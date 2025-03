AMD Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X - Oficjalna zapowiedź procesorów Zen 5 dla komputerów

Najbliższe dni dla fanów nowinek technologicznych będą z pewnością bardzo ciekawe, bowiem rozpoczynają się targi Computex w Tajpej. To jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku, kiedy to producenci często przywożą nowe produkty, a także wykorzystują targi, by zapowiedzieć nadchodzące układy. Jesteśmy już po otwierającym keynocie Computex 2024, który w głównej mierze był prowadzony przez firmę AMD. Obecna prezes firmy, Lisa Su, podczas konferencji oficjalnie zapowiedziała procesory AMD Ryzen 9000 z rodziny Granite Ridge.

Podczas otwierającej targi Computex 2024 konferencji, firma AMD oficjalnie ogłosiła cztery procesory Zen 5 dla komputerów stacjonarnych: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Premiera sklepowa układów Zen 5 odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Podczas konferencji, która odbyła się niedawno w Tajpej, firma AMD oficjalnie zapowiedziała cztery desktopowe procesory Ryzen 9000 z generacji Granite Ridge: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Wykorzystują one przebudową mikroarchitekturę Zen 5, charakteryzującą się m.in. bardziej rozbudowaną i dokładniejszą predykcją rozgałęzień, wyższą przepustowością dzięki szerszym potokom i wektorom oraz dalsze modyfikacje projektu rdzenia, wpływające na zwiększenie efektywności przy wykonywaniu wielu zadań równocześnie oraz sprawniejszemu przetwarzaniu danych. Zen 5 oferuje m.in. maksymalnie dwukrotnie wyższą przepustowość dla instrukcji front-end, zwiększoną przepustowość transferu danych pomiędzy poszczególnymi poziomami pamięci cache oraz usprawnioną wydajność AI, m.in. dzięki dalszej obsłudze instrukcji AVX-512.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Mikroarchitektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rodzina Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Granite Ridge Litografia TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 TSMC N4 + N6 Rdzenie 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 80 MB 76 MB 40 MB 38 MB Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Kontroler pamięci DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 TDP 170 W 120 W 65 W 65 W Premiera Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024 Lipiec 2024

Średni wzrost IPC rdzenia Zen 5 względem Zen 4 wzrósł o 16%, przy czym przykładowo wzrost w grze Far Cry 6 to 10%, w Cinebench R23 będzie to 17%, ale w Blenderze mowa już o wzroście IPC na poziomie 23%, a w grze League of Legends to 21%. Wzrost IPC w Zen 5 względem Zen 4, przy konkretnych zadaniach, wydaje się zatem być większy niż przy przejściu z Zen 3 na Zen 4. Procesory AMD Ryzen 9000 wykorzystują litografię TSMC N4 dla chipletów obliczeniowych oraz TSMC N6 dla bloku I/O, gdzie znajdziemy także zintegrowany układ graficzny RDNA 2. Kontroler pamięci dla procesorów AMD Ryzen 9000 obsługuje pamięci DDR5, przy czym na moment publikacji materiału, nie otrzymaliśmy informacji o dokładnych zmianach względem układów Zen 4 - gdy taka informacja zostanie opublikowana, zaktualizujemy materiał.

Najmocniejszym procesorem będzie AMD Ryzen 9 9950X, z 16 rdzeniami Zen 5 i 32 wątkami. Taktowanie Turbo sięga 5,7 GHz, oferując jednocześnie 80 MB pamięci cache L2/L3 (16 MB L2 i 64 MB L3 - zmian w budowie L2 i L3 zatem nie ma, przynajmniej jeśli chodzi o pojemność). TDP procesora wynosi 170 W, podobnie jak u poprzednika. Co ciekawe, pozostałe procesory Granite Ridge oferują już niższe współczynniki TDP niż ich bezpośredni poprzednicy z generacji Zen 4. Dla Ryzen 9 9900X jest to 120 W (Ryzen 9 7900X miał 170 W), dla Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X to już tylko 65 W (poprzednicy mieli TDP 105 W). Wygląda na to, że firmie udało się zatem nie tylko zwiększyć wydajność, ale i poprawić efektywność energetyczną.

Wraz z zapowiedzią procesorów Granite Ridge, AMD aktualizuje również samą platformę AM5. Po pierwsze wprowadzany jest nowy chipset X870 / X870E. Wszystkie płyty główne z topowym chipsetem będą miały natywną obsługę USB 4 oraz PCIe 5.0 zarówno dla GPU jak i SSD. Ponadto nowe płyty zaoferują usprawniony AMD EXPO z możliwością ustawienia wyższej częstotliwości taktowania dla pamięci RAM DDR5. Producent dodatkowo poinformował o wydłużeniu wsparcia dla podstawki AM5. Kolejne generacje procesorów Ryzen będą dostępne dla AM5 przynajmniej do 2027 roku, aczkolwiek AMD nie wyklucza że wsparcie będzie jeszcze dłuższe niż obecnie jest to deklarowane. Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 odbędzie się w lipcu i bliżej tego terminu zostaną ogłoszone finalne ceny.

AMD nie zapomina również o podstawce AM4. Podczas konferencji na Computex 2024, producent ogłosił kolejne dwa procesory z generacji Ryzen 5000: AMD Ryzen 9 5900XT oraz Ryzen 7 5800XT. Ten pierwszy oferuje 16 rdzeni i 32 wątki (Zen 3), natomiast Ryzen 7 5800XT otrzymuje 8 rdzeni Zen 3. AMD Ryzen 9 5900XT pracuje z zegarem do 4,8 GHz oraz oferuje łącznie 72 MB cache. AMD Ryzen 7 5800XT z kolei otrzymuje 36 MB cache, a maksymalny zegar również sięga 4,8 GHz. Współczynnik TDP obu układów wynosi 105 W. W pudełku dla Ryzen 7 5800XT, oprócz procesora, znajdziemy także chłodzenie AMD Wraith Prism z podświetleniem RGB. Obie jednostki trafią do sprzedaży w lipcu, a ich ceny zostaną ogłoszone w tym samym czasie co ceny dla układów Ryzen 9000.

Wracając jeszcze na chwilę do topowego procesora AMD Ryzen 9 9950X. Producent w materiałach porównał go do Intel Core i9-14900K, deklarując wyższą wydajność w takich grach jak Borderlands 3 (do 4%), Hitman 3 (do 6%), Cyberpunk 2077 (do 13%), F1 23 (do 16%), DOTA 2 (do 17%) oraz Horizon Zero Dawn (do 23%). W Cinebench 2024, wydajność wielowątkowa ma być o 21% wyższa, ale już w Handbrake i Bleder różnice mają sięgać 55% i 56% odpowiednio. Z kolei przy obsłudze LLM (Large Language Model), wydajność AI Ryzena 9 9950X ma być wyższa o 20% w porównaniu do Intel Core i9-14900K.

Źródło: PurePC