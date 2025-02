AMD APU Strix oraz Strix Halo oficjalnie potwierdzone - układy Zen 5 i RDNA 3.5 dodane do platformy ROCm

Jeszcze w grudniu 2023 roku firma AMD zaprezentowała odświeżone procesory APU z rodziny Hawk Point. Układy Ryzen 8040 są niemal kopią 1:1 do wcześniejszych procesorów APU Phoenix (Ryzen 7040), a jedyną różnicą jest wyższa wydajności jednostek Ryzen AI, opartych na architekturze XDNA. W grudniu AMD jedynie potwierdziło, że opracowuje architekturę XDNA 2, która będzie częścią układów APU Strix i które to zadebiutują w 2024 roku. Teraz pojawiła się nowa aktualizacja platformy ROCm, która po raz pierwszy oficjalnie potwierdza rozdzielenie generacji Strix na dwie podserie.

Platforma AMD ROCm doczekała się nowej aktualizacji, w której pojawiły się pierwsze wzmianki o nowych APU Zen 5: Strix oraz Strix Halo. W obu przypadkach otrzymamy układy graficzne RDNA 3.5 (RDNA 3+).

AMD ROCm to otwarta platforma oprogramowania wykorzystywana do zadań, w których do obliczeń używa się GPU. W repozytorium GitHuba pojawiła się nowa aktualizacja dla ROCm, która dodała identyfikatory GPU "gfx1150" oraz "gfx1151". Pierwszy został przyporządkowany dla nowej generacji APU Strix, podczas gdy drugi dla rodziny Strix Halo. Zarówno gfx1150 jak również gfx1151 oznaczają również zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 3.5. Jest to również pierwsze oficjalne potwierdzenie ze strony AMD, że prace nad Strix Halo faktycznie mają miejsce.

AMD APU Strix (potencjalnie pod nomenklaturą Ryzen 8050) zaoferuje do 12 rdzeni oraz 24 wątków, z czego 4 rdzenie to pełne Zen 5, a pozostałe 8 to rdzenie Zen 5c (oba typy rdzeni obsługują SMT, a główną różnicą jest mniej pojemny cache oraz nieco niższe zegary). Zintegrowany układ graficzny będzie wyposażony w maksymalnie 16 bloków CU RDNA 3.5, co przełoży się na 1024 procesory strumieniowe. Jeszcze ciekawiej zapowiada się APU Strix Halo, bo ten zaoferuje nie tylko do 16 pełnych rdzeni Zen 5, ale również bardzo rozbudowane iGPU RDNA 3.5, z maksymalnie 40 blokami CU.

