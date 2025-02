AMD Zen 5 ze spodziewanym mniejszym wzrostem IPC. Procesory APU Strix Point bez wsparcia dla Windows 10

W przyszłym miesiącu odbędzie się konferencja firmy AMD, podczas której powinniśmy poznać pierwsze szczegóły na temat desktopowych oraz mobilnych procesorów Ryzen, opartych na mikroarchitekturze Zen 5. W przypadku desktopów będą to jednostki z serii Granite Ridge, podczas gdy mobilne układy należeć będą do generacji APU Strix Point. Na chińskim forum Weibo pojawiły się nowe informacje pochodzące od jednego z tamtejszych menadżerów firmy Lenovo. Wskazują one na możliwy wzrost IPC układów Zen 5.

Menadżer firmy Lenovo na chiński region opublikował informację na temat procesorów AMD Zen 5. Wynika z nich, że IPC nowych układów wzrośnie o około 10% w porównaniu do dotychczasowych jednostek Zen 4.

Według informacji opublikowanej przez menadżera z firmy Lenovo, IPC procesorów AMD Zen 5 wzrośnie o około 10% w porównaniu do układów Zen 4. Gdyby dane te pokrywały się z rzeczywistością, to realny wzrost IPC byłby najniższy od czasu przejścia z Zen na Zen+ (3%). Dla porównania średni wzrost IPC z Zen 3 na Zen 4 wynosił 13%. Pracownik Lenovo podkreślił również, że w przypadku jednowątkowego testu Cinebench R23, wydajność nowych układów Zen 5 jest wyższa niż 10%, ale bez wskazywania dokładniejszych wartości.

Kolejna część wiadomości dotyczy mobilnych procesorów APU Strix Point. W tym wypadku menadżer Lenovo wskazuje, że AMD nie zamierza dostarczać sterowników z obsługą systemu Windows 10. To oznaczałoby ograniczenie pełnego wsparcia i funkcjonalności wyłącznie do najnowszego systemu Windows 11. Jednym z powodów wydaje się mocne nastawienie na AI. Nowe układy Strix Point zaoferują NPU o mocy do 45-50 TOPS, dzięki czemu spełnią wymagania Microsoftu dotyczące wykorzystania funkcji Copilot. Ten z kolei jest oferowany tylko w najnowszej wersji popularnych Okienek.

Źródło: WCCFTech, Weibo