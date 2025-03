AMD Radeon PRO W7900 - premiera nowych, szybkich i dwuslotowych akceleratorów AI stworzonych do pracy w tandemie

Targi Computex 2024 rozpoczęły się od prezentacji AMD, którą poprowadziła CEO firmy, Lisa Su, ogłaszając niemałą ilość nowych chipów, układów i rozwiązań. Wśród nich znajdziemy również nowe dwuslotowe akceleratory AMD Radeon PRO W7900 dla profesjonalnych stacji roboczych. Nowe układy graficzne zostały przygotowane z myślą o konstrukcjach Multi-GPU i równoległych obliczeniach AI, oferując przy tym bardzo dobry stosunek ceny do wydajności.

Premiera nowych akceleratorów AMD Radeon PRO W7900, które zaoferują bardzo dobry stosunek ceny do wydajności oraz dwuslotową konstrukcję układu chłodzenia. Układy graficzne zostały przygotowane z myślą o konstrukcjach Multi-GPU i równoległych obliczeniach AI.

AMD Radeon PRO W7900 to akcelerator AI o długości 280 mm i dwuslotowej konstrukcji z turbinowym układem chłodzenia. Na pokładzie profesjonalnej karty graficznej znajdziemy 48 GB pamięci VRAM GDDR6 ze wsparciem dla sprzętowej korekcji błędów ECC. Układ GPU charakteryzuje się przepustowością pamięci na poziomie 864 GB/s oraz 192 jednostkami do obliczeń AI. Zapewnia to 123 TFLOPS'ów mocy obliczeniowej przy precyzji FP16. Całość posiada również parametr TBP (Total Board Power) na poziomie 295 W, co oznacza maksymalną ilość energii elektrycznej, którą akcelerator może pobrać z zasilacza. Dla specjalistów dostępne są również trzy złącza DisplayPort 2.1 i jedno mini DisplayPort.

Nowe akceleratory AI AMD Radeon PRO W7900 mają powalczyć z układami NVIDIA RTX 6000 ADA, oferując do 52% lepszą wydajność w przeliczeniu na pojedynczego dolara w benchmarkach PCMark 10 i PugetBench w programie graficznym DaVinci Resolve. AMD pochwaliło się również bardziej realnymi wynikami obejmującymi obliczenia związane ze sztuczną inteligencją, przedstawiając porównanie w akceleracji dużego modelu językowego LIama 3. Okazuje się, że nowe układy GPU oferują o 38% większą wydajność w przeliczeniu na pojedynczego dolara niż konkurencja. Zaznaczono również, że AMD Radeon PRO W7900 został zoptymalizowany do pracy w konstrukcjach Multi-GPU i równoległych obliczeń AI.

Nad software'ową częścią czuwać ma pakiet otwartego oprogramowania ROCm w wersji 6.1, zoptymalizowany m.in. pod oprogramowanie typu Framework, do którego dołączył właśnie TensorFlow. Udostępniono także oprogramowanie WSL2 w wersji beta skompilowane pod układy AMD, które umożliwia płynniejszą pracę pomiędzy systemami Windows i Linux, pozwalając uruchomić jądro Linuxa wewnątrz systemów Microsoftu. Zoptymalizowano również pracę i możliwości połączenia różnych układów graficznych od AMD, aby wydajnie działały w konfiguracjach Multi-GPU. AMD wyceniło Radeona PRO W7900 na 3499 dolarów, co stanowi cenę o 3301 dolarów niższą niż konkurencyjnego układu NVIDIA RTX 6000 ADA. Dostępność nowych układów jest przewidziana na 19 czerwca 2024 roku.

Źródło: AMD