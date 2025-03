AMD znowu miesza w nazewnictwie. Topowy chipset dla procesorów Zen 5 to rzekomo X870, a nie X770

Udany, dobrze sprzedający się komponent komputerowy musi cechować się rzecz jasna wysoką wydajnością, nowoczesnymi funkcjami oraz przystępną ceną, jednak okazuje się, że dla producentów bardzo istotna jest także nazwa. Jak wiadomo, w pewnym stopniu powinna być ona chwytliwa, ale także na tyle czytelna, by od razu zdradzać, z jakiej klasy produktem ma się do czynienia. Można też jeszcze przyjąć taktykę AMD, która prawdopodobnie polega na tym, by produkt można było łatwo pomylić z dziełem popularniejszej konkurencji...

Docierają do nas doniesienia, że z myślą o desktopowych procesorach AMD Zen 5 przygotowywana jest seria chipsetów 800, gdzie topowy układ logiki ma nosić oznaczenie X870. Szykuje się zatem spore zamieszanie, bowiem Intel również szykuje chipsety z serii 800.

Najprawdopodobniej niebawem dojdzie do sporych roszad w ofercie Czerwonych. Wygląda na to, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami premiery mobilnych układów Ryzen AI 300 HX (Strix Point). Pytanie tylko, dlaczego od razu mowa tu o serii "300", skoro będą to pierwsze układy z tak nazwanej serii? Zapewne wszystko po to, by chipy te nie prezentowały się zbyt przestarzale na tle modeli Intel Core Ultra 200. Nie powinien zatem przesadnie dziwić fakt, że AMD również w przypadku innych produktów nie chce za bardzo odstawać od Intela. Docierają do nas doniesienia, że z myślą o desktopowych procesorach Zen 5 przygotowywana jest seria chipsetów 800, gdzie topowy układ logiki ma nosić oznaczenie X870. Co ciekawe, Niebiescy również mają zaprezentować serię 800, gdzie topowy chipset to już Z890...

Wszystko wskazuje zatem na to, że słabo zaznajomieni z tematem konsumenci będą mieli nie lada problem przy zakupie właściwych podzespołów. Skoro AMD chce pominąć serię 700 i przejść od razu do "osiemsetek", można także oczekiwać, że np. średniobudżetowe modele płyt głównych dla chipów AMD będą oznaczone jako B850. I wszystko byłoby zupełnie w porządku, gdyby nie fakt, ze Intel najpewniej zaprezentuje chipset B860... Więcej informacji na temat nowych produktów AMD i Intela powinniśmy poznać już niebawem. Lada moment startują targi Computex 2024, podczas których obaj giganci powinni przedstawić swoje plany na przyszłość.

Źródło: VideoCardz, Benchlife