 W Zintegrowane GPU AMD Radeon 2 CU - Intel UHD 770 Intel UHD 770 Cena startowa 699 USD 799 USD 589 USD 599 USD Platforma AM5 AM4 LGA 1700 LGA 1700 Data premiery Wrzesień 2022 Listopad 2020 Listopad 2021 Październik 2022

Platforma AM5 całościowo przynosi jednak ogromną ilość rewolucji względem poprzednika. Przede wszystkim wprowadzono płyty główne z chipsetami serii AMD 600, otrzymujemy zintegrowany kontroler PCI-Express 5.0 oraz kontroler pamięci DDR5. Skutkiem powyższego standard DDR4 zostaje całkowicie porzucony. AMD Ryzen 9 7950X posiada dwukanałowy kontroler DDR5-5200, niemniej w trybie synchronicznym (1:1) platforma może pracować przynajmniej do wartości 6000 MHz. Sprawdziłem to własnoręcznie na przykładzie zestawu Kingston Fury Renegade RGB 6400 CL32. Kolejna niespodzianka to zintegrowany układ graficzny Radeon wykorzystujący architekturę RDNA2, umieszczony w osobnym module I/O razem z pozostałymi dodatkowymi układami. Będzie to spore ułatwienie dla użytkowników nie planujących zewnętrznego GPU, niemniej zaledwie 2 CU raczej nie pozwolą poszaleć w grach. Procesor AMD Ryzen 9 7950X tradycyjnie posiada także odblokowany mnożnik, pozwalający na swobodne podkręcanie. Co ciekawe, obniżona została cena MSRP topowego modelu, wynosząca teraz 699 dolarów, podczas gdy poprzednik startował z poziomu 799 dolarów.