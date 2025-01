AMD RDNA 3+ oficjalnie zmierza do tegorocznych procesorów APU Strix Point, wspólnie z Zen 5 oraz XDNA 2

Ostatnia seria procesorów APU, jaką wydała firma AMD to układy Hawk Point dla notebooków (Ryzen 8040) oraz Phoenix dla komputerów stacjonarnych (Ryzen 8000G). Na horyzoncie jednak majaczy już nowa generacja, która zostanie wprowadzona do oferty jeszcze w tym roku. Mowa o procesorach APU Strix Point, które w jednym momencie przejdą na nową mikroarchitekturę CPU oraz NPU, a także zaktualizowaną architekturę GPU. Informacja o tej ostatniej została w końcu oficjalnie potwierdzona przez AMD.

Podczas konferencji AI PC Summit w Pekinie, firma AMD potwierdziła plany co do nadchodzącej generacji procesorów APU z dedykowanymi układami NPU. Przede wszystkim ujawniono, iż rodzina Strix Point w istocie wykorzysta zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 3+. Wcześniej takie informacje już się pojawiały, jednak to pierwszy raz kiedy AMD publicznie przedstawia RDNA 3+ jako kolejny produkt w swoim planie wydawniczym. Wiemy, że nowe iGPU na pewno otrzyma więcej bloków CU (16 zamiast 12), jednak inne zmiany na razie są niewiadomą - zarówno pod kątem budowy jak i wydajności np. w Ray Tracingu.

APU Strix Point zaoferuje również nowa mikroarchitekturę Zen 5 (logotyp pojawia się na prezentacji) oraz przebudowane układy NPU, oparte na architekturze XDNA 2. Te ostatnie mają być znacznie wydajniejsze od procesorów Ryzen 7040/8040, a także konkurencyjnych procesorów Intel Meteor Lake / Arrow Lake (być może również od Lunar Lake). AMD potwierdza również premierę w 2024 roku, jednak bez dokładniejszego wyszczególnienia terminów.

