AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365 - Zapowiedź procesorów Strix dla laptopów. Zen 5, XDNA 2 i RDNA 3.5 na pokładzie

Podczas konferencji firmy AMD w ramach rozpoczynających się targów Computex 2024 w Tajpej, poznaliśmy pierwsze szczegóły specyfikacji oraz wydajności procesorów Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Nie są to jednak wszystkie nowości z segmentu procesorów, bowiem firma sporą część uwagi skupiła również na mobilnych rozwiązaniach. Choć na oficjalną zapowiedź nowej generacji APU Strix musieliśmy czekać dłużej niż zazwyczaj, w końcu poznaliśmy oficjalne szczegóły. Wraz z wprowadzeniem nowego nazewnictwa, ogłoszono dwa modele SKU: AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365.

Podczas konferencji w ramach targów Computex 2024, firma AMD ogłosiła pierwsze procesory APU Strix dla notebooków. Są to układy AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365. Oferują one rdzenie Zen 5 oraz Zen 5c, układy graficzne AMD Radeon 890M i Radeon 880M oraz nowe jednostki NPU Ryzen AI, oparte na architekturze XDNA 2.

AMD oficjalnie wprowadza do oferty pierwsze mobilne procesory z generacji APU Strix i z nowym oznaczeniem Ryzen AI 300. Oficjalna argumentacja za zmianą dotyczy faktu, że od teraz producent uwypukla w nomenklaturze obsługę AI, z kolei Strix w rzeczywistości jest już trzecią generacją z jednostkami NPU (po Phoenix oraz Hawk Point). Podczas konferencji w Tajpej ogłoszono dwa pierwsze SKU: AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz Ryzen AI 9 365. Oba charakteryzują się domyślnym współczynnikiem TDP na poziomie 28 W z możliwością konfigurowania w zakresie od 15 do 54 W. Wprowadzając szerszy zakres ustawienia limitów mocy, firma porzuca jednocześnie dotychczasowy, sztywny podział na układy w stylu "U" czy "HS". Procesory AMD Ryzen AI 300 wykorzystują litografię TSMC N4, podobnie jak Phoenix i Hawk Point.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Rodzina APU Strix APU Strix Rdzenie / wątki 12C/24T 10C/20T Konfiguracja CPU 4x Zen 5 (8 wątków)

8x Zen 5c (16 wątków) 4x Zen 5 (8 wątków)

6x Zen 5c (12 wątków) Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 (1024 SP) 12 CU RDNA 3.5 (768 SP) Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz Moc NPU Do 50 TOPS Do 50 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Cache L2 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB Cache (L2+L3) 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5, LPDDR5X DDR5, LPDDR5X TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Data premiery Lipiec 2024 Lipiec 2024

Procesory AMD Ryzen AI 300 korzystają z kilku różnych architektur. Dla rdzeni jest to odpowiednio Zen 5 oraz bardziej energooszczędna wersja Zen 5c (mniejszy rozmiar, ale bez wpływu na obsługę SMT czy ilość pamięci cache). Do tego dochodzi nowe NPU, oparte na architekturze XDNA 2 oraz zintegrowane układy graficzne AMD Radeon 800M z maksymalnie 16 blokami CU, opartymi na architekturze RDNA 3.5. Wprowadzenie od razu dwóch typów rdzeni: Zen 5 oraz Zen 5c, umożliwiło firmie zwiększenie maksymalnej liczby rdzeni i wątków. AMD Ryzen AI 9 HX 370 oferuje 12 rdzeni i 24 wątki (4 duże Zen 5 plus 8 małych Zen 5c), z kolei Ryzen AI 9 365 posiada 10 rdzeni i 20 wątków (4 duże Zen 5 oraz 6 małych Zen 5c).

Sporo zmian wprowadzono w architekturze XDNA 2, co przekłada się na wzrost mocy obliczeniowej dla AI do poziomu 50 TOPS. Zwiększono nawet 5-krotnie liczbę bloków obliczeniowych, zachowując jednocześnie do 2x lepszą efektywność energetyczną w stosunku do XDNA. Jednak jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. Block FP16 NPU, które łączy w sobie wydajność dla obliczeń w 8-bitowym środowisku INT8 z dokładnością znaną dla obliczeń połowicznej precyzji (FP16). To z kolei ma sprawić, że architektura XDNA 2 będzie bardziej uniwersalna, bowiem większość aplikacji korzystających z AI, wykorzystuje w tym celu obliczenia FP16. W stosunku do poprzedniej generacji AMD Ryzen, nowe procesory Ryzen AI 300 mają oferować nawet 5-krotnie szybszą responsywność przy wykorzystaniu modelu Llamav2 7B.

AMD porównało swój procesor Ryzen AI 9 HX 370 do konkurencyjnych rozwiązań, m.in. Qualcomm Snapdragon X Elite. Tutaj różnice w wydajności mocno się wahają, bo o ile w produktywności Office (benchmark UL Procyon), AMD jest lepsze o raptem 5%, tak już przy wydajności układów graficznych mowa o różnicach rzędu 60% w 3DMark Night Raid. Nie brakuje także odwołania do Apple M3 czy Intel Core Ultra 9 185H (Meteor Lake). W przypadku tego ostatniego porównania, dotyczy ono głównie wydajności zintegrowanych układów graficznych (16 CU RDNA 3.5, 1024 SP kontra 8 Xe-Core, 1024 SP). Według deklaracji AMD, nowy Radeon 890M będzie wydajniejszy od Intel ARC Graphics w zakresie od 28% (Shadow of the Tomb Raider) do nawet 47% (Cyberpunk 2077).

Pierwsze laptopy z AMD Ryzen AI 300 pojawią się w sprzedaży począwszy od lipca 2024 roku. Wśród notebooków, AMD wymieniło kilka modeli przygotowanych we współpracy z firmami ASUS oraz MSI. W przypadku ASUS pojawią się takie urządzenia jak Zenbook S 16, Vivobook S 14, Vivobook S 15, Vivobook S 16, odświeżony ROG Zephyrus G16 (maksymalnie w opcji z GeForce RTX 4070 Laptop GPU) oraz nowe TUF Gaming A14 oraz TUF Gaming A16. Dodatkowo, co może być pewnym zaskoczeniem, AMD ogłosiło szerszą współpracę z MSI, gdzie do sprzedaży trafią przynajmniej trzy notebooki z układami Ryzen AI 300: MSI Summit A16 AI+, MSI Stealth A16 AI+ oraz MSI Prestige A16 AI+. Specyfikację urządzeń z pewnością poznamy podczas rozpoczynających się właśnie targów Computex w Tajpej.

Źródło: PurePC