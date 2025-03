Chipset AMD B840 nie będzie wspierał overclockingu procesorów AMD Ryzen 9000 i zaoferuje tylko PCI-Express 4.0

W styczniu tego roku zawrzało w sieci po tym, jak okazało się, że firma Gigabyte zablokowała możliwość overclockingu procesorów AMD Ryzen na płytach głównych z chipsetami B650 i B550. Choć wielu użytkownikom się to nie spodobało, teraz będą musieli przełknąć gorzką informację, że nowa seria chipsetów od AMD B840 również nie będzie wspierała overclockingu procesorów. Dodatkowo, chipsety te nie będą posiadały wsparcia dla linii PCIe 5.0.

Choć nie wszystkie płyty główne od firmy Gigabyte wspierają overclocking, teraz stanie się to pewnego rodzaju normą dla niżej pozycjonowanej serii chipsetów AMD B840. Nowy typ układu ma być następcą układów A620 i A620A. Gorzką informacją jest również to, że zabraknie wsparcia dla linii PCIe 5.0, choć płyty główne wykorzystujące wspomniany chipset powinny posiadać linie PCIe 4.0. Możemy również liczyć na overclocking pamięci RAM do 8000 MT/s i obsługę dedykowanych profili EXPO. Warto zauważyć, że chipset nie będzie bazował na obciętym układzie Prom21, a będzie to całkowicie nowy układ Prom19. Dowiedzieliśmy się również, że tajwański producent ma już przygotowaną pierwszą płytę wykorzystującą chipset AMD B840 i jest to model Gigabyte B840M DS2H.

W ofercie ukaże się również chipset AMD B850, który będzie pełnoprawnym następcą układów B650 i B650E. Ten chipset powinien bez żadnych ograniczeń oferować pełną możliwość overclockingu CPU i pamięci RAM oraz 16 linii PCIe 5.0 dla karty graficznej i 4 linie PCIe 5.0 dla szybkich dysków SSD. Podstawą chipsetu będzie układ Prom21. Gigabyte zdradził również, że producent na razie nie ma zamiaru odświeżać w żaden sposób chipsetów z serii A. Możemy zauważyć także, że AMD pominęło serię oznaczoną numerami 700, o czym informowaliśmy niedawno. Warto zaznaczyć, że są to już pewne wiadomości, gdyż na powyższej grafice widnieje napis: "Gigabyte AMD NDA Internal Only", co wskazuje na pochodzenie informacji od AMD.

Źródło: Gigabyte