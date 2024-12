AMD Ryzen AI 300 - nowe informacje o wydajności rdzeni Zen 5 oraz układów graficznych Radeon 800M

Podczas tegorocznych targów Computex w Tajpej, firma AMD oficjalnie zaprezentowała nową generację mobilnych procesorów Ryzen AI 300 z rodziny APU Strix Point. Na początek do oferty dołączyły dwa układy - Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365, oferujące rdzenie Zen 5 i Zen 5c, jednostki XDNA 2 oraz zintegrowane układy graficzne Radeon 800M (RDNA 3.5). Pierwsze laptopy trafią do sprzedaży w przyszłym miesiącu, jednak już teraz pojawiają się kolejne informacje o ich wydajności. Jak wypadają na tle poprzedników i konkurencji?

W sieci pojawiły się nowe informacje o wydajności procesorów AMD Ryzen AI 300 z generacji APU Strix Point. W przypadku rdzeni Zen 5 możemy spodziewać się solidnego wzrostu wydajności jedno- i wielowątkowej.

Według informacji od Golden Pig Upgrade, z których pierwotnym źródłem była firma MSI, procesory AMD Ryzen AI 300 (Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365) mają oferować maksymalnie do 20% wyższą wydajność jednowątkową oraz wielowątkową w porównaniu do poprzedniej generacji. Podobny wzrost, sięgający 20%, ma dotyczyć również zintegrowanych układów graficznych Radeon 800M. Wartości "do" wskazują, że sugerowany wzrost osiągów będzie zauważalny we flagowym układzie Ryzen AI 9 HX 370, podczas gdy w Ryzen AI 9 365 będzie on nieco mniejszy, z racji obciętej konfiguracji rdzeni i układu iGPU.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Rodzina APU Strix Point APU Strix Point Rdzenie / wątki 12C/24T 10C/20T Konfiguracja CPU 4x Zen 5 (8 wątków)

8x Zen 5c (16 wątków) 4x Zen 5 (8 wątków)

6x Zen 5c (12 wątków) Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 (1024 SP) 12 CU RDNA 3.5 (768 SP) Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz Moc TOPS (tylko NPU) Do 50 TOPS Do 50 TOPS Moc TOPS (platforma Strix) Do 80 TOPS Do 73 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Cache L2 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB Cache (L2+L3) 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5-5600 (Dual Channel)

LPDDR5X-7500 (Dual Channel) DDR5-5600 (Dual Channel)

LPDDR5X-7500 (Dual Channel) Maks. obsługiwany RAM Do 256 GB Do 256 GB Obsługa USB 4 Dwa porty USB 4 40 Gbps Dwa porty USB 4 40 Gbps Obsługa DisplayPort 2.1 UHBR10 UHBR10 PCIe 4.0 16 linii (16 do użytku) 16 linii (16 do użytku) TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Maks. dopuszczalna temperatura Do 100 stopni Do 100 stopni Data premiery Lipiec 2024 Lipiec 2024

Bazując na otrzymanych informacjach, topowe układy Ryzen AI 300 w oprogramowaniu Cinebench R23, mają oferować wyniki na poziomie odpowiednio ponad 2000 oraz 20000 punktów. W Single Thread, APU Strix Point byłoby zatem wydajniejsze nie tylko od Phoenix / Hawk Point, ale również Dragon Range (okolice 1950 punktów). Wielowątkowo byłby to poziom nieco niżej Intel Core i7-13700HX. W przypadku zintegrowanych układów graficznych, wydajność w 3DMark Time Spy (Graphics Score) ma sięgać 3600 punktów, czym topowe iGPU Radeon 890M praktycznie zrównałoby się z Intel ARC Graphics w układach Meteor Lake (także okolice 3600 punktów). W grach wyniki będą jednak bardziej zróżnicowane, bo niektóre tytuły już na APU Phoenix / Hawk Point radziły sobie odczuwalnie lepiej niż na Intel Meteor Lake, z kolei w innych grach to Intel ARC Graphics prezentował się znacznie wydajniej.

Źródło: Golden Pig Upgrade, VideoCardz