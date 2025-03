AMD Ryzen 9000 oraz AMD Ryzen AI 300 - pełna specyfikacja procesorów Zen 5 Granite Ridge i Strix Point dla PC

Niedawno odbyła się konferencja firmy AMD w Tajpej, która jednocześnie otworzyła tegoroczne targi Computex. Podczas wystąpienia CEO firmy, Lisy Su, zaprezentowano szereg nowych produktów, w tym desktopowe procesory AMD Ryzen 9000, mobilne układy Ryzen AI 300, a także dano nam pierwszy wgląd w możliwości serwerowych procesorów EPYC Turin i akceleratorów AMD Instinct MI325. O ile przed konferencją nie mieliśmy wglądu we wszystkie dane o specyfikacji, tak teraz producent zdążył opublikować komplet informacji, dzięki czemu mamy szerszy pogląd na parametry poszczególnych procesorów.

AMD opublikowało pełną specyfikację procesorów Ryzen 9000 oraz Ryzen AI 300. Z kolei podczas konferencji w Tajpej, producent ogłosił dalsze plany na rozwój akceleratorów z rodziny Instinct.

Chwilę po konferencji AMD, pojawiły się dodatkowe szczegóły specyfikacji procesorów Ryzen 9000. Wiemy już, że nowe układy zaoferują ulepszony kontroler pamięci, natywnie obsługujący pamięć RAM DDR5-5600 w trybie Dual Channel. Jednocześnie znacząco zwiększono ilość maksymalnej, obsługiwanej ilości RAM - ze 128 GB w Zen 4 do 192 GB w Zen 5 (podobnie jak konkurencyjne układy Intel Raptor Lake Refresh). Producent podał również bazowe zegary dla poszczególnych procesorów. Dla AMD Ryzen 9 9950X jest to 4,3 GHz (o 200 MHz mniej niż dla Ryzen 9 7950X), dla Ryzen 9 9900X - 4,4 GHz (o 300 MHz mniej niż dla Ryzen 9 7900X), dla Ryzen 7 9700X - 3,8 GHz (o 700 MHz mniej niż dla Ryzen 7 7700X), a dla Ryzen 5 9600X - 3,9 GHz (o 800 MHz mniej niż w przypadku Ryzen 5 7600X). Jak widać, wszystkie procesory oferują zauważalnie niższe zegary podstawowe, co miało również bezpośredni wpływ na zmniejszenie TDP. Nie zmieniono natomiast nic w kontekście magistrali PCIe 5.0 - nadal oferowanych jest łącznie 28 linii, z czego 24 mogą być wykorzystane przez użytkownika.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Mikroarchitektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rodzina Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Litografia TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 Rdzenie 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,3 GHz 4,4 GHz 3,8 GHz 3,9 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 80 MB 76 MB 40 MB 38 MB Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 2200 MHz 2200 MHz 2200 MHz 2200 MHz Kontroler pamięci DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel DDR5-5600

Dual Channel Maks. obsługiwany RAM Do 192 GB Do 192 GB Do 192 GB Do 192 GB PCIe 5.0 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) 28 linii (24 do użytku) TDP 170 W 120 W 65 W 65 W Dopuszczalna temp. 95 stopni 95 stopni 95 stopni 95 stopni Premiera Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024

W przypadku mobilnych procesorów AMD Ryzen AI 300, producent nie zdecydował się na żadne zmiany w kontrolerze pamięci. Nadal obsługiwane są natywnie moduły DDR5-5600 (Dual Channel) oraz LPDDR5X-7500 (Dual Channel). Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci także pozostała bez zmian i wynosi 256 GB. Układy APU Strix Point wspierają natywnie po dwa złącza USB 4 o przepustowości 40 Gbps oraz DisplayPort 2.1 w wersji UHBR10. Całkowita moc TOPS (a więc przy wykorzystaniu jednocześnie NPU, iGPU oraz CPU) wynosi 80 TOPS dla Ryzen AI 9 HX 370 oraz 73 TOPS dla Ryzen AI 9 365. Są to wartości niższe niż dla nadchodzących układów Intel Lunar Lake (Intel chwali się wynikiem w okolicach 100 TOPS). Maksymalna, dopuszczalna temperatura dla poprawnego działania Strix to 100 stopni Celsjusza.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Rodzina APU Strix APU Strix Rdzenie / wątki 12C/24T 10C/20T Konfiguracja CPU 4x Zen 5 (8 wątków)

8x Zen 5c (16 wątków) 4x Zen 5 (8 wątków)

6x Zen 5c (12 wątków) Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 (1024 SP) 12 CU RDNA 3.5 (768 SP) Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz Moc TOPS (tylko NPU) Do 50 TOPS Do 50 TOPS Moc TOPS (platforma Strix) Do 80 TOPS Do 73 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Cache L2 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB Cache (L2+L3) 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5-5600 (Dual Channel)

LPDDR5X-7500 (Dual Channel) DDR5-5600 (Dual Channel)

LPDDR5X-7500 (Dual Channel) Maks. obsługiwany RAM Do 256 GB Do 256 GB Obsługa USB 4 Dwa porty USB 4 40 Gbps Dwa porty USB 4 40 Gbps Obsługa DisplayPort 2.1 UHBR10 UHBR10 PCIe 4.0 16 linii (16 do użytku) 16 linii (16 do użytku) TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Maks. dopuszczalna temperatura Do 100 stopni Do 100 stopni Data premiery Lipiec 2024 Lipiec 2024

Podczas wystąpienia, firma AMD ujawniła także pierwsze szczegóły dotyczące piątej generacji procesorów serwerowych EPYC Turin oraz akceleratorów Instinct. W przypadku EPYC Turin możemy liczyć na SKU z maksymalnie 192 rdzeniami i 384 wątkami. Same procesory będą kompatybilne z obecną podstawką SP5. EPYC Turin zawiera w sobie łącznie 16 chipletów oraz dodatkowy blok I/O. Firma ma również ciekawe plany dla akceleratorów Instinct. Jeszcze w tym roku zadebiutuje model Instinct MI325 z maksymalnie 288 GB pamięci HBM3e o przepustowości do 6 TB/s. Na przyszły rok zaplanowano premierę Instinct MI350, który będzie oparty na architekturze CDNA 4 oraz wykorzysta litografię 3 nm. W tym wypadku także możemy liczyć na obecność do 288 GB pamięci HBM3e. CDNA 4 ma oferować wielokrotnie wyższą wydajność we wnioskowaniu AI, w porównaniu do CDNA 3. Podczas prezentacji zdradzono, że nadchodząca architektura zaoferuje nawet 35-krotnie lepsze osiągi w tej materii niż CDNA 3. W 2026 roku AMD wprowadzi generację Instinct MI400, wykorzystującą nową generację CDNA. Obecne plany zakładają premierę akceleratorów w każdym roku, a więc plan jest zbliżony do tego, co ostatnio ujawniła NVIDIA (także planująca coroczne premiery akceleratorów dla AI). Poniżej możecie jeszcze zobaczyć zdjęcia z prezentacji AMD, gdzie pokazano procesory Ryzen 9 9950X, Ryzen AI 9 HX 370 oraz EPYC Turin.

Źródło: PurePC