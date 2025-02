AMD Strix Point oraz Strix Halo - do sieci przedostała się dokumentacja firmy, omawiająca specyfikację układów Zen 5

W ostatnim czasie do sieci przedostają się kolejne szczegóły na temat procesorów AMD Ryzen z generacji APU Strix Point oraz Strix Halo, które zmierzają m.in. do notebooków, gotowych zestawów komputerowych lub przenośnych konsol. Raptem wczoraj informowaliśmy o pierwszej próbce inżynieryjnej Strix Point, która pojawiła się w bazie oprogramowania GeekBench. Tymczasem do sieci przedostała się dokumentacja AMD, zawierająca kluczowe informacje o specyfikacji nadchodzących układów APU, zarówno z podstawowej serii Strix Point jak również znacznie wydajniejszej linii Strix Halo.

Wiele elementów specyfikacji procesorów AMD Strix Point oraz Strix Halo potwierdza się także w opublikowanym fragmencie wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa. Podstawowa linia Strix Point wyposażona zostanie w maksymalnie 12 rdzeni, w tym 4 rdzenie Zen 5 oraz 8 rdzeni Zen 5. Układy te zaoferują łącznie do 36 MB cache, w tym 12 MB L2 oraz 24 MB L3. Wbudowane układy graficzne RDNA 3.5 otrzymają z kolei do 8 aktywnych bloków WGP oraz 16 CU. Kontroler pamięci pozostanie prawdopodobnie niezmieniony, choć na razie ujawniono tylko obsługę LPDDR5X 7500 MHz. Wbudowany układ NPU dla obliczeń AI, oparty na architekturze XDNA 2, ma mieć moc do 50 TOPS. Będzie około 3-krotnie wydajniejszy od NPU w APU Hawk Point (16 TOPS). Współczynnik cTDP można dostosować w zakresie od 45 do 65 W, będzie zatem nieco wyższy w stosunku do dotychczasowych APU Phoenix / Hawk Point (35-54 W dla serii HS).

AMD "Hawk Point" AMD "Strix Point" AMD " Strix Halo" Seria Ryzen 8040 ? ? Budowa Monolit Monolit Chiplety Podstawka FP7 / FP8 FP8 FP11 Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Rdzenie / wątki Do 8C/16T Do 12C/24T Do 16C/32T Konfiguracja Zen 4: 8C/16T Maksymalnie:

Zen 5: 4C/8T

Zen 5c: 8C/16T Zen 5: 16C/32T Cache L2 Do 8 MB Do 12 MB Do 16 MB Cache L3 Do 16 MB Do 24 MB (16 MB dla Zen 5 + 8 MB dla Zen 5c) 32 MB / CCD

Łącznie 64 MB MALL Cache - - 32 MB Układ graficzny Do 6 WGP / 12 CU

RDNA 3 (Radeon 780M) Do 8 WGP / 16 CU

RDNA 3.5 Do 20 WGP / 40 CU

RDNA 3.5 Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz DDR5 5600 MHz (?)

LPDDR5X 7500 MHz LPDDR5X 8000 MHz

256-bitowy kontroler Moc układu NPU 16 TOPS (XDNA) 50 TOPS (XDNA 2) 60 TOPS (XDNA 2) Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 cTDP 15-28 W (seria U)

35-54 W (seria HS) 45-65 W 70-130 W

Bardzo ciekawie zapowiada się APU Strix Halo, które ma być najbardziej rozbudowanym i najwydajniejszym APU od firmy. Bazuje on na chipletowej budowie, z dwoma blokami CCD po 8 rdzeni Zen 5 w każdym. Strix Halo zaoferuje zatem do 16 rdzeni i 32 wątków. Konfiguracja cache L2 jest taka sama jak w Strix Point, a więc na każdy rdzeń Zen 5 przypadnie 1 MB L2. W przypadku L3, każdy CCD otrzyma do dyspozycji 32 MB, łącznie będzie to 64 MB. Co ciekawe, dokumentacja wspomina o dodatkowej pamięci MALL Cache w ilości 32 MB. Ma ona działać na podobnej zasadzie jak Infinity Cache w kartach graficznych Radeon. Materiały AMD potwierdzają dodatkowo, że Strix Halo obsłuży pamięci LPDDR5X 8000 MHz, a sam kontroler będzie 256-bitowy, co wpłynie bezpośrednio na przepustowość. Jeszcze mocniejszy będzie układ NPU, oferujący moc do 60 TOPS (blisko 4-krotnie więcej niż APU Hawk Point). Współczynnik cTDP ma być konfigurowalny w zakresie od 70 do 130 W.

APU Strix Halo będzie miało również poszerzone możliwości w zakresie współczesnych standardów DisplayPort. Nadchodzące układy otrzymają obsługę portu USB 4, zgodnym z DisplayPort 2.1 w wariancie UHBR20, a więc tym o najwyższej efektywnej przepustowości, sięgającej 77,37 Gbps. Podstawowy Strix Point zaoferuje obsługę DisplayPort 2.1 w wersji UHBR10 (do 40 Gbps). Nie zabraknie także obsługi magistrali PCIe 4.0. Oprócz specyfikacji nowych układów przychodzimy także z kolejnym testem próbki inżynieryjnej AMD Ryzen z generacji Strix Point. W bazie GeekBench pojawił się kolejny sampel, tym razem z rzeczywistym zegarem, raportowanym na poziomie niespełna 2,4 GHz (5,1 GHz według oficjalnego wpisu w bazie). Procesor w teście wielowątkowym uzyskał 12754 punktów, czym praktycznie zrównał się z dotychczasowymi wynikami AMD Ryzen 9 8945HS. Podkreślamy, że wciąż mowa o wczesnych próbkach inżynieryjnych, którym daleko do finalnej specyfikacji w zakresie taktowania.

